Мужчина пострадал при подрыве на мине в Курской области

Tекст: Антон Антонов

«Очередные жертвы украинских преступлений», – заявил Хинштейн в «Максе».

По его словам, в поликлинику Рыльской центральной районной больницы с акубаротравмой обратился 41-летний мужчина. Хинштейн уточнил, что полученные травмы оказались легкими и угрозы для жизни пострадавшего нет. Медики назначили необходимое лечение, наблюдение за мужчиной будет проводиться амбулаторно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в Трошино в Рыльском районе Курской области пожилой водитель на автомобиле наехал на мину и получил множественные тяжелые травмы.

В том же селе Трошино 72-летний пассажир автомобиля погиб после наезда машины на заложенную украинскими военными мину.

Месяцем ранее в Льговском районе Курской области тракторист во время полевых работ на тракторе подорвался на мине и получил ранение.