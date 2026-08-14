Левитт о поставках ракет Киеву: США восстанавливает свой оборонный потенциал

Tекст: Вера Басилая

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт прокомментировала просьбы Владимира Зеленского о дополнительных противоракетах, передает РИА «Новости». Главным приоритетом американского руководства сейчас является укрепление оборонного потенциала страны.

«К сожалению, и это трагично, президент Джо Байден раздал очень многое Украине... Наш президент с первого же дня сосредоточился на восстановлении нашего арсенала», – заявила Левитт. Она добавила, что Дональд Трамп действует осмотрительнее в вопросах отправки боеприпасов за рубеж и намерен восстановить оборонную базу США.

Ранее Зеленский в интервью CNN говорил, что Украина сможет пережить зиму, если получит 5% американских запасов ракет для систем Patriot. По данным СМИ, Трамп отказал Киеву из-за нехватки ракет в самих Соединенных Штатах и их расходования на Ближнем Востоке.

Президент США отказал Владимиру Зеленскому в предоставлении дополнительных ракет-перехватчиков для систем Patriot.

Американский лидер объяснил это решение необходимостью пополнения собственных запасов вооружений.

Позже глава киевского режима заявил о якобы наличии договоренностей с Вашингтоном о регулярном снабжении украинской армии боеприпасами.