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Прах главаря ОУН эксгумировали в Роттердаме для захоронения на Украине
Прах главаря ОУН Коновальца эксгумировали для перезахоронения на Украине
Останки основателя террористической организации Организации украинских националистов (ОУН*) (признана в РФ террористической организацией) Евгения Коновальца перевезут из Роттердама в Киевскую область для размещения на территории национального военного мемориального кладбища.
Власти Украины решили перезахоронить эксгумированные в Нидерландах останки главаря ОУН* Евгения Коновальца. Их уже извлекли из могилы в Роттердаме, передает РИА «Новости».
В дальнейшем прах планируют перевезти на Украину по распоряжению местного правительства от 17 июля.
«В Роттердаме на кладбище «Кроссвейк» провели эксгумацию останков Евгения Коновальца… Прах Евгения Коновальца вернут на Украину и перезахоронят на Национальном военном мемориальном кладбище», – говорится в сообщении офиса Владимира Зеленского.
В ведомстве добавили, что на процедуре присутствовали украинский посол в Нидерландах Андрей Костин и другие чиновники. Ранее в мае Зеленский уже участвовал в перезахоронении останков другого лидера националистов Андрея Мельника.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле правительство Украины постановило перевезти останки Евгения Коновальца из Нидерландов. Месяцем ранее администрация Роттердама одобрила запрос Киева о выдаче праха лидера националистов.
На фоне героизации деятелей ОУН-УПА* (признана в РФ террористической организацией) президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского Ордена Белого Орла.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ