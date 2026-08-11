Эксперты спрогнозировали дефицит товаров в Киеве из-за разрушения складов

Украина потеряла до 100 тыс. кв. метров холодильных складов

Tекст: Тимур Шайдуллин

Площадь уничтоженных холодильных терминалов в Киеве и области достигла 80-100 тыс. кв. метров. Оставшиеся мощности способны покрыть лишь 20-30% потребностей региона, заявил РБК-Украина представитель компании GreenInvest Александр Бондаренко, пишет ТАСС.

По словам эксперта, строительство нового терминала площадью хотя бы две-три тыс. кв. м займет около года. Использование небольших хабов и доставка из других областей увеличит затраты ретейлеров более чем на 15-20%.

Сложившаяся ситуация грозит нехваткой товаров в киевском регионе, в том числе в крупных сетях супермаркетов «Сильпо» и «Фора».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России нанесли массированный удар по логистическим центрам в киевском регионе.

Украинские СМИ подтвердили уничтожение трети всех складских площадей возле столицы. А жители Киева уже массово пожаловались на дефицит продуктов в крупных торговых сетях.