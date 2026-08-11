Миграционный кризис в испанской Сеуте – а он развивается – вновь напомнил об одной из тяжелейших проблем современной Европы. Несмотря на все «теории заговора», винить в ее нерешенности европейские политики могут только собственные недальновидные действия. К правительству Испании это относится в первую очередь.4 комментария
Эксперты спрогнозировали дефицит товаров в Киеве из-за разрушения складов
Украина потеряла до 100 тыс. кв. метров холодильных складов
Разрушение значительной части холодильных складов в киевском регионе может спровоцировать серьезный дефицит товаров и резкий рост расходов для крупных торговых сетей, отметили местные эксперты.
Площадь уничтоженных холодильных терминалов в Киеве и области достигла 80-100 тыс. кв. метров. Оставшиеся мощности способны покрыть лишь 20-30% потребностей региона, заявил РБК-Украина представитель компании GreenInvest Александр Бондаренко, пишет ТАСС.
По словам эксперта, строительство нового терминала площадью хотя бы две-три тыс. кв. м займет около года. Использование небольших хабов и доставка из других областей увеличит затраты ретейлеров более чем на 15-20%.
Сложившаяся ситуация грозит нехваткой товаров в киевском регионе, в том числе в крупных сетях супермаркетов «Сильпо» и «Фора».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России нанесли массированный удар по логистическим центрам в киевском регионе.
Украинские СМИ подтвердили уничтожение трети всех складских площадей возле столицы. А жители Киева уже массово пожаловались на дефицит продуктов в крупных торговых сетях.