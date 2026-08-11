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Эксперт: Путин призвал архитекторов создавать города для будущих поколений
Эксперт Божок: Мастер-планы позволяют заранее моделировать инфраструктуру городов
Россия должна развивать не только крупные региональные центры, но и небольшие населенные пункты. Одним из инструментов такого сбалансированного развития становятся мастер-планы, которые позволяют заранее определить необходимые для роста территории инфраструктуру и облик города, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Хабаровской городской думы Никита Божок. Ранее Владимир Путин посетил в Бурятском государственном университете выставку «Дальний Восток – от комфортной среды к мастер-плану».
«Архитектор – это не просто человек, отвечающий за проектирование комфортной и безопасной среды, но и в какой-то степени автор культурного кода города, по которому наши потомки будут судить о текущей эпохе», – сказал председатель постоянного комитета по городскому хозяйству Хабаровской городской думы Никита Божок.
По его словам, важность этой стороны работы архитекторов понимает и президент Владимир Путин. Неслучайно глава государства, говоря о проблемах некоторых населенных пунктов, отмечал: «Вроде зданий много, а города-то нет, просто какая-то застройка более или менее хаотичная». Подобное ощущение, считает Божок, нередко возникает из-за отсутствия единого подхода к проектированию городской среды.
Предотвратить потерю городской идентичности позволяют мастер-планы. «Они уже действуют в том числе и на Дальнем Востоке. В округе их обладателями стали 25 населенных пунктов. Особенно важно то, что речь идет не только о крупных региональных центрах», – отмечает собеседник.
По мнению эксперта, такой подход соответствует задаче, которую поставил глава государства: развитие страны не должно сводиться исключительно к мегаполисам. Территории нуждаются в сбалансированном и поступательном развитии, а мастер-планы позволяют заранее учитывать потребности города в инфраструктуре.
«Мастер-план – это способ уже на этапе планирования развития города заложить всю необходимую для его роста инфраструктуру. Здесь показателен пример Комсомольска-на-Амуре: этот большой урбанистический центр строился в 20-е годы прошлого века, и тем не менее еще во время проектирования в него были «вшиты» восьмиполосные проспекты», – добавляет Божок.
«То есть архитекторы видели, как быстро растет число водителей, и сделали на это поправку при планировке нового города. Тем самым они избавили Комсомольск от пробок и проблем с парковками, которые существуют в других городах региона. Мастер-план – это своеобразная попытка предупредить возможные проблемы с учетом уже имеющегося опыта», – уточняет собеседник.
При этом мастер-планы решают не только прикладные, но и эстетические задачи. «Тщательно составленный мастер-план учитывает уже имеющийся исторический облик города и создает предпосылки для грамотного «вписывания» современных зданий в этот пейзаж. Причем речь идет не только о жилых домах, но и об объектах социальной инфраструктуры», – отмечает эксперт.
Дополняет эту работу городской дизайн-код. «Он формируется в каждом населенном пункте отдельно: специалисты согласовывают предписания по декоративным ограждениям, по формированию облика улиц, а его утверждение, как правило, проходит публично», – говорит Божок.
По его словам, дизайн-код позволяет сочетать общероссийский культурный код с региональными особенностями. «Президент правильно обозначил цель: городам необходимо отличаться друг от друга, но все они должны быть частью единого культурного пространства. Это сложная, но интересная задача, с которой наши архитекторы непременно справятся», – заключил Божок.
Ранее Владимир Путин посетил в Бурятском государственном университете выставку «Дальний Восток – от комфортной среды к мастер-плану». Экспозиция призвана продемонстрировать масштабные изменения в подходах к пространственному и городскому развитию за последние 20 лет.
После завершения осмотра выставки президент встретился с ведущими представителями сферы планирования городской среды и пространственного развития республики. Большое внимание Путин в рамках беседы уделил культурному и историческому облику российских городов.
«Мне бы тоже очень хотелось, чтобы наша с вами эпоха была отмечена не какими-то серыми, маловыразительными архитектурными, может быть, и дешевыми, может быть, и нужными, но маловыразительными произведениями. А чтобы будущие поколения просто смотрели на это, любовались, благодарили нас за то, что нами сделано, чтобы это было удобно, практично, помогало людям жить и реализовывать свои планы», – подчеркнул он.
При этом глава государства отдельно отметил необходимость переплетения «национального, местного и общероссийского» в архитектурных обликах городов. «Важно не просто давать одно и другое, а увязывать это так, чтобы те, кто живут в этих пространствах, пользуются чем-то, чтобы сами приходили к мысли о том, что одно без другого невозможно», – уточнил Путин.
Президент также призвал находить оптимальные решения по сбалансированному развитию территорий России. «И имея в виду сегодняшние возможности, скажем, использование современных технологий, использование интернета и искусственного интеллекта и другие возможности IT, – имея в виду все эти возможности, оказывается, можно эффективно работать и находясь на каких-то удаленных точках. А не сидеть только в миллионных городах», – сказал Путин.