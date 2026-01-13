Губернатор Евраев: Ярославская область досрочно обновит общественный транспорт

Tекст: Валерия Городецкая

По словам Евраева, регион выполнит поручение президента о национальных целях по обновлению транспорта досрочно: к 2026 году весь автопарк будет новым, хотя по плану этого требовалось достичь к 2030 году, передает ТАСС.

Губернатор отметил, что речь идет о почти 1250-1300 единицах техники – автобусы, трамваи, электробусы. «Это большое количество, почти 1250-1300 единиц, причем он брендированный у нас: «Я трамвай», – потому что Ярославская область, с буквы «Я», – «Я автобус», «Я электробус», медведь с секирой, это наш герб», – сообщил он.

Вместе с этим губернатор признал, что вопрос состояния дорог остается сложным: в регионе уже отремонтировано 2,1 тыс. км дорожного покрытия, но работы еще предстоит много. Для повышения качества проектов был создан собственный проектный институт, чтобы избежать задержек из-за плохой проектной документации. Кроме того, регион вошел в топ-10 российских субъектов по качеству ремонта дорог и получил национальную премию «Золотой каток».

Ранее Путин отметил серьезность ситуации с дорогами в Ярославской области.