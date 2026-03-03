Дональд Трамп строил свою предвыборную кампанию 2024 года на платформе «президента-миротворца». В итоге в феврале 2026-го он отдал приказ о массированном ударе по Ирану. Что же заставило президента США так кардинально поменять свою внешнюю политику? Именно то, как он проваливал исполнение других своих обещаний.0 комментариев
В Израиле прозвучали сирены воздушной тревоги
Воздушная тревога объявлена в Израиле после залпа ракет из Ирана
В окрестностях Тель-Авива раздались сирены воздушной тревоги, после того как зафиксирован новый ракетный залп из Ирана по территории Израиля.
О возобновлении воздушной тревоги в Израиле сообщил корреспондент ТАСС, отметив, что сирены звучали в районе Тель-Авива. Местные жители были вынуждены укрыться в убежищах, следуя указаниям служб гражданской обороны.
Ранее представители Армии обороны Израиля заявили, что был зафиксирован очередной залп ракет, выпущенных с территории Ирана в сторону Израиля.
Количество жертв массированных бомбардировок исламской республики со стороны Вашингтона и Тель-Авива достигло 787 человек.
Израиль намерен сохранить необходимый уровень военной активности против Ирана для достижения целей операции «Рев льва».
Израильские средства противовоздушной обороны приступили к отражению ракетной атаки, зафиксированной с территории Ирана.