  Лента новостей
    Власть Британии нашла способ спастись от Фараджа
    Герой России Балдан Цыдыпов рассказал, как прикрывал отход 150 бойцов под Киевом
    Захарова заявила о вреде публичности переговоров по Украине
    Инвесторы увидели в производителе унитазов будущего гиганта ИИ
    Орбан вслед за Словакией пригрозил прекратить поставки электроэнергии на Украину
    Минобороны России сообщило о поражении РСЗО HIMARS и установки ракет «Фламинго»
    Степашин раскрыл черту Путина, о которой узнал в годы его руководства ФСБ
    Дмитриев: Промышленность Германии деградирует без России
    Житель Москвы перевел мошенникам 41 млн рублей за шесть дней
    Владимир Можегов Владимир Можегов Маркс и Фрейд заложили бомбу под белую цивилизацию

    На первый взгляд дружба Ротшильда с Марксом выглядит странно, но на второй понимаешь, что иначе и быть не могло. Никак иначе баснословное нагромождение нелепиц и темной псевдонаучной чертовщины, названное «Капиталом», не смогло бы обрести статус мирового Талмуда всей левой профессуры.

    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Будет ли Франция отвоевывать Африку

    Нигер объявил войну Франции – с такими заголовками вышли миллионы публикаций. Формально это не так, да и вообще не очень понятно, с кем Нигер собрался воевать: французских войск в стране нет. Однако война Африки с колониализмом, действительно, продолжается.

    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему зумеры оказались глупее родителей

    Цифровой мир – это мир информации, а не знаний. В чем тут разница, молодежь просто не может взять в толк. С их точки зрения, информация и знания – это одно и то же.

    21 февраля 2026, 17:33 • Новости дня

    Четыре человека погибли в ДТП на трассе в Оренбуржье

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Дорожная авария с участием автомобилей Toyota и Mazda на трассе М-5 в Оренбургской области унесла жизни четырех человек, еще двое были доставлены в больницу с травмами, сообщили власти региона.

    В Абдулинском муниципальном округе Оренбургской области произошло серьезное ДТП, в котором, по данным прокуратуры региона, погибли четыре человека и двое получили травмы.

    Авария случилась 21 февраля примерно в 16:16 (14:16 по Москве) на 451-м километре трассы Р-239 Казань-Оренбург. Как сообщают в ведомстве, по предварительной информации, столкнулись автомобили Toyota и Mazda. «В результате аварии четыре человека скончались на месте происшествия, еще двое госпитализированы», – отмечается в официальном сообщении.

    В настоящее время прокуратура организовала проверку всех обстоятельств ДТП. Устанавливаются причины столкновения и личности погибших и пострадавших.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в районе села Покровка в Новосергиевском районе Оренбургской области в результате ДТП с грузовиком погибли двое детей.

    Ранее, перед Новым годом на трассе М-5 «Урал» в Оренбургской области в результате столкновения трех легковых автомобилей погиб еще один ребенок и двое взрослых. А в прошлом году на трассе М-5 в Оренбургской области в аварии с участием двух легковых автомобилей и грузовика Scania погибли пять человек.

    20 февраля 2026, 20:17 • Новости дня
    Дмитриев назвал мозг президента Финляндии Стубба «слишком маленьким»
    @ IMAGO/Antti Aimo-Koivisto/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев саркастически прокомментировал заявление президента Финляндии Александра Стубба о масштабах предполагаемых российско-американских сделок, указав на ошибочность данных.

    Как передает РИА «Новости», глава РФПИ Кирилл Дмитриев отреагировал на публикацию президента Финляндии Александра Стубба в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), где тот упомянул, что Россия якобы обещает проекты на 12 трлн долларов при ВВП 2,5 трлн долларов.

    Дмитриев в ответ написал: «Мозг разжигателя войны Стубба слишком маленький для таких цифр».

    Дмитриев также опроверг информацию о якобы предложении России США проектов на 12 трлн долларов в обмен на снятие санкций. По его словам, эта информация является фейком – вопрос снятия санкций отвечает интересам самих США, а потенциальный объем совместных проектов может составить 14 трлн долларов.

    Президент Финляндии ранее выступил с критикой, заявив о невозможности реализации таких масштабных соглашений между Россией и США, что вызвало широкий общественный резонанс и обсуждение в соцсетях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Россия якобы потерпела стратегическую неудачу в конфликте на Украине. Посол России в Хельсинки Павел Кузнецов отметил, что Финляндия не дает намеков на изменение антироссийского курса.

    21 февраля 2026, 06:25 • Новости дня
    Степашин раскрыл черту Путина, о которой узнал в годы его руководства ФСБ
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Владимир Путин после назначения директором ФСБ в 1998 году попросил у президента России Бориса Ельцина разрешения каждую неделю ездить в Петербург, рассказал Сергей Степашин, бывший премьер-министр, занимавший в конце 90-х пост главы МВД.

    «Мало кто знает: когда Владимира Путина назначили директором ФСБ, он единственное, о чем попросил президента Ельцина (мы с Путиным тогда были в очень близких отношениях): чтобы он каждый выходной мог ездить в Петербург», – рассказал он ТАСС.

    По словам Степашина, Ельцин поинтересовался причиной такой необходимости, на что Путин ответил, что у него тяжело болен отец.

    «И он каждый выходной приезжал. И, по сути дела, санитаром был два дня. Это же не игра. Это такой человек», – сказал он.

    Степашин подчеркнул, что считает это свидетельством порядочности Путина.

    Отец президента России, Владимир Спиридонович, скончался в 1999 году в возрасте 88 лет. Путин переехал в Москву из Петербурга в 1996 году, занимая ряд ключевых постов в администрации президента. В августе 1999 года он стал главой правительства, сменив Степашина.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Путин в 2025 году рассказал, что его внуки могут  неожиданно приехать в Кремль, но стараются так не делать. Также он признался, что не строг с внуками. Он впервые упомянул, что у него есть внучка, и уточнил, что девочка свободно общается на китайском языке со своей воспитательницей из Пекина. Глава управления президента рассказал, почему Путин решил стать разведчиком.

    20 февраля 2026, 19:59 • Видео
    «Еще три года». Зеленский все решил

    Владимир Зеленский заявил приближенным, что переговоры с Россией провалились, и дал задания подготовить план ведения войны еще на три года. Об этом сообщают американские СМИ, но в ЕС решение Киева подтверждают. Теперь все зависит от президента США Дональда Трампа.

    21 февраля 2026, 06:40 • Новости дня
    Боец с позывным «Крош» с Камчатки получил звание Героя России в 19 лет
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Боец батальона «Арктический» 40-й гвардейской бригады морской пехоты с позывным «Крош» в преддверии Дня защитника Отечества получил звание Героя России, о чем в Telegram-канале сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

    «Сергей Крашенинников, наш камчатский боец батальона «Арктический» 40-й бригады морской пехоты с позывным «Крош», по указу президента РФ удостоен звания Героя России. Буквально вчера рассказывал вам про его подвиг. Очень гордимся Сергеем! Настоящий Герой!» – написал он.

    В пятницу Солодов описал подвиг «Кроша» на Курском направлении, где он проявил настоящую воинскую доблесть.

    «Штурмовая группа под его командованием взяла восемь хорошо укреплённых вражеских опорных пунктов. Благодаря его выверенным решениям наши морпехи героически удерживали занятые позиции целых 52 дня, при этом постоянно атаковали и уничтожили значительные силы противника. Выстоять столько времени под постоянным натиском – своеобразный рекорд на фронте», – отметил губернатор края.

    Он добавил, что в тяжелейших боях «Крош» спас жизнь не одному своему боевому товарищу.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, дочь Героя России Очир-Горяева рассказала о добровольном уходе отца на СВО. Подполковник Петелин раскрыл детали боя, за который получил Орден Мужества. В России появилось новое поколение героев и защитников.

    20 февраля 2026, 21:15 • Новости дня
    Агроном рассказал огородникам, где брать дешевые и хорошие семена для рассады

    Агроном Воробьев рассказал, где дешево брать хорошие семена для рассады

    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    При покупке семян в магазине дачников и огородников может ждать неприятный сюрприз – посадочный материал окажется старым или щуплым, а его всхожесть будет плохой, рассказал газете ВЗГЛЯД агроном и биолог Михаил Воробьев. Он дал совет, где легко и просто взять большое количество качественных семян для рассады.

    В этом году многие огородники заметили неприятную тенденцию: производители стали класть меньше семян в пакетики для рассады, при этом сами упаковки подорожали. В результате важную роль стал играть процент прорастания семян.

    «Совершенно не обязательно покупать семена в магазине – их можно получать как из собственного урожая прошлых лет, так и из плодов, которые продаются сейчас. В прошлом году я в феврале на рынке купил помидоры по очень дорогой цене. Они оказались очень вкусными и сладкими. Я взял из них семена и вырастил растения. Урожай получился хороший, помидоры тоже были вкусные и сладкие», – говорит Воробьев.

    При это он отмечает, что сегодня многие выведенные генетиками помидоры, огурцы и перцы – это гетерозисные гибриды F1, то есть растения первого поколения, полученные при скрещивании двух разных сортов или линий. Такие гибриды отличаются высокой урожайностью, быстрым ростом и устойчивостью к болезням. Однако эффект «гибридной силы» проявляется только в первом поколении. Это означает, что семена, собранные с этих растений, не полностью сохраняют характеристики сорта, а для получения хорошего результата производители обычно покупают новые семена каждый год.

    Тем не менее, подчеркивает  Воробьев, значительная часть признаков у последующих поколений все же сохраняется. Поэтому такие семена можно использовать – это вполне рабочий способ сэкономить.

    «То же самое касается сладких и горьких перцев, купленных в магазине или на рынке. Из них тоже можно брать семена, но плоды должны быть полностью созревшими. К слову, один перец может обеспечить огородника семенами сразу на несколько лет. Так же удобно поступать с помидорами черри. Купите несколько упаковок, проведите дегустацию и выберите самые вкусные, сладкие плоды с тонкой кожицей. Из них и берите семена для рассады», – рекомендует агроном.

    «В девяностые годы, когда на прилавках только появилась пекинская капуста, я получал семена самостоятельно. Аккуратно срезал листья, оставлял верхушку, а кочерыжку сажал в землю. Растение зацветало и давало семена, которых хватало на несколько лет вперед. Так же можно поступать и с обычной капустой. С укропом все еще проще – достаточно оставить одно или два растения подольше, и они обеспечат вас семенами надолго», – рассказывает Воробьев.

    Такие премудрости агроном почерпнул у своей прабабушки, которая покупала редис, высаживала его в землю, растения укоренялись и давали семена. Он советует всем весной выбрать самые крупные, яркие и вкусные корнеплоды и посадить три или четыре штуки, чтобы к концу лета получить собственные семена. По словам агронома, редис является растением короткого дня, поэтому его лучше сажать ранней весной, в начале лета или наоборот - уже в конце августа и начале сентября, когда день короче.

    Также биолог вспоминает историю 1945 года.

    «К концу Великой Отечественной Войны в стране наблюдался сильный дефицит продуктов. Тогда Германа Тараканова после лечения тяжелого ранения, полученного на фронте, направили ротным агрономом в подсобное хозяйство воинской части. Там ему наказали вырастить максимальный урожай при весьма скудных возможностях. Тот не растерялся и использовал семена из сохранившихся соленых помидоров, которые дали всходы»,

    – делится Воробьев, который сам лично повторил данный способ – семена из не прошедших термическую обработку соленых помидоров прекрасно взошли.

    «При получении своих семян укропа, кинзы, редиса и других культур, их доводят почти до полной спелости. Чтобы семена не рассыпались, растения выдергивают из почвы и подвешивают в теплом месте, например на чердаке, подстелив бумагу или поставив поддон. Затем слегка постукивают по ним. Первыми как раз осыпаются самые тяжелые и качественные семена. Их и нужно собирать, у них всхожесть обычно самая высокая», – добавляет агроном.

    В пакетики же на продажу, по его словам, собирают все семена подряд – и полноценные, и щуплые. Поэтому огородников всегда ожидает сюрприз – никто не знает, какие семена туда положили, как их хранили, замечает эксперт.

    Повышение всхожести семян

    Воробьев подчеркивает, что методов по повышению всхожести семян не существует, а подобного рода советы рассчитаны лишь на привлечение внимания. Главное, что может сделать садовод, это посеять семена в теплую влажную землю. Если семена старые, плохо выращены или неправильно хранились, всхожесть будет низкой, и заметно повысить ее уже нельзя.

    Агроном говорит, что невсхожими бывают щуплые, поврежденные или плохо сформированные семена. При хранении всхожесть любых семян постепенно снижается. Полной всхожести не бывает почти ни у одной культуры. В агробизнесе обычно закладывают около 15% на потери и закупают семян больше расчетной нормы.

    При этом срок годности семян зависит от культуры. Огурцы даже рекомендуют сеять не в первый год после получения, а на второй. Всхожесть при этом может немного снижаться, но зато на этих растениях образуется больше женских цветков, из которых формируются плоды.

    Для многих других культур нормальный срок хранения семян составляет от двух до пяти лет, затем всхожесть постепенно падает. Это не значит, что старые семена совсем не взойдут, но процент всходов будет ниже.

    «Имеет смысл вспомнить семена пшеницы, которые нашли в египетских пирамидах. Они там пролежали сорок веков, их посеяли и некоторые семена взошли. Благодаря этому эксперименту мы можем видеть и пробовать, какой хлеб ели фараоны в очень далекие времена», – заключил Воробьев.

    20 февраля 2026, 21:20 • Новости дня
    Усадьбу Воронцовых-Дашковых в Подмосковье продали на торгах

    Усадьбу Воронцовых-Дашковых в подмосковном Быково продали на торгах за 270 млн

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Исторический комплекс XVIII-XIX веков в селе Быково Московской области на торгах приобрел предприниматель Михаил Масловский, сумма сделки составила 270 млн рублей, сообщил ДОМ.РФ.

    Победителем аукциона по продаже усадебного комплекса Воронцовых-Дашковых в Подмосковье стал бизнесмен Михаил Масловский, сообщает ДОМ.РФ. Торги проходили среди четырех претендентов из двух российских регионов, а итоговая стоимость лота достигла 270,56 млн рублей.

    Согласно условиям аукциона, победитель обязан провести работы по сохранению объекта культурного наследия, а также соблюдать все требования по содержанию и эксплуатации усадьбы согласно закону.

    Усадьба в Быково основана в XVII веке, а ее ансамбль начал формироваться в начале XVIII века, когда село было подарено воеводе Иллариону Воронцову Петром I. В 1762 году имение перешло к Михаилу Измайлову, а проектированием дворца занимался архитектор Василий Баженов.

    Главный дом усадьбы построили в стиле классицизма, территория включала пруды и регулярный парк. Позднее дворец был перестроен по заказу Ивана Воронцова-Дашкова швейцарским архитектором Бернаром Симоном. В дальнейшем комплекс сохранял исторический облик благодаря новым владельцам, архитекторам Родиону Казакову и Дмитрию Гущину.

    В советское время усадьба была национализирована, часть художественных ценностей утрачена, а в главном доме располагались различные учреждения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, здание Рижского вокзала в Москве выставят на открытый аукцион со стартовой ценой 4 млрд рублей.

    Ранее в Казани выставили на торги особняк режиссера Тимура Бекмамбетова. А в Петербурге уже продали за 1,2 млрд рублей имущественный комплекс ООО «Управляющая компания «Ленинградский электромеханический завод».

    21 февраля 2026, 01:10 • Новости дня
    Глава Удмуртии сообщил о повреждениях одного из объектов при атаке БПЛА

    Tекст: Катерина Туманова

    В Удмуртии один из объектов поврежден при атаке дронов ВСУ, сообщил глава республики Александр Бречалов в Telegram-канале.

    «Один из объектов в республике подвергся атаке беспилотников со стороны киевского режима. По оперативным данным, есть повреждения и пострадавшие. Всем оказывается необходимая помощь», – написал он.

    Бречалов уточнил, что оперативные службы работают на места, по мере поступления информация будет дополняться.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ночь на пятницу над Россией уничтожили 149 БПЛА ВСУ. При этом на четыре часа пятницы были ликвидированы семь украинских дронов. В Краснодаре человек пострадал при падении обломков украинского дрона.

    21 февраля 2026, 00:45 • Новости дня
    Захарова объяснила участившуюся ругань Зеленского «адским суперфиналом вурдалака»

    Захарова назвала обзывания Зеленского «адским суперфиналом»

    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила «адским финалом» происходящее с лидером киевского режима Владимиром Зеленским, который зачастил с оскорблениями и руганью с кафедры событий мировой политики – то призовет россиян выгонять из Европы, то упрекнет венгерского премьера Виктора Орбана в габаритах.

    «Глубоко больной человек Зеленский, причем он стал таким не тогда, когда пришел на Банковую, он таким был и до. Именно поэтому его и рекрутировали западные кураторы для совершения чудовищного, страшного преступления. А именно - уничтожения Укрины, украинской государственности и украинского народа. Нормальный человек за такое бы не взялся», – заявила дипломат в интервью телеканалу «Россия 1», запись которого выложила в Telegram-канале.

    По мнению Захаровой, Зеленский зависим и полностью во власти «чудовищного тщеславия, самомнения и диких амбиций». Она считает, что финал его не просто близок, он уже в самом разгаре, так как то, ради чего его нанимали западные кураторы, он исполнил.

    «Вы считаете, что он еще не закончил? Что вам сейчас не показан распад личности? Вы считаете, это не есть финал? Когда на горе трупов соотечественников возлежит чудище, которое только и делает, что ругается, обзывается, несет какую-то ерунду с вращающимися расширенными зрачками. Вы что, считаете, это не финальная сцена, что ли? Да это и есть, такой вот адский суперфинал», – сказала она.

    Дипломат добавила, что финал этот, наверное, слишком растянут, но только для того, чтобы ни у кого не было попытки даже заикнуться о героизации «этого вурдалака».

    В этом же интервью Захарова сообщила, что Запад выбрал Зеленского из-за его зависимостей.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров назвал киевский режим основным препятствием для урегулирования ситуации на Украине. Захарова 16 февраля назвала слова Зеленского о русских спортсменах истерикой, когда он назвал «гадким» и «неприятным» участие русских спортсменов в сборных других стран на Олимпиаде.


    21 февраля 2026, 07:07 • Новости дня
    Минздрав Удмуртии сообщил об 11 пострадавших при атаке БПЛА

    Tекст: Катерина Туманова

    В ночь на субботу атаке подвергся один из объектов в республике, медицинские работники немедленно пришли на помощь пострадавшим, несколько человек госпитализированы, большая часть будут наблюдаться в амбулаторном режиме, сообщил глава Минздрава Удмуртии Сергей Багин.

    «С травмами различной степени тяжести госпитализировано трое: два пациента в состоянии средней степени тяжести, один – в тяжелом. Бригада санавиации перевезла его в Первую РКБ, он прооперирован и находится под постоянным наблюдением врачей», – написал он в Telegram-канале.

    Багин добавил, что восемь пострадавших осмотрены врачами и отпущены под амбулаторное наблюдение.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ночь на субботу глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил о повреждениях одного из объектов при атаке БПЛА.

    21 февраля 2026, 03:57 • Новости дня
    Перечень жизненно необходимых лекарств изменится на следующей неделе
    @ Alexey Belkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    В ближайшие дни список жизненно необходимых препаратов пополнится лекарствами для борьбы с анемией, нейтропенией, туберкулезом и онкологическими заболеваниями.

    Обновленный перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) вступит в силу в России на следующей неделе. В документ добавили восемь новых препаратов, передает ТАСС.

    Это препараты, применяемые для лечения анемии, нейтропении, рецидивирующего перикардита, туберкулеза и различных злокачественных новообразований. При этом  государство будет регулировать цены на все вошедшие в перечень лекарства.

    Перечень ЖНВЛП сейчас содержит более 800 международных непатентованных наименований, которые используются при лечении социально значимых заболеваний, таких как онкология, сахарный диабет и бронхиальная астма. Из этого списка более 80% лекарств производятся на территории России.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Минздрав снизил стоимость терапии ряда жизненно важных препаратов. ФАС сообщила о снижении цен на препараты для лечения рака.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД составила путеводитель «Бесплатные лекарства и льготные препараты: как получить в 2026 году».


    21 февраля 2026, 04:43 • Новости дня
    В Приамурье обнаружили место падения вертолета Robinson

    Tекст: Катерина Туманова

    В правительстве Амурской области сообщили об обнаружении пропавшего днем ранее вертолета Robinson, рядом с которыми нашли трех погибших – пилота и двух пассажиров.

    «В Приамурье завершены поиски вертолета, пропавшего в Ромненском округе. В ходе поисково-спасательной операции обнаружено место крушения воздушного судна и тела трех погибших», – сообщили в Telegram-канале администрации региона.

    В правительстве региона выразили соболезнования родным и близким погибших, уточнив, что обстоятельства происшествия выясняются.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, вертолет с тремя людьми на борту пропал 20 февраля в Ромненском муниципальном округе Амурской области. В администрации села Амаранка сообщили о сложной для поисков местности с сопками и тайгой.

    Уголовное дело завели по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.


    20 февраля 2026, 18:29 • Новости дня
    Мирошник: Киев добьется военного ответа России за удары по школам

    Мирошник отметил ответственность Киева за удар по школе в Энергодаре

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник прокомментировал атаку дрона ВСУ на школу в Энергодаре, где находились около 600 детей.

    Киев добьется только военного ответа со стороны России в отношении прямых исполнителей ударов по российским школам. Об этом заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, реагируя на атаку дрона ВСУ на школу в Энергодаре.

    Он подчеркнул: «Главное, чего они могут добиться, – это военного ответа по непосредственным виновникам такого рода актов или террористических выпадов. Россия никогда не поступает так, как делает Украина, – не ведет войну против гражданского населения, тем более против детей. Это низко, это характеристика непосредственно киевского руководства и их политических руководителей».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу ВСУ атаковали школу № 4 в Энергодаре во время учебных занятий. Украинский дрон повредил здание, но никто из находившихся внутри не пострадал.

    ВСУ совершают атаки на город Энергодар, чтобы оказать психологическое давление на мирных жителей, сообщала до этого директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина. В частности, 28 января украинский беспилотник убил в Энергодаре мирную жительницу.

    21 февраля 2026, 04:58 • Новости дня
    Каллас назвала дату оглашения 20-го пакета антироссийских санкций ЕС
    Каллас назвала дату оглашения 20-го пакета антироссийских санкций ЕС
    @ Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава Евродипломатии Кая Каллас заявила в пятницу, после заседания министров обороны «Группы E5», что рассчитывает принять 20-й пакет антироссийских санкций в понедельник.

    По словам Каллас, решение будет ратифицировано в ходе предстоящей встречи глав министерств иностранных дел ЕС в понедельник, 23 февраля, сообщают «Вести» со ссылкой на пресс-службу ЕС.

    При этом 20 февраля стало известно, что страны ЕС не смогли согласовать новый пакет санкций против России.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Евросоюз в рамках санкций обсуждает отмену потолка цен на российскую нефть и введение ограничений на морскую транспортировку.

    ЕК внесла изменения в предложение по двадцатому пакету рестрикций, который обсудят постпреды стран Евросоюза. Также ЕК намерена обосновать перехват танкеров с российской нефтью в новом пакете антироссийских санкций.



    20 февраля 2026, 23:20 • Новости дня
    Сыгравший в сериале «Глухарь» актер Денис Кравцов умер в 43 года
    @ Anatoly Lomokhov/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Актер театра и кино Денис Кравцов с 2014 года работал в Московском театральном центре «Вишневый сад», играл в театре и кино, его смерть стала неожиданной и шокирующей для коллег.

    «Страшная новость, в которую невозможно поверить – не стало артиста театра Дениса Кравцова. Сердце нашего друга, члена большой театральной семьи "Вишневого сада" остановилось на 44-м году жизни», – сообщили в Московском театральном центре «Вишневый сад».

    Коллеги Кравцова рассказали «Аргументам и фактам» о том, что утром звонила его мама и сказала, что Дениса забрали в реанимацию.

    «А днем его не стало», – смогли сообщить в театре.

    В театральной афише на выходные были запланированы спектакли с участием Кравцова  –  «Аладдин», «Пеппи длинный чулок», «Так и будет».

    Денис Кравцов окончил Институт современного искусства, согласно порталу Teatr-online. Служил в театре Киноактера и Театре имени Рубена Симонова. В 2014-м был принят в труппу «Вишневого сада». Был занят во многих спектаклях, среди которых «Преступление и наказание», «Женитьба», «Тартюф». С 2001 года Кравцов начал сниматься в кино, играл в «Глухарь. Продолжение», «Дом, который построил ЖЭК», «Висяки», «Час Волкова-2», «101-й километр» и других.

    21 февраля 2026, 06:00 • Новости дня
    Захарова рассказала о мистике логистики для участников заседания ООН по Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    В пятницу в Нью-Йорке прошло неформальное заседание по формуле Арриа, посвященное влиянию западных СМИ на украинский кризис, но часть приглашенных экспертов столкнулась с неожиданными препятствиями перед мероприятием, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Ожидалось, что в обсуждении примут участие норвежский политолог Гленн Дисен и итальянский журналист Андреа Лучиди. Дисен планировал прибыть в Нью-Йорк лично, а Лучиди собирался выступить онлайн, сообщила дипломат.

    «По «случайному» стечению обстоятельств накануне мероприятия Гленн не смог вылететь из Осло в Нью-Йорк: его рейс был отменён по неназванной причине – и это при ясной погоде в обоих городах. Примечательно, что в тот день это был единственный самолёт, которому не разрешили вылет из столичного аэропорта Норвегии», – написала она в Telegram-канале.

    Одновременно Андреа Лучиди был задержан правоохранительными органами в Стамбуле и освобожден лишь за несколько часов до начала встречи, что едва не сорвало его участие, добавила Захарова.

    «Удивительные совпадения в странах НАТО? Каждый вправе сделать собственные выводы», – написала она.

    Несмотря на эти препятствия, заседание состоялось, приглашенные эксперты донесли до международной аудитории информацию о предвзятости западных СМИ в освещении конфликтов и намеренном формировании антироссийских нарративов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Захарова заявляла, что западные страны часто используют пропаганду в «Википедия», где статьи переписываются в угоду политической ситуации и особенно на фоне кризиса на Украине. Дипломат в октбре2025 года обвинила Украину и Запад в дипфейках с голосом Лаврова. Россия анонсировала встречу СБ ООН по освещению в СМИ конфликта на Украине.

    21 февраля 2026, 11:53 • Новости дня
    Вертолет Ми-8 вынужденно сел на Ямале

    Вертолет Ми-8 вынужденно сел на Ямале
    @ Роскосмос/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вертолет Ми-8 при вылете из поселка Панаевск в Ямало-Ненецком автономном округе совершил вынужденную посадку, серьезных травм среди пассажиров и экипажа нет.

    Вертолет Ми-8 авиакомпании «Ямал» совершил вынужденную посадку утром 21 февраля при вылете из поселка Панаевск в Ямало-Ненецком автономном округе. Все пассажиры и экипаж живы, сообщает РИА «Новости» . Воздушное судно направлялось в населённый пункт Яр-Сале, обстоятельства происшествия пока уточняются.

    Как сообщили в департаменте здравоохранения региона, всем находившимся на борту оказали медицинскую помощь на месте происшествия. Осмотры не выявили серьезных травм, угрозы жизни нет ни у кого из участников инцидента.

    За пассажирами из Салехарда вылетел резервный борт, чтобы доставить их в пункт назначения. В пресс-службе уральской транспортной прокуратуры добавили, что начата проверка по факту жесткой посадки вертолёта. Выясняются причины и соблюдение законодательства о безопасности полётов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в субботу в Амурской области обнаружили пропавший вертолет Robinson, рядом с которым нашли тела пилота и двух пассажиров.

    До этого в Дагестане вертолет КЭМЗ разбился возле населенного пункта Ачи-су, погибли четыре человека. А на Камчатке пилот туристического вертолета Robinson скончался после вынужденной посадки на вулкане Крашенинникова, все пассажиры были спасены.


    Сколько должны стоить новые автомобили Volga

    В 2026 году стартуют продажи новых автомобилей под отечественным брендом Volga. Это образ большой и престижной машины, недоступная мечта многих советских людей. Однако скрываться за ним будет китайская начинка. Этот проект уже не первая и даже не вторая, а третья попытка возродить этот бренд из СССР. Получится ли на этот раз? Подробности

    Канцлер Германии отомстил Трампу встречей со следующим президентом США

    Между властями США и Германии назрел серьезный конфликт, вызванный желанием канцлера Фридриха Мерца отомстить президенту Дональду Трампу и завязать отношения с тем, кого называют следующим хозяином Белого дома. Теперь Трамп отомстит в ответ. Мстительность – это очень ценная его черта с точки зрения интересов России. Подробности

    Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье

    В то время как на Запорожском направлении российские войска уверенно продвигаются вперед, на отдельных его участках ВСУ предпринимают попытки встречных контратак. Как выглядят эти попытки, насколько они результативны и почему в итоге приведут лишь к сжиганию украинских резервов? Подробности

    США блефуют о подводной слабости перед Китаем

    Американские СМИ бьют тревогу – согласно докладу авторитетной организации, впервые Китай обогнал США по количеству спускаемых на воду подводных лодок. С одной стороны, это действительно признак кризиса американских ВМС. Но при более внимательном рассмотрении легко заметить, что реальная причина таких публикаций – вовсе не слабость США. Подробности

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

    • «Еще три года». Зеленский все решил

      Владимир Зеленский заявил приближенным, что переговоры с Россией провалились, и дал задания подготовить план ведения войны еще на три года. Об этом сообщают американские СМИ, но в ЕС решение Киева подтверждают. Теперь все зависит от президента США Дональда Трампа.

    • Воспитательницы показали, как остановили нападение на детский сад

      В детском саду в Бугуруслане Оренбургской области воспитательница Лия Наилевна Галеева и учитель музыки Людмила Юрьевна Платонова спасли десять малышей от вооруженного ножом мужчины, ворвавшегося в детсад. Как защищали детей и боролись с нападавшим героические женщины рассказали спецкору газеты ВЗГЛЯД Юрию Васильеву.

    • Зеленский пытается сменить власть в Венгрии

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил власти Украины в попытке вмешаться в венгерские выборы. Прямо говоря, в Киеве буквально мечтают сменить власть в этой стране. И скоро эти мечты, возможно, осуществятся.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Проросший картофель: можно ли есть, когда опасен, как безопасно использовать и хранить

      Дачный сезон 2026 года еще не начался, хотя весна в этом году ожидается ранняя. До нового урожая картофеля остаются месяцы, а многие домашние запасы уже начинают прорастать и зеленеть. Проросший картофель содержит природный токсин – соланин, который в значительной концентрации может быть опасен для здоровья. Разбираем, какие части клубня особенно опасны, как безопасно использовать проросший картофель в пищу, какие методы подготовки и посадки подходят для проращивания клубней, а также как хранить картофель, чтобы замедлить прорастание и сохранить качество до нового урожая.

    • Когда сажать картофель в 2026 году: сроки по регионам России и по лунному календарю

      Картофель – одна из самых популярных культур на огородах россиян. Чтобы собрать богатый урожай в 2026 году, важно правильно выбрать время посадки с учетом региона, температуры почвы, фаз Луны и народных примет. ВЗГЛЯД собрал рекомендации для всех регионов России и подборку лучших ранних и среднеранних сортов.

    • Лето 2026: куда поехать на машине по России – 12 маршрутов

      Лето 2026 года – время открывать Россию на автомобиле: новые трассы, развивающаяся туристическая инфраструктура и десятки маршрутов, которые можно пройти без перелетов и пересадок. От древних крепостей Псковской земли до берегов Байкала – собрали 12 автопутешествий разной продолжительности, с понятной логистикой и идеями для семейного, гастрономического и познавательного отдыха.

    • США готовятся напасть на Иран

      Президент США Дональд Трамп готов вновь в американской истории поднять топор войны – томагавк. На этот раз Белый дом официально признает подготовку к удару по Ирану, причем уже в ближайшие дни.

    • Из-за «файлов Эпштейна» под британским премьером зашаталось кресло

      Наибольший политический ущерб от публикаций так называемых файлов Эпштейна – множества документов, касающихся связей покойного педофила и сутенера – понесло на данный момент правительство Великобритании. Ближайший советник премьер-министра страны Морган Максуини уже подал в отставку, и многие уверены, что такой же финал грозит и самому премьеру Киру Стармеру.

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

