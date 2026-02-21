  • Новость часаВертолет Ми-8 вынужденно сел на Ямале
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Маркс и Фрейд заложили бомбу под белую цивилизацию
    21 февраля 2026, 11:50 Мнение

    Маркс и Фрейд заложили бомбу под белую цивилизацию

    На первый взгляд дружба Ротшильда с Марксом выглядит странно, но на второй понимаешь, что иначе и быть не могло. Никак иначе баснословное нагромождение нелепиц и темной псевдонаучной чертовщины, названное «Капиталом», не смогло бы обрести статус мирового Талмуда всей левой профессуры.

    Владимир Можегов Владимир Можегов

    публицист

    Власть Британии нашла способ спастись от Фараджа
    Боец с позывным «Крош» с Камчатки получил звание Героя России в 19 лет
    The Guardian раскрыла просьбу Зеленского Борису Джонсону утром 24 февраля 2022 года
    Агроном рассказал огородникам, где брать дешевые и хорошие семена для рассады

    21 февраля 1848 года в одной из лондонских типографий была отпечатана безымянная брошюрка на немецком языке под заголовком «Манифест коммунистической партии». Это был революционный год Европы, подобные прокламации выходили десятками и особого впечатления брошюрка не произвела. Но ей была суждена долгая жизнь, о чем авторы «манифеста», очевидно, догадывались. И явно спешили выпустить свою прокламацию, пока революционный пожар не затих.

    Изначально за Марксом и Энгельсом стояли серьезные силы. Самый же первый проект манифеста был написан Мозесом Гессом – влиятельнейшим масоном и первым сионистом. Гесс курировал Энгельса и Маркса, можно сказать, кормил их с руки, натаскивая в социалистической идеологии. Однако, скоро парочка подросла, встала на собственные ноги и подвергла социализм Гесса ревизии.

    Интересно, что Мозес Гесс, естественным образом совмещая сионизм и социализм, на первое же место ставил не классовую, а расовую войну. «Вся прошлая история развивалась благодаря расовой и классовой борьбе. Расовая борьба первична, классовая борьба – вторична», – вот чеканная формулировка Гесса из его книги «Рим и Иерусалим». Однако французская революция разрушила расовое господство германской расы, – пишет далее Гесс, – а «с прекращением расового антагонизма прекратится и классовая борьба, равноправие всех общественных классов наступит после установления равноправия всех рас».

    Расовый вопрос волновал, конечно, и Маркса. Например, в своей «Новой Рейнской газете» он открыто призывал к истреблению славян, и, в особенности, русских: «В России, у этой варварской расы, имеется такая энергия и такая активность, которых тщетно искать у монархий старых государств. Славянские варвары – природные контрреволюционеры. Поэтому необходима беспощадная борьба не на жизнь, а на смерть со славянством… Ненависть к русским… продолжает быть первой революционной страстью».

    Впрочем, парочка справедливо посчитала, что и сионизм, и расовый вопрос, неосторожно вынесенный Гессом на самый вид, стоит запрятать поглубже, а на первое место выставить «борьбу пролетариата за свои права». В то же время, можно согласиться с Марком Леоном, автором монографии «Маркс прежде марксизма», который замечает: «Только поняв Моисея Гесса, человека, повлиявшего на Маркса, Энгельса и Бакунина – трёх основателей I интернационала, – можно понять сатанинские глубины коммунизма».

    В сущности, Гесс был, конечно, прав. Все революционное движение имеет своим началом иудейский хилиазм (то есть, прогрессизм, ожидающий «царство божие» на земле). В христианский мир хилиазм был вброшен Иоахимом Флорским в XII веке. А спустя еще три столетия (и глубинного развития в тайных обществах иоахимитов) подхвачен реформистами христианства – Лютером и Кальвином.

    Особенно ярко хилиазм полыхнул в кальвинизме. В системе Кальвина мировая борьба разворачивается уже не между разными видами христиан, но между разными видами человечества: новым человеком («избранными святыми») и старым, отжившим человечеством «извечно проклятых».

    Да, перед нами уже тотальный расизм, и – чистой воды «расовая война» Мозеса Гесса. И – почти уже «коммунизм» Маркса. Только на место «избранного народа» и «народа избранных» Маркс ставит пролетария, а Моисея и Христа меняет на… «прибавочную стоимость». Кажется, немного абстрактно. Но для XIX века с его фанатичной верой в экономику, технику и науку это было более чем органично.

    Ну, а то, что мир в целом, лишенный культуры, религии, иерархии и прочих примет человечности обращается у доктора Маркса в реестр приходов и расходов всемирной лавки ростовщика – внимания никто особо не обратил. Но почему именно пролетарий? Потому, отвечали Маркс с Энгельсом, что пролетарий ничего не имеет «кроме своих цепей», оторван от всех корней и представляет собой «табула раса», чистый лист.

    Пролетарий есть, таким образом, идеальный голем, в глиняную голову которого можно вложить какие угодно письмена, например: «весь мир насилья мы разрушим», и, без лишних рефлексий, направить его на сокрушение старого мира, поскольку ему ничего там не дорого – ни культура, ни религия, ни семья – ничего.

    Итак, забраковав программный текст новой партии, написанный Гессом, Энгельс переработал его сперва в катехизис «Принципов коммунизма», а затем – в «манифест коммунистической партии». Маркс план одобрил. Так мир и был облагодетельствован «евангелием коммунизма».

    Разумеется, никакой коммунистической партии на тот момент в природе не существовало. За Гессом, как мы уже говорили, стояли влиятельные масонские и финансовые круги, которые и взялись за рычаги вновь сооружаемой «коммунистической машины». Долгие годы тесно общавшийся с Марксом Михаил Бакунин (кажется, именно он перевел текст «Манифеста» на русский), в весьма откровенных и нелестных характеристиках вывел его на чистую воду как большого мошенника, обуянного жаждой власти, попутно обвинив его в сотрудничестве с Ротшильдом (см. М. Бакунин, «Мои отношения с Марксом).

    По-видимому, Бакунин прав, и Маркс не только был дружен с Ротшильдами, но и, как выясняют исследователи, был их родственником (по материнской линии), приходясь троюродным братом Лайонелу Н. Ротшильду.

    Неудивительно, что хорошо смазанная маслом ротшильдовских капиталов, пропагандой, издательствами и средствами массовой информации, «коммунистическая машина» марксизма так хорошо катилась по мозгам не столько «трудящихся», сколько интеллигенции всех европейских стран.

    На первый взгляд дружба Ротшильда с Марксом выглядит странно, но на второй понимаешь, что иначе и быть не могло. Никак иначе баснословное нагромождение нелепиц и темной псевдонаучной чертовщины, названное «Капиталом», не смогло бы обрести статус мирового Талмуда всей левой профессуры.

    Но главное – совпадали конечные цели Маркса и Ротшильда: разрушить старый мир и построить на его обломках новый. Вот только что Маркс рассказывал мутные байки о будущем «царстве божием» на земле («кто был ничем, тот станет всем»). Ротшильд же со всей трезвостью финансиста понимал, что править в новом чудном мире будет финансовая олигархия, и потому – щедро спонсировал коммунистическое движение.

    Сегодня не является большим секретом и то, что Первая мировая война (как и последовавшие в ходе нее русская, немецкая, турецкая революции) была организована на деньги ФРС США и целиком деньгами этого крупнейшего мирового центробанка профинансирована. При этом американские Куны, Шиффы, Варбурги спонсировали Антанту, а их немецкие родственники (Макс Варбург – глава тайной службы и главный финансист Вилльгельма) – центрально-европейские державы. Очень удобно и прогрессивно.

    Пресловутые «деньги германского генштаба», переданные Парвусом Ленину, были как раз деньгами Макса Варбурга. Товарищ же Троцкий плыл из Америки в Петроград делать революцию, снабженный безлимитным кредитом петроградского отделения Ниабанка Якоба Шиффа – американского филиала английских Ротшильдов. Опять же, удобно и не хлопотно. Но, не смотря на все деньги мировой плутократии, мировая революция, нарушая все догмы марксизма, так и не состоялась. Почему же?

    Оказалось, что европейский пролетарий все-таки не до конца выкорчевал из себя свое темное проклятое прошлое; что он все еще был слишком укоренен в семье, церкви, традиции, любви к своей родине. И что классовой войне он все еще предпочитал войну за свою любимую отчизну (не предупреждал ли Мозес Гесс о первичности расовой войны перед войной классовой?).

    И вот тогда на помощь Марксу приходит Фрейд. Во Франкфурте – центре центров банкирской сети европейских Ротшильдов – открывается так называемая Франкфуртская школа социологии. Смыслом деятельности которой становится скрещивание фрейдизма с марксизмом с понятной целью: выпотрошить не только мозги, но и душу европейского человека (уже не только пролетария, но и буржуа). Если классический марксизм просто-напросто отрицал культуру, объявляя ее необязательной «надстройкой» над экономическим базисом, то фрейдомарксисты работали шире. Всю европейскую цивилизацию от Рима и Эллады включительно они объявили авторитарно «фашистской» с превалирующим «культом отца», подавляющим свободную личность.

    Дабы покончить с ужасным «фашизмом», эту цивилизацию требуется разрушить, а, прежде всего, раскрепостить подавленную «фашистским обществом» личность. Раскрепостить, разумеется, сексуально – это самое простое. Так была заложена последняя (на сегодняшний день) бомба под белую цивилизацию. Бомба, которая и громыхнула в 1960-е одновременно в Америке и Европе.

    Врагом новой революции был объявлен белый человек как таковой (раса фашистов и угнетателей), и в особенности белый мужчина (фашист по определению). Против него и развернулась новая марксистская (теперь уже фрейдомарксистская) революция. Одновременно устаревшего «пролетария» заменили прогрессивные «меньшинства» – расовые и гендерные. (Расовая война отвергнутого прежде манифеста Гесса с триумфом возвращалась).

    Все это продолжается и сегодня. Стратегии «последней революции» осуществляются в сегодняшней мультикультурной Америке и Европе в форме замещающей миграции, феминизма, пропаганды межрасовых браков, мультикультурализма, культуры отмены, черного расизма, политкорректности и т.д. и т.п. «Манифест коммунистической партии», как видим, продолжает свое триумфальное шествие по странам и континентам. Более того, его вполне можно назвать основополагающим текстом сегодняшнего мультикультурного и почти уже оставленного белыми народами Евросоюза.

    Другие материалы автора


    Главное
    ФСБ заявила об использовании данных Telegram спецслужбами Украины
    Минздрав Удмуртии сообщил об 11 пострадавших при атаке БПЛА
    Украинские СМИ назвали сроки президентских и парламентских выборов в стране
    Каллас назвала дату оглашения 20-го пакета антироссийских санкций ЕС
    В Роскачестве сообщили о новой схеме обмана перед 23 февраля
    Наемник из Бразилии умер в Харьковской области из-за пыток ВСУ
    Росреестр назвал поселения России с самыми короткими названиями

    Сколько должны стоить новые автомобили Volga

    В 2026 году стартуют продажи новых автомобилей под отечественным брендом Volga. Это образ большой и престижной машины, недоступная мечта многих советских людей. Однако скрываться за ним будет китайская начинка. Этот проект уже не первая и даже не вторая, а третья попытка возродить этот бренд из СССР. Получится ли на этот раз? Подробности

    Перейти в раздел

    Канцлер Германии отомстил Трампу встречей со следующим президентом США

    Между властями США и Германии назрел серьезный конфликт, вызванный желанием канцлера Фридриха Мерца отомстить президенту Дональду Трампу и завязать отношения с тем, кого называют следующим хозяином Белого дома. Теперь Трамп отомстит в ответ. Мстительность – это очень ценная его черта с точки зрения интересов России. Подробности

    Перейти в раздел

    Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье

    В то время как на Запорожском направлении российские войска уверенно продвигаются вперед, на отдельных его участках ВСУ предпринимают попытки встречных контратак. Как выглядят эти попытки, насколько они результативны и почему в итоге приведут лишь к сжиганию украинских резервов? Подробности

    Перейти в раздел

    США блефуют о подводной слабости перед Китаем

    Американские СМИ бьют тревогу – согласно докладу авторитетной организации, впервые Китай обогнал США по количеству спускаемых на воду подводных лодок. С одной стороны, это действительно признак кризиса американских ВМС. Но при более внимательном рассмотрении легко заметить, что реальная причина таких публикаций – вовсе не слабость США. Подробности

    Перейти в раздел

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • «Еще три года». Зеленский все решил

      Владимир Зеленский заявил приближенным, что переговоры с Россией провалились, и дал задания подготовить план ведения войны еще на три года. Об этом сообщают американские СМИ, но в ЕС решение Киева подтверждают. Теперь все зависит от президента США Дональда Трампа.

    • Воспитательницы показали, как остановили нападение на детский сад

      В детском саду в Бугуруслане Оренбургской области воспитательница Лия Наилевна Галеева и учитель музыки Людмила Юрьевна Платонова спасли десять малышей от вооруженного ножом мужчины, ворвавшегося в детсад. Как защищали детей и боролись с нападавшим героические женщины рассказали спецкору газеты ВЗГЛЯД Юрию Васильеву.

    • Зеленский пытается сменить власть в Венгрии

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил власти Украины в попытке вмешаться в венгерские выборы. Прямо говоря, в Киеве буквально мечтают сменить власть в этой стране. И скоро эти мечты, возможно, осуществятся.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Лето 2026: куда поехать на машине по России – 12 маршрутов

      Лето 2026 года – время открывать Россию на автомобиле: новые трассы, развивающаяся туристическая инфраструктура и десятки маршрутов, которые можно пройти без перелетов и пересадок. От древних крепостей Псковской земли до берегов Байкала – собрали 12 автопутешествий разной продолжительности, с понятной логистикой и идеями для семейного, гастрономического и познавательного отдыха.

    • Открытки на Прощеное воскресенье 2026: лучшие идеи, тексты и традиции

      Духовная подготовка к Великому посту достигает своей кульминации в особый день, когда слова примирения обретают особую силу. В преддверии этого события многие задумываются о том, как выразить свои чувства близким, особенно если личная встреча невозможна. Традиция дарить открытки на Прощеное воскресенье становится мостом, соединяющим сердца и позволяющим исполнить древний обычай. Газета ВЗГЛЯД подготовила для своих читателей открытки на Прощеное воскресенье, которые можно отправить родным и близким.

    • Открытки на 23 февраля с поздравлениями – бесплатные картинки папе, дедушке, мужу и солдату (2026)

      Выбор подарка ко Дню защитника Отечества часто ставит в тупик. Но искреннее внимание, выраженное в открытке, всегда будет оценено по достоинству. Открытки на 23 февраля для папы, мужа, дедушки или солдата, сделанные своими руками, с теплым текстом – это не просто формальность, а знак уважения и любви. Газета ВЗГЛЯД публикует готовые бесплатные открытки с поздравлениями, а также предлагает идеи для рисунков и коллекцию душевных поздравлений, которые помогут передать ваши чувства.

    Перейти в раздел

    • США готовятся напасть на Иран

      Президент США Дональд Трамп готов вновь в американской истории поднять топор войны – томагавк. На этот раз Белый дом официально признает подготовку к удару по Ирану, причем уже в ближайшие дни.

    • Из-за «файлов Эпштейна» под британским премьером зашаталось кресло

      Наибольший политический ущерб от публикаций так называемых файлов Эпштейна – множества документов, касающихся связей покойного педофила и сутенера – понесло на данный момент правительство Великобритании. Ближайший советник премьер-министра страны Морган Максуини уже подал в отставку, и многие уверены, что такой же финал грозит и самому премьеру Киру Стармеру.

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации