Politico: Мюнхенская конференция показала отсутствие консенсуса между США и Европой
На Мюнхенской конференции по безопасности, завершившейся 15 февраля, участники не смогли договориться о будущем сотрудничестве США и Европы после разрушения прежних связей, пишет газета Politico.
Мюнхенская конференция по безопасности продемонстрировала глубокий кризис в отношениях между США и Европой, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию газеты Politico.
По данным издания, старый порядок, определявший связи двух сторон Атлантики десятилетиями, фактически разрушен, а участники встречи не смогли прийти к консенсусу о будущем этих отношений.
«США были менее агрессивны, чем год назад... Но встреча показала, что, хотя альянс продолжает функционировать, старый порядок, который связывал две стороны Атлантики на протяжении десятилетий, разрушен. Нет консенсуса о том, как отношения могут развиваться дальше, учитывая регулярные потрясения», – говорится в материале Politico.
Премьер-министр Латвии Эвика Силиня подчеркнула, что теперь уже невозможно «вести дела как раньше». Один из гендиректоров европейской компании в беседе с журналистами выразил мнение, что на восстановление утраченного за последний год доверия уйдет целое поколение.
Конференция по вопросам безопасности проходила с 13 по 15 февраля в Мюнхене, столице Баварии, и собрала мировых лидеров и экспертов для обсуждения ключевых мировых вызовов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкое издание Tagesspiegel назвало Мюнхенскую конференцию по безопасности провальной для Владимира Зеленского. Госсекретарь США Марко Рубио на Мюнхенской конференции раскритиковал отказ от национальных интересов в пользу глобального порядка.