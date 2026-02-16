Зимой тяжело, хочется куда-то сбежать, но я плохо понимаю тех, кто отправляется зимовать в Таиланд или на Бали. Это малодушное бегство от русской судьбы, попытка ее обмануть, а она не прощает обмана. Может быть, мы и миру нужны прежде всего как зимние люди.0 комментариев
Лукашенко сообщил о предложении США по решению вопроса Венесуэлы
Лукашенко заявил, что давал США идеальный вариант по Венесуэле
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что предлагал Соединенным Штатам свой сценарий по Венесуэле, но американская сторона предпочла действовать самостоятельно.
Как передает БелТА, Александр Лукашенко отметил, что неоднократно указывал США на их ошибки в отношении Венесуэлы и лично предлагал им альтернативный план действий.
Он подчеркнул: «Им постоянно говорю, откровенно говорю, где они не правы. С Мадуро не правы – глупость сотворили. Я предупреждал».
По его словам, американская сторона сама обратилась к нему с просьбой поучаствовать в разрешении ситуации, после чего он предложил свой «идеальный вариант» решения, однако США отказались от него и выбрали другой путь. Лукашенко добавил, что президент Дональд Трамп стремился угодить военным, что в итоге привело к ошибочным действиям Вашингтона.
Он также задал риторический вопрос о том, как можно обвинять президента Венесуэлы Николаса Мадуро в наркоторговле, отмечая, что подобная деятельность распространена по всему миру.
Напомним, США 3 января атаковали Венесуэлу и похитили президента Николаса Мадуро.
Посольство Венесуэлы в России предоставило адреса для писем президенту Николасу Мадуро и его супруге Силии Флорес.
Россия настаивает на освобождении Мадуро и Флорес, которых вывезли в США.