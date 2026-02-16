Зимой тяжело, хочется куда-то сбежать, но я плохо понимаю тех, кто отправляется зимовать в Таиланд или на Бали. Это малодушное бегство от русской судьбы, попытка ее обмануть, а она не прощает обмана. Может быть, мы и миру нужны прежде всего как зимние люди.0 комментариев
Минпросвещения сообщило о сокрытии родителями психологических отклонений у детей
Первый замминистра просвещения РФ Александр Бугаев заявил, что существенная часть детей, совершавших противоправные действия, происходят из внешне благополучных семей.
Значительная часть детей, совершивших противоправные действия, включая нападения в школах, воспитываются в благополучных семьях, сообщает ТАСС.
Первый замминистра просвещения Александр Бугаев подчеркнул, что такие ученики проходят, как «абсолютно нормальные» по всем существующим критериям, и назвал происходящее серьезным вызовом для общества.
Бугаев также отметил, что действующая система профилактики в большей мере реагирует уже после совершения правонарушения, а не предотвращает его. По словам чиновника, меняется сама среда, в которой растет ребенок: если раньше угрозой была улица, то теперь опасности исходят прежде всего из интернета, в том числе со стороны недружественных государств.
Особое внимание Бугаев уделил проблеме сокрытия информации о состоянии здоровья школьников. Он заявил, что родители нередко умалчивают не только о хронических заболеваниях, таких как диабет, но и о психологических отклонениях у детей, что затрудняет своевременную помощь и работу школ по обеспечению безопасности.
