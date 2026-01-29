  • Новость часаПутину доложили о запуске проектов центра «Сириус» в Казахстане
    Между Урсулой и Каей Каллас началась борьба за выживание
    В Сочи арестованы дети депутата Госдумы Дорошенко
    В Египте пропали двое туристов из России
    В Казани выставили на торги особняк уехавшего из России режиссера «Ночного дозора»
    Главный раввин заявил о гордости евреев за жизнь в России
    Чехия отменила ужесточение правил поездок российских дипломатов по ЕС
    Песков назвал дату продолжения переговоров по Украине в Абу-Даби
    Иран получил российский ударный вертолет Ми-28НЭ
    Убивший группу полицейских в Черкасской области оказался боевиком с Майдана
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Зачем США возобновили поставки HIMARS

    Обстрелы Белгорода не смогут оказать никакого влияния на темпы нашего наступления даже в соседней Харьковской области. И, разумеется, американцы, которые являются главным источником развединформации для ВСУ, не могут этого не понимать. Тогда зачем они санкционировали применение HIMARS?

    Глеб Простаков Глеб Простаков Война на Украине – эпицентр тектонического сдвига

    Мир неумолимо возвращается к логике сфер влияния, где право голоса имеют только те, кто обладает реальной силой и готовностью ее применять. США, Россия и Китай сегодня именно так и делят планету, ведя сложный, многоплановый торг по всему периметру от Тайваня до Венесуэлы и от Ирана до Арктики.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Отсутствие тепла и электричества делает пропаганду Киева бессмысленной

    Технологии и нарративы украинской пропаганды, которые успешно зарекомендовали себя ранее, сейчас не работают. Невозможно убедить человека, у которого в доме нет электричества, в том, что скоро будет победа.

    29 января 2026, 01:55 • Новости дня

    Reuters сообщило о возврате США одного из захваченных танкеров Венесуэле

    Tекст: Катерина Туманова

    США передали Венесуэле танкер, который они захватили в этом месяце, сообщили Reuters в среду два американских чиновника. Это первый случай, когда администрация президента Дональда Трампа возвращает танкер.

    Официальные лица сообщили, что танкер, который был передан венесуэльским властям, был супертанкером Sophia под флагом Панамы. Они не сообщили, почему танкер был возвращен, передаёт Reuters.

    Судно Sophia было захвачено 7 января береговой охраной и вооруженными силами США. В то время администрация заявила, что Sophia – это находящийся под  санкциями «танкер без гражданства» так называемого теневого флота.

    Как пишет агентство, не сумев найти дипломатического решения, Трамп приказал американским военным прибыть в страну, чтобы захватить президента Мадуро и его жену в ходе ночного рейда 3 января.

    С тех пор Трамп заявил, что США планируют контролировать нефтяные ресурсы Венесуэлы в течение неопределенного срока, чтобы восстановить обветшавшую нефтяную промышленность США в рамках плана стоимостью 100 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее береговая охрана США задержала нефтяной танкер Olina у берегов Тринидада. Также американские военные провели операцию по задержанию танкера Sophia в международных водах Карибского моря. Стало известно о планах Британии привлекать военных для захватов танкеров.

    28 января 2026, 16:36 • Новости дня
    Ушаков сообщил о предложении Трампа организовать встречу Путина и Зеленского

    Ушаков: Россия обеспечит Зеленскому в ходе визита в Москву безопасность и условия для работы

    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что президент США Дональд Трамп предлагал рассмотреть возможность встречи между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

    «Вопрос для нас не новый, он, кстати, обсуждался несколько раз в ходе телефонных контактов», – сказал он в беседе с журналистом «России 1» Павлом Зарубиным, передает РИА «Новости». Ушаков отметил, что Владимир Путин неоднократно заявлял о готовности принять в Москве Владимира Зеленского в случае, если тот настроен на прямой диалог.

    По его словам, российский лидер публично обозначал такую позицию во время общения с журналистами. «Президент наш тоже несколько раз, общаясь с журналистами, говорил, что если Зеленский действительно готов к встрече, то мы приглашаем его в Москву. И при этом гарантированно обеспечим безопасность его и необходимые условия для работы», – заявил Ушаков в комментарии журналисту Павлу Зарубину.

    Помощник президента уточнил, что тема возможных контактов поднималась и в ходе телефонных разговоров Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. По словам Ушакова, американский лидер предлагал рассмотреть вариант такой встречи, однако подчеркивалась необходимость серьезной предварительной проработки.

    «Главное, чтобы эти контакты были хорошо подготовлены, чтобы они были ориентированы на достижение конкретных позитивных результатов», – отметил представитель Кремля, добавив, что без четкого понимания целей и содержания переговоров подобные встречи не имеют смысла.

    Ранее Ушаков напомнил о готовности Москвы к визиту Зеленского.

    В сентябре Путин сообщил о возможности встречи с главой киевского режима в Москве.

    28 января 2026, 18:54 • Новости дня
    Премьер Бельгии забыл важные документы про пиво на встрече с Трампом
    @ Jonas Roosens/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер Бельгии Барт Де Вевер признался, что случайно оставил у Дональда Трампа в Давосе свои конфиденциальные рабочие записи с аналитикой по бельгийскому пиву.

    Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер признался, что забыл секретные документы на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Давосе, пишет

    ТАСС. Де Вевер с иронией заметил: «Я вдруг понял, что оставил свои рабочие записи у Трампа. Так что вполне возможно, что президент США найдет потом у себя в портфеле мои записи по ежедневному брифингу о безопасности и аналитические заметки о состоянии бельгийского пивного производства».

    Премьер добавил, что если Трамп решит, будто слово «пиво» – это кодовое обозначение Гренландии, то он может «завтра утром проснуться в тюрьме», намекнув таким образом на резонансную судьбу президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Де Вевер сравнил Трампа с героем детской книги «Очень голодная гусеница».

    До этого организаторы саммита лидеров «Большой двадцатки» забыли отключить звук на трансляции закрытой сессии и этим смутили президента ЮАР Сирила Рамафосу.

    А в 2023 году документы с пометкой «секретно» нашли в гараже дома тогдашнего президента США Джо Байдена в городе Уилмингтон, штат Делавэр.

    28 января 2026, 19:22 • Видео
    Зеленский поставил задачу по убийству русских

    Владимир Зеленский подтвердил информацию, что поставил перед ВСУ задачу ликвидировать не менее 50 тысяч российских военнослужащих в месяц. По его словам, это сложно, но реально: все зависит от БПЛА.

    28 января 2026, 07:54 • Новости дня
    Трамп положительно оценил ослабление курса доллара
    Трамп положительно оценил ослабление курса доллара
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Курс американского доллара находится на хорошей отметке, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время поездки в Айову.

    Американский лидер заявил, что не считает курс доллара слишком низким по отношению к другим мировым валютам, передает ТАСС.

    Он подчеркнул позитивный характер происходящих изменений.

    «Нет, я думаю, что он отличный. С долларом все отлично», – сказал глава государства.

    Президент также отметил, что Пекин и Токио намеренно девальвировали юань и иену, создавая несправедливые условия для конкуренции. По его словам, бороться с такими действиями было крайне сложно, однако сейчас с американской валютой все в порядке.

    Ранее Трамп сообщал, что США повышают пошлины на продукцию из Южной Кореи из-за задержки ратификации торгового соглашения до 25%.

    28 января 2026, 09:48 • Новости дня
    Politico: Здоровье Трампа стало главной обсуждаемой темой в ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    В последние недели обсуждение физического и психологического состояния президента США Дональда Трампа среди европейских политиков заметно усилилось, сообщает издание Politico.

    По данным Politico, обсуждение состояния здоровья Дональда Трампа становится все более заметной темой среди европейских политиков, передает РИА «Новости».

    Несмотря на заявления президента США о своем «исключительном здоровье» и уверенности в собственных силах, слухи о его самочувствии продолжают появляться. Трамп неоднократно заявлял, что работает усерднее и больше любого другого президента в истории США.

    На прошлой неделе премьер-министр Словакии Роберт Фицо якобы выразил обеспокоенность в связи с «психологическим состоянием» Трампа после их встречи во Флориде. Источники издания сообщают, что Фицо использовал слово «опасный», чтобы охарактеризовать впечатление от американского лидера в Мар-а-Лаго, однако сами дипломаты-источники не присутствовали при разговоре.

    В Белом доме категорически опровергли такие сообщения. Заместитель пресс-секретаря Анна Келли назвала их «абсолютно фейковыми новостями» и подчеркнула, что встреча Трампа и Фицо была позитивной и продуктивной. Ее мнение разделяет и присутствовавший на переговорах высокопоставленный чиновник, который описал беседу как нормальную и приятную.

    Встреча Трампа и Фицо, прошедшая 17 января в закрытом для прессы формате, по-прежнему вызывает интерес у европейской прессы и дипломатов. Подробности разговора между лидерами не раскрываются, однако тема здоровья и психологического состояния Трампа явно остается в центре внимания европейских политиков.

    Ранее Дональд Трамп объяснил появление синяков на руках приемом повышенной дозы аспирина и признался в использовании макияжа.

    Сам Трамп заявил, что чувствует себя лучше, чем 30 лет назад.

    Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Трамп находится в отличном состоянии здоровья.

    28 января 2026, 16:42 • Новости дня
    Трамп пригрозил Ирану более разрушительной операцией

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп заявил, что крупная военная группировка направляется в сторону Ирана.

    «Огромная армада направляется в Иран. Она движется быстро», – написал Трамп в своей социальной сети Truth Social, передает ТАСС.

    Он также напомнил о прошлогодней операции Соединённых Штатов в исламской республике, которая получила название «Полуночный молот» (Midnight Hammer). «Следующая атака будет еще хуже. Не дайте этому случиться», – добавил Трамп.

    В среду ночью Трамп заявил о движении «армады США» в сторону Ирана, при этом СМИ отмечают неоднозначность реплики, так как не ясно, говорит ли он об авианосце USS Abraham Lincoln с сопровождением или о чём-то большем.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп уже высказывался днём ранее о «большой армаде» США возле Ирана, которая намного больше той, что у Венесуэлы.

    В понедельник Иран объявил о контроле передвижений американских сил в регионе.

    28 января 2026, 08:38 • Новости дня
    Степашин оценил вероятность освобождения Мадуро

    Tекст: Вера Басилая

    Россия продолжает добиваться признания незаконности захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро на заседаниях Совбеза ООН, других эффективных международных правовых инструментов сейчас не существует, заявил бывший премьер-министр России, председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин.

    Освобождение президента Венесуэлы Николаса Мадуро в правовом поле будет крайне затруднительно, заявил бывший премьер-министр России Сергей Степашин, передает ТАСС.

    По его словам, Россия продолжает настаивать на незаконности действий американской стороны в отношении Мадуро только на площадке ООН.

    По словам бывшего премьера, иные международные институты фактически не работают.

    Ранее уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что после захвата Николаса Мадуро США пригрозили ей и другим членам правительства убийством, потребовав за 15 минут принять решение о сотрудничестве.

    Родригес возглавила Венесуэлу в качестве исполняющей обязанности президента.

    Родригес назвала Мадуро и его супругу «героями, находящимися в заложниках в США».

    Россия поддержала действия официального Каракаса и выразила солидарность с венесуэльским народом.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как США удалось захватить президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

    28 января 2026, 06:40 • Новости дня
    Рубио заявил о готовности США силой заставить Венесуэлу эффективно сотрудничать

    Tекст: Катерина Туманова

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что администрация американского президента Дональда Трампа готова применить силу, чтобы обеспечить сотрудничество исполняющей обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес с Вашингтоном.

    Рубио выразив надежду, что личные интересы Родригес побудят её к продвижению ключевых американских целей, передаёт Bloomberg.

    Родригес пообещала открыть энергетический сектор Венесуэлы для американских компаний, предоставить преференциальный доступ к добыче и использовать средства от продажи нефти для закупки американских товаров, заявил Рубио в подготовленном для выступления на слушаниях с законодателями в среду заявлении.

    Это первое публичное выступление Рубио перед Конгрессом после операции США в Каракасе, которая привела к захвату экс-президента Венесуэлы Николаса Мадуро 3 января.

    Мадуро был обвинен Министерством юстиции США по статьям, в том числе в наркотерроризме, и Рубио высоко оценил операцию как правоохранительную деятельность, проведенную без ущерба американским военнослужащим. Мадуро, находящийся сейчас в тюрьме в Нью-Йорке, виновным себя не признал.

    Демократы раскритиковали рейд как незаконный акт войны, обошедший Конгресс и теперь рискующий втянуть США в длительные обязательства по восстановлению Венесуэлы.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Делси Родригес сообщала, что после захвата Николаса Мадуро США пригрозили ей и другим членам правительства убийством, потребовав за 15 минут принять решение о сотрудничестве. Родригес заявила также о планах реформировать нефтяной сектор Венесуэлы. МВД Венесуэлы объявило о 100 погибших при нападении США на страну, что стало возможным, как уточнил Трамп, благодаря секретному оружию «Дискомбобулятору».

    28 января 2026, 22:20 • Новости дня
    ФРС США оставила ключевую ставку на прежнем уровне – 3,5–3,75%
    @ Algi Febri Sugita/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Имеющиеся показатели свидетельствуют о том, что экономическая активность растёт устойчивыми темпами, при этом рост занятости остаётся низким, но уровень безработицы показывает некоторые признаки стабилизации, тогда как инфляция остаётся несколько высокой, поэтому Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам январского заседания сохранила базовую процентную ставку прежней.

    Федеральный комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) заявил, что стремится к достижению максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. Неопределённость в отношении экономических перспектив остаётся высокой, поэтому Комитет относится к рискам очень внимательно, следует из релиза ФРС по итогам заседания.

    «В поддержку своих целей Комитет принял решение сохранить целевой диапазон ставки федеральных фондов на уровне от 3,5 до 3,75%. При рассмотрении масштабов и сроков дополнительных корректировок целевого диапазона ставки федеральных фондов Комитет будет тщательно оценивать поступающие данные, меняющиеся перспективы и баланс рисков», – сказано в документе.

    Комитет подчеркнул, что следует решению задачи по поддержке максимальной занятости населения и возвращению инфляции к целевому уровню в 2%.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп, давно негодующий на главу ФРС Джерома Пауэлла за нежелание снижать ставку, назвал его «кретином» и предсказал скорое увольнение. Пауэлл до этого разместил на сайте ФРС сообщение о том, что министерство юстиции США выдвинуло против него уголовное обвинение в связи с показаниями перед банковским комитетом Сената в июне 2025 года. При этом Центробанки выразили поддержку Пауэллу на фоне угроз Минюста США.

    Газета ВЗГЛЯД также разбиралась, как Вашингтон помогает доллару ставить антирекорды.

    28 января 2026, 15:54 • Новости дня
    Посольство Венесуэлы в России предоставило адреса для писем Мадуро

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посольство Венесуэлы в России предоставило адреса, по которым можно писать письма президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и его супруге Силии Флорес.

    В материалах дипмиссии содержится информация о возможности отправлять знаки солидарности напрямую через обычную корреспонденцию, передает ТАСС.

    «Знаки солидарности можно отправить напрямую через обычную корреспонденцию», – говорится в материалах. Также приводятся номера заключенных: Николас Мадуро 00734-506 и Силия Флорес 00735-506, тюрьма MDC Brooklyn.

    Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия настаивает на освобождении президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги, которых вывезли в США.

    Бывший премьер-министр России, председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин заявил о сложности освободить юридически Мадуро вне площадки ООН.

    28 января 2026, 14:07 • Новости дня
    Фицо опроверг публикацию Politico о якобы тревоге за состояние Трампа

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо опроверг публикацию издания Politico о якобы высказанной им обеспокоенности состоянием президента США Дональда Трампа.

    Фицо в социальной сети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская) опроверг публикацию издания Politico, передает РИА «Новости».

    Фицо отметил, что не выступал на саммите, прошедшем на прошлой неделе в Брюсселе, и не обсуждал ни с кем из европейских лидеров детали своей встречи с Трампом, даже неформально. Он подчеркнул, что подобные сообщения направлены на создание негативного фона вокруг существующих конструктивных отношений Словакии с разными странами.

    По мнению премьера, издание Politico считает борьбу за независимость, национальные интересы и собственное мнение преступлением, поэтому регулярно критикует его. Фицо также добавил, что становится «любимцем» подобных публикаций из-за своей позиции.

    Как сообщало издание Politico, премьер-министр Словакии Роберт Фицо якобы заявил, что был шокирован психологическим состоянием президента США Дональда Трампа после их разговора.

    28 января 2026, 20:48 • Новости дня
    Американский сенатор сообщил, сколько длилась спецоперация в Венесуэле

    Tекст: Ольга Иванова

    Военная операция США в Венесуэле завершилась за рекордно короткое время – все боевые действия на месте продолжались менее получаса, отметил глава комитета по иностранным делам Сената американского Конгресса Джим Риш (республиканец, от штата Айдахо).

    Боевые действия во время вторжения вооружённых сил США в Венесуэлу длились менее 27 минут, передает ТАСС. Об этом сообщил глава комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Джим Риш на слушаниях, посвящённых ситуации в Венесуэле. Он уточнил: «Боевые действия длились менее 27 минут».

    По словам сенатора, в операции приняли участие примерно 200 американских военнослужащих. Эти подразделения находились на территории Венесуэлы всего несколько часов. На слушаниях также присутствовали госсекретарь США и помощник президента по национальной безопасности Марко Рубио.

    Риш подчеркнул, что операция была краткосрочной и тщательно спланированной. Официальные представители США пока не раскрывают деталей дальнейших действий после завершения боевых столкновений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Делси Родригес сообщала, что после захвата Николаса Мадуро США пригрозили ей и другим членам правительства убийством и дали 15 минут на принятие решения о сотрудничестве. МВД Венесуэлы объявило о 100 погибших в результате нападения США на страну.

    28 января 2026, 21:38 • Новости дня
    Рубио заявил о возможности применения силы против новых властей Венесуэлы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вашингтон заявил о возможности применения силы против временных властей Венесуэлы в случае недостаточного сотрудничества и готов контролировать переход страны к партнерству с США.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил на слушаниях в Сенате, что Вашингтон не исключает силовых мер для обеспечения максимального сотрудничества с венесуэльскими властями, передает РИА Новости.

    По его словам, США готовы применить силу, если другие способы окажутся неэффективными: «Не сомневайтесь: как заявил президент Трамп, мы готовы применить силу для обеспечения максимального уровня сотрудничества, если другие методы окажутся неэффективными», – говорится в показаниях Рубио для Сената.

    В то же время Рубио подчеркнул, что США не планируют и не ожидают военных мер против Венесуэлы, а американское военное присутствие ограничится морскими пехотинцами, охраняющими посольство. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты рассчитывают содействовать контролируемому переходу Венесуэлы к ответственному партнерству с США и превращению страны в сильного союзника.

    Рубио добавил, что доходы от продажи венесуэльской нефти будут поступать на заблокированный счет Минфина США, а часть средств направят на аудит, чтобы контролировать их целевое расходование.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, и.о. президента Венесуэлы Делси Родригес сообщала, что после захвата Николаса Мадуро США пригрозили ей и другим членам правительства убийством, потребовав за пятнадцать минут принять решение о сотрудничестве.

    Ранее МВД Венесуэлы объявило о 100 погибших при нападении США на страну. А президент США Дональд Трамп уточнил, что это стало возможным благодаря секретному оружию «Дискомбобулятору».


    28 января 2026, 20:16 • Новости дня
    Рубио сообщил об отсутствии планов применения военной силы против Венесуэлы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вашингтон не рассматривает возможность повторного использования военной силы против Венесуэлы, американские военные останутся лишь для охраны посольства в Каракасе. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    Госсекретарь США – помощник президента по национальной безопасности Марко Рубио сообщил на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса, что Вашингтон не намерен применять военную силу против Венесуэлы, передает ТАСС.

    Он заявил: «Мы не готовимся, не планируем и не ожидаем каких-либо военных мер в отношении Венесуэлы».

    Рубио отдельно подчеркнул, что американское военное присутствие ограничивается морскими пехотинцами, которые охраняют посольство США в стране. Он отметил, что такой подход отражает нынешнюю позицию и цели Вашингтона по этому вопросу.

    При этом ранее Марко Рубио заявил, что администрация президента Дональда Трампа готова применить силу для обеспечения сотрудничества и.о. президента Венесуэлы Дельси Родригес с Вашингтоном.

    ЦРУ и Госдепартамент США разрабатывают стратегию долгосрочного влияния на внутренние процессы в Венесуэле с акцентом на безопасность.

    Россия поддерживает регулярные дипломатические связи с Венесуэлой, а развитие двусторонних отношений остается приоритетом для Каракаса.

    29 января 2026, 01:25 • Новости дня
    Reuters: США, Дания и Гренландия вступили в переговоры о судьбе острова

    Tекст: Катерина Туманова

    МИД Дании сообщил, что в среду начались переговоры между США, Данией и Гренландией, чтобы разрешить дипломатический кризис, вызванный угрозами президента США Дональда Трампа в адрес арктической территории.

    Министерство иностранных дел Дании в письменном комментарии агентству Reuters сообщило, что высокопоставленные должностные лица Дании, Гренландии и США встретились, чтобы «обсудить, как мы можем решить проблемы безопасности в Арктике, волнующие Америку, при этом соблюдая «красные линии» Королевства».

    Госсекретарь США Марко Рубио ранее в среду заявил, что в США теперь действует процедура, касающаяся Гренландии, и что состоятся технические встречи с официальными лицами из Гренландии и Дании по этому вопросу.

    Неоднократные призывы Трампа к установлению контроля США над Гренландией, ссылаясь на соображения национальной безопасности, связанные с Россией и Китаем, угрожали расколом трансатлантического альянса ещё до начала спора.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, датский премьер Метте Фредериксен сдержала давление Дональда Трампа и не допустила передачи Гренландии под контроль США, несмотря на угрозы. Трамп и генсек НАТО Марк Рютте договорились о размещении ракет в Гренландии. Премьер-министр Гренландии призвал  готовиться к возможному военному вторжению.

    29 января 2026, 01:25 • Новости дня
    Tекст: Катерина Туманова

    МИД Дании сообщил, что в среду начались переговоры между США, Данией и Гренландией, чтобы разрешить дипломатический кризис, вызванный угрозами президента США Дональда Трампа в адрес арктической территории.

    Министерство иностранных дел Дании в письменном комментарии агентству Reuters сообщило, что высокопоставленные должностные лица Дании, Гренландии и США встретились, чтобы «обсудить, как мы можем решить проблемы безопасности в Арктике, волнующие Америку, при этом соблюдая «красные линии» Королевства».

    Госсекретарь США Марко Рубио ранее в среду заявил, что в США теперь действует процедура, касающаяся Гренландии, и что состоятся технические встречи с официальными лицами из Гренландии и Дании по этому вопросу.

    Неоднократные призывы Трампа к установлению контроля США над Гренландией, ссылаясь на соображения национальной безопасности, связанные с Россией и Китаем, угрожали расколом трансатлантического альянса ещё до начала спора.

