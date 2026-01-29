Reuters сообщило о возврате США одного из захваченных танкеров Венесуэле

Tекст: Катерина Туманова

Официальные лица сообщили, что танкер, который был передан венесуэльским властям, был супертанкером Sophia под флагом Панамы. Они не сообщили, почему танкер был возвращен, передаёт Reuters.

Судно Sophia было захвачено 7 января береговой охраной и вооруженными силами США. В то время администрация заявила, что Sophia – это находящийся под санкциями «танкер без гражданства» так называемого теневого флота.

Как пишет агентство, не сумев найти дипломатического решения, Трамп приказал американским военным прибыть в страну, чтобы захватить президента Мадуро и его жену в ходе ночного рейда 3 января.

С тех пор Трамп заявил, что США планируют контролировать нефтяные ресурсы Венесуэлы в течение неопределенного срока, чтобы восстановить обветшавшую нефтяную промышленность США в рамках плана стоимостью 100 млрд долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее береговая охрана США задержала нефтяной танкер Olina у берегов Тринидада. Также американские военные провели операцию по задержанию танкера Sophia в международных водах Карибского моря. Стало известно о планах Британии привлекать военных для захватов танкеров.