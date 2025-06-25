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    Кто и зачем тайно втыкает шприцы в юных француженок
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    На границе задержана группа переодетых украинских диверсантов
    Мнения
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Цель США – не Тегеран, а Пекин

    Мы наблюдаем новое переформатирование Ближнего Востока, и теперь настала очередь Ирана, который своей геополитической активностью и сближением с Китаем угрожал уже не столько существованию Израиля, сколько американской гегемонии в мире.

    3 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Как помочь расти отечественной экономике

    Сейчас экономика на перепутье. Можно продолжать наращивать бюджетное стимулирование, пока есть возможности. Либо уже сейчас перераспределять ресурсы в пользу технологического рывка.

    11 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Вашингтон попал в иранскую ловушку

    Участие в войне принесет США серьезные неприятности, поскольку Иран в ответ может атаковать американские военные базы, перекрыть Ормузский пролив и взорвать нефтяную промышленность Саудовской Аравии, после чего Белому дому все равно придется вернуться к переговорам с Тегераном.

    4 комментария
    25 июня 2025, 00:27 • Новости дня

    Bloomberg допустило крах НАТО при Трампе из-за разногласий

    Bloomberg допустило крах НАТО при Трампе из-за разногласий
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Нынешняя раздробленность НАТО уже может быть отражена в его уставе, так как организация охватывает океан и два континента, простирается от Арктики до Средиземного моря, а 32 члена-участника имеют чрезвычайно разнообразные интересы, историю, географию и уровни власти, пишет Bloomberg.

    «НАТО часто переживает кризисы; американцы уже давно испытывают двойственное отношение к этому договору. Так почему же североатлантический союз так обеспокоен и почему он продолжает существовать?» задается вопросом Bloomberg.

    Агентство считает, что теперь разногласия проистекают из «возмутительных амбиций НАТО» и в этом ответ на мрачные и фатальные предчувствия аналитиков, наблюдателей и участников альянса. И не последнюю роль в этом играет своенравный американский лидер Дональд Трамп.

    «Этот кризис связан не только с Трампом, несмотря на его неподражаемую способность делать почти все по-своему. НАТО в настоящее время подвергается испытанию четырьмя конвергентными кризисами, которые имеют более глубокие последствия, чем разрушительные действия Трампа», – говорится в статье.

    Помимо ряда кризисов, которые отмечает агентство, в НАТО разразился кризис доверия. Европейцы всегда задавались вопросом, будут ли США рядом, когда это будет нужно.

    «Европе никогда не приходилось иметь дело с президентом США, который угрожал бы насильственным захватом территории у союзников или так радостно угрожал бросить этих союзников, если на них нападут. Экономические споры – это обычное дело, но ни один американский президент так бессмысленно не ставил под угрозу глобальное процветание», – говорится в материале.

    Вloomberg отмечает, что в ближайшей перспективе трансатлантический раскол может подорвать позиции НАТО, а после ухода США политическое и экономическое соперничество может приобрести угрожающий оттенок.

    «Тот факт, что сегодня этот сценарий кажется немыслимым, только показывает, насколько сильно изменилась Европа под руководством США. В постамериканскую эпоху она может резко измениться к худшему», – резюмирует агентство, задаваясь риторическим вопросом, грядет ли крах НАТО или альянс снова обновится и переродится.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на саммите НАТО планируют увеличить военные расходы стран-членов до 5% ВВП, для этих целей альянсу нужно «нарисовать монстра», роль которого уготована России, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    Ранее аналитики подсчитали, что возможный конфликт между Россией и НАТО может привести к сокращению мирового ВВП на 1,3% уже в первый год, он будет стоить 1,5 трлн долларов.

    24 июня 2025, 16:36 • Новости дня
    Трамп захотел заключить «сделку с Россией»
    Трамп захотел заключить «сделку с Россией»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американский президент Дональд Трамп в самолете на пути на саммит НАТО заявил, что желает заключить с российской стороной сделку.

    «Я бы хотел увидеть сделку с Россией. Как вы знаете, [президент России] Владимир [Путин] позвонил мне. Он сказал: «Могу я помочь вам с Ираном?» Я ответил: «Нет, мне не нужна помощь с Ираном. Мне нужна помощь с вами». И я надеюсь, что нам удастся заключить сделку с Россией», – цитирует Трампа ТАСС.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Путин высоко оценивает готовность Трампа помочь урегулированию ситуации на Украине.

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    24 июня 2025, 11:00 • Новости дня
    Bloomberg посчитал стоимость войны России и НАТО
    Bloomberg посчитал стоимость войны России и НАТО
    @ Anna Ross/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Экономисты подсчитали, что возможный конфликт между Россией и НАТО может привести к сокращению мирового ВВП на 1,3% уже в первый год возможной войны и будет стоить 1,5 трлн долларов, сообщает Bloomberg .

    Стоимость потенциальной войны между Россией и НАТО проанализировало агентство Bloomberg, ссылаясь на оценки экономистов и интервью с европейскими официальными лицами.

    Согласно расчетам, глобальный экономический ущерб в первый год конфликта может достичь 1,5 трлн долларов, а мировой ВВП сократится на 1,3%. Особенно сильно пострадают страны Балтии: их совокупная экономика, как считают аналитики, просядет на 43% за год войны.

    Bloomberg отмечает, что Россия наращивает производство вооружений и боеприпасов, а также усиливает военную инфраструктуру на западной границе. Дания предполагает, что Россия «может спровоцировать» локальный конфликт с соседней страной уже через полгода и стать угрозой для НАТО в течение двух лет. Генсек альянса Марк Рютте предполагает, что Россия сможет «рассматривать возможность атаки на НАТО» в течение пяти лет.

    Эксперты говорят, что даже ограниченная война приведет к гибели множества людей, потокам беженцев, резкому росту цен на энергоносители и дестабилизации финансовых рынков.

    Наиболее вероятной точкой эскалации в таком сценарии Bloomberg называет страны Балтии, имеющие стратегическое значение и приграничные территории с Россией и Белоруссией.

    Даже при локальном конфликте другие европейские страны, включая Польшу, Германию, Финляндию и Швецию, также понесут экономические потери.

    ЕС может потерять 1,2% ВВП, а долговая нагрузка возрастет. Россия, по оценкам аналитиков, потеряет около 1% ВВП, благодаря устойчивости к санкциям и росту оборонных расходов. США и Китай также понесут ущерб: их ВВП снизится соответственно на 0,7% и 0,8%.

    Bloomberg подчеркивает, что европейские союзники Украины наращивают расходы на оборону и поддержку Киева. НАТО намерено довести военные траты до 3,5% ВВП, а государства Балтии уже превысили этот уровень.

    Эксперты считают, что даже если серьезный конфликт останется маловероятным сценарием, напряженность между Россией и западными странами сохранится на долгие годы.

    Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте уклонился от ответа на вопрос о вероятности нападения России на альянс в ближайшие пять лет.

    Страны НАТО договорились повысить минимальный уровень оборонных расходов до 5% ВВП с крайним сроком в 2035 году.

    Москва предупредила о готовности принять упреждающие меры в ответ на планы альянса увеличить возможности противоракетной и противовоздушной обороны на 400%.

    Президент России Владимир Путин обратил внимание на этапы расширения НАТО вопреки прежним заверениям о сохранении статуса-кво.

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    23 июня 2025, 19:44 • Видео
    Трамп осознал свое слабое место

    «Тот, кто поднимает цены на нефть, работает на врага», – заявил президент США Дональд Трамп, имея в виду Иран. Последствия американских ударов по иранским ядерным объектам оказались не такими, каких желал хозяин Белого дома: за авантюру придется платить.

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    24 июня 2025, 14:44 • Новости дня
    Трамп заявил об отмене удара Израиля по Ирану

    Трамп заявил об отмене удара Израиля по Ирану и действии перемирия

    Трамп заявил об отмене удара Израиля по Ирану
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израиль не собирается атаковать Иран, а все самолеты развернутся и вернутся на базы, перемирие действует, заявил президент США Дональд Трамп.

    Об этом американский лидер написал на своей странице в соцсети Truth Social. «Израиль не будет атаковать Иран. Все самолеты развернутся и направятся домой», – заявил он.

    «Никто не пострадает, перемирие в силе! Спасибо за внимание к этому вопросу!», – добавил президент США.

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    Ранее Трамп публично выступил против возможного авиаудара Израиля по территории Ирана. Он призвал Тель-Авив отказаться от нанесения авиаударов по исламской республике и немедленно вернуть летчиков на базы.

    Во вторник президент США объявил о вступлении в силу перемирия между Ираном и Израилем.

    Ранее армия Израиля заявила о перехвате двух ракет Ирана после перемирия.

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    24 июня 2025, 13:40 • Новости дня
    Израильский эксперт: Нетаньяху хочет продолжать войну с Ираном

    Израильский эксперт Ципис: Перемирие с Ираном грозит Нетаньяху отставкой

    Израильский эксперт: Нетаньяху хочет продолжать войну с Ираном
    @ Abir Sultan/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    По итогам 12-дневной войны Израиль оказался проигравшей стороной. Еврейское государство не сможет исправить ситуацию, нанося удары по Ирану и организуя провокации. Биньямин Нетаньяху фактически попал в ловушку. События могут развиваться по сценарию, при котором ему придется подать в отставку, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Саймон Ципис. Ранее Израиль обвинил Иран в нарушении режима прекращения огня. Тегеран опроверг эти сообщения.

    «Ситуация вокруг перемирия на Ближнем Востоке вновь обострила разногласия между Биньямином Нетаньяху и Дональдом Трампом. Первый хочет продолжать операцию против Ирана, а второй – выступает против этого. Режим прекращения огня крайне неустойчив. Более того, возможны провокации», – отметил Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    «Президент США считает, что он достиг всего, что планировал. Кроме того, американская сторона продемонстрировала миру возможности бомбардировщиков B-2 и свою силу. Но Трамп не заинтересован в войне против Исламской республики. Поэтому он пытается принудить израильского премьера к перемирию», – уточнил собеседник.

    Однако Израиль не готов пойти на этот шаг, потому что не решил заявленных задач и, более того, оказался в проигрыше. «Так, иранская ядерная программа, по всей видимости, не уничтожена. Власти Ирана не свергнуты. Еврейское государство сейчас оказалось в ситуации, при которой Штаты не придут во второй раз на помощь. На этом фоне кризис в отношениях Трампа и Нетаньяху будет лишь углубляться», – детализировал политолог.

    «Решение же Тегерана согласиться на перемирие понятно: атаки по территории страны так или иначе наносят ущерб», – продолжил Ципис. По его мнению, вовсе не случайно, что власти страны решили принять прекращение огня аккурат после удара по американской базе в Катаре. «Эта операция стала символическим ответом Ирана на атаки США по ядерным объектам, но он позволил руководству республики "сохранить лицо" и выйти из ситуации в позиции силы», – считает эксперт.

    «Повторю, в Израиле не готовы смириться со своим проигрышем. Но еврейское государство не сможет исправить ситуацию, нанося удары по противнику. Нетаньяху фактически попал в ловушку. Положение дел у него плохо, и события могут развиваться по сценарию, при котором ему придется подать в отставку», – заключил Ципис.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран согласились на полное перемирие. «Я хотел бы поздравить обе страны с тем, что у них хватило выносливости, мужества и интеллекта, чтобы закончить то, что следует назвать «12-дневной войной», – написал он в соцсети Truth Social. По озвученному президентом плану, первым прекратить огонь должен Тегеран, затем к нему присоединится Тель-Авив.

    В интервью NBC Трамп отметил, что по его мнению, объявленное перемирие должно положить конец всем военным действиям между двумя странами. «Оно будет длиться вечно. Я не верю, что они когда-нибудь снова начнут стрелять друг в друга», – уточнил он. При этом обе противоборствующие стороны уже объявили о готовности следовать инициативе Штатов.

    Так, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил Трампа за «поддержку в сфере обороны и участие в устранении иранской ядерной программы», пишет Reuters. Он также подчеркнул, что Тель-Авив уже достиг поставленной задачи, а именно ликвидации атомной угрозы со стороны Тегерана.

    В свою очередь, глава иранского МИД Аббас Аракчи уточнил, что армия Исламской республики не будет наносить удары в случае, если еврейское государство прекратит «незаконную агрессию» не позднее 3.30 мск. Он подчеркнул, что данный конфликт был развязан непосредственно Израилем, напоминает Lenta.ru.

    Между тем, Axios делится деталями заключения перемирия. По данным издания, сообщить Ирану о намерении США договориться было поручено спецпосланнику президента по Ближнему Востоку Стиву Уиткоффу. Тем не менее, Тегеран от предложения отказался, заявив, что дипломатическое урегулирование будет возможно только после ударов Исламской республики по американским целям.

    После этого Иран обстрелял авиабазу Штатов Аль-Удейд в Катаре. Однако до начала атаки страна все же предупредила Белый дом о своих намерениях. После завершения боевых действий, Тегеран также направил Вашингтону сообщение, в котором декламировался отказ от продолжения огня по американским целям.

    Затем Трамп позвонил Нетаньяху, сказав ему, что он хочет прекратить войну. Израильский премьер согласился с инициативой Белого дома. Окончательно же условия прекращения огня были согласованы при участии премьер-министра Катара Мохаммеда бин Абдулрахмана аль-Тани, который и предоставил Ирану данные о времени начала инициативы.

    На ваш взгляд
    Продержится ли перемирие между Израилем и Ираном?




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    24 июня 2025, 11:44 • Новости дня
    Лукьянов оценил прочность перемирия Израиля и Ирана

    Политолог Лукьянов: На Ближнем Востоке воцарится стабильность в среднесрочной перспективе

    Лукьянов оценил прочность перемирия Израиля и Ирана
    @ Jakub Porzycki/Reuters Connect

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Ситуация, в которой Вашингтон объявил о прекращении огня Тегераном и Тель-Авивом, дала возможность каждой из сторон объявить о собственной победе. Израиль и США якобы уничтожили ядерную программу Исламской республики, а Иран выстоял против грозных противников, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Ранее глава Белого дома Дональд Трамп объявил об окончании конфликта на Ближнем Востоке.

    «Иран и Израиль согласились на перемирие, поскольку ни одна сторона не может добиться решительной победы. Продолжение противостояния в такой ситуации было бы чревато быстро нарастающими проблемами для каждого», – пояснил Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», директор по научной работе Фонда клуба «Валдай».

    «Израиль не способен вести долгую войну, а ставка на быстрое сокрушение «врага» и собственную неуязвимость не сработала. Иран, в свою очередь, осознает, что страна уже понесла большой урон и понесет еще больший, если атаки продолжатся. А для США увязание в конфликте обнулило бы всю концептуальную базу нынешней администрации», – продолжил спикер.

    Собеседник также обратил внимание на «умелое использование ярких спецэффектов» всеми участниками противостояния. «Удары были чрезвычайно аккуратные, чтобы не спровоцировать ни США, ни Иран, ни Израиль на расширение эскалации. И надо признать, стороны выдержали правила игры», – подчеркнул аналитик.

    «По итогу теперь каждый участник может объявить о грандиозной победе, что, собственно, они и делают. Иранская система выстояла против самого грозного противника. Израиль решил вопрос с Тегераном, у которого якобы больше нет ядерных программ. США установили долгожданный мир на всем Ближнем Востоке», – привел эксперт обоснования успеха каждой из сторон.

    «Думаю, в среднесрочной перспективе в регионе воцарится стабильность. Что касается перспектив ядерной программы Ирана, то это трудно прогнозируемая тема. Одно можно сказать с уверенностью: сейчас стороны запустят долгие обсуждения на разных уровнях об условиях ее развития, проверки прозрачности и контроля с участием МАГАТЭ, а также других институтов», – заключил Лукьянов.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран согласились на полное перемирие. «Я хотел бы поздравить обе страны с тем, что у них хватило выносливости, мужества и интеллекта, чтобы закончить то, что следует назвать «12-дневной войной», – написал он в соцсети Truth Social. По озвученному президентом плану, первым прекратить огонь должен Тегеран, затем к нему присоединится Тель-Авив.

    В интервью NBC Трамп отметил, что по его мнению, объявленное перемирие должно положить конец всем военным действиям между двумя странами. «Оно будет длиться вечно. Я не верю, что они когда-нибудь снова начнут стрелять друг в друга», – уточнил он. При этом обе противоборствующие стороны уже объявили о готовности следовать инициативе Штатов.

    Так, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил Трампа за «поддержку в сфере обороны и участие в устранении иранской ядерной программы», пишет Reuters. Он также подчеркнул, что Тель-Авив уже достиг поставленной задачи, а именно ликвидации атомной угрозы со стороны Тегерана.

    В свою очередь, глава иранского МИД Аббас Аракчи уточнил, что армия Исламской республики не будет наносить удары в случае, если еврейское государство прекратит «незаконную агрессию» не позднее 3.30 мск. Он подчеркнул, что данный конфликт был развязан непосредственно Израилем, напоминает Lenta.ru.

    Между тем, Axios делится деталями заключения перемирия. По данным издания, сообщить Ирану о намерении США договориться было поручено спецпосланнику президента по Ближнему Востоку Стиву Уиткоффу. Тем не менее, Тегеран от предложения отказался, заявив, что дипломатическое урегулирование будет возможно только после ударов Исламской республики по американским целям.

    После этого Иран обстрелял авиабазу Штатов Аль-Удейд в Катаре. Однако до начала атаки страна все же предупредила Белый дом о своих намерениях. После завершения боевых действий, Тегеран также направил Вашингтону сообщение, в котором декламировался отказ от продолжения огня по американским целям.

    Затем Трамп позвонил Нетаньяху, сказав ему, что он хочет прекратить войну. Израильский премьер согласился с инициативой Белого дома. Окончательно же условия прекращения огня были согласованы при участии премьер-министра Катара Мохаммеда бин Абдулрахмана аль-Тани, который и предоставил Ирану данные о времени начала инициативы.

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    24 июня 2025, 18:48 • Новости дня
    Пять стран НАТО решили заминировать границы с Россией и Белоруссией
    Пять стран НАТО решили заминировать границы с Россией и Белоруссией
    @ Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Страны Балтии, Польша и Финляндия намерены заминировать свои границы, выделяя для этого значительные ресурсы и выходя из международных соглашений.

    Пять стран НАТО намерены разместить миллионы мин вдоль границ с Россией и Белоруссией, пишет The Daily Telegraph, передает ТАСС. Речь идет о Финляндии, Эстонии, Латвии, Литве и Польше.

    Сообщается, что они объявили о выходе из Оттавской конвенции, запрещающей противопехотные мины, и теперь обязаны уведомить ООН о своем решении. Это позволит странам производить, хранить и применять мины на своей территории.

    Издание отмечает, что каждая из этих стран уже разрабатывает планы заминирования приграничных территорий. В Литве на оборону выделяют 5,5% ВВП, а на производство мин предусмотрено 800 млн евро.

    Депутат Лауринас Касчюнас заявил газете: «В случае необходимости они засеют тихие сосновые леса и березовые рощи вдоль своих границ миллионами мин». Он подчеркнул, что в мирное время мины будут храниться недалеко от границ для обеспечения безопасности граждан.

    Власти стран считают такие меры необходимыми для «сдерживания российского вторжения», хотя ранее подобные шаги казались невозможными. Президент России Владимир Путин ранее назвал утверждения о планах нападения на Европу и НАТО «ложью и бредом».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экономисты подсчитали, что возможный конфликт между Россией и НАТО может сократить мировой ВВП на 1,3% и обойдется в 1,5 трлн долларов уже в первый год войны.

    Заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов заявил, что ситуация на западных границах зоны ответственности ОДКБ является угрожающей. Медицинские учреждения стран восточного фланга НАТО проводят учения и создают запасы медикаментов на фоне роста угрозы военного конфликта.

    Комментарии (17)
    24 июня 2025, 08:35 • Новости дня
    Трамп объявил о вступлении в силу перемирия между Ираном и Израилем

    Трамп сообщил о начале действия режима прекращения огня между Ираном и Израилем

    Трамп объявил о вступлении в силу перемирия между Ираном и Израилем
    @ Ken Cedeno/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что перемирие между Ираном и Израилем уже вступило в силу, и выразил призыв к его соблюдению.

    Трамп объявил о вступлении в силу прекращения огня между Ираном и Израилем.

    В своем сообщении в социальной сети Truth Social он заявил: «Прекращение огня вступило в силу. Пожалуйста, не нарушайте его!»

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    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранский телеканал Press TV сообщил о вступлении в силу прекращения огня между Ираном и Израилем.

    Иранский чиновник подтвердил согласие Тегерана на предложенное США прекращение огня с Израилем. Тегеран и Вашингтон пообещали не наносить новые удары после эскалации.

    Между тем в ночь на 24 июня глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявлял, что на данный момент между Ираном и Израилем нет договоренности о прекращении огня.

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    24 июня 2025, 14:09 • Новости дня
    Трамп потребовал от Израиля отменить авиаудар по Ирану
    Трамп потребовал от Израиля отменить авиаудар по Ирану
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп публично выступил против возможного авиаудара Израиля по территории Ирана.

    Трамп в своем сообщении в Truth Social призвал Израиль отказаться от нанесения авиаударов по Ирану и немедленно вернуть летчиков на базы.

    «Израиль. Не сбрасывайте эти бомбы. Если вы это сделаете, это будет серьезным нарушением. Верните своих пилотов домой, сейчас же», – заявил Трамп.

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    Позже на пути к самолету на саммит НАТО в Гааге президент США заявил репортерам, что, по его мнению, и Израиль, и Иран нарушили во вторник прекращение огня, однако перемирие остается в силе, передает Bloomberg.

    «Я думаю, они оба (Израиль и Иран) нарушили его (прекращение огня)», - заявил Трамп. На вопрос о прекращении перемирия Трамп ответил: «Я так не думаю».

    «Мы имеет две страны, которые воюют так давно, что они ни черта не соображают, что они делают (they don’t know what the fuck they’re doing)», - отметил Трамп.

    Во вторник Трамп объявил о вступлении в силу перемирия между Ираном и Израилем.

    Ранее армия Израиля заявила о перехвате двух ракет Ирана после перемирия.

    Политолог Федор Лукьянов в беседе с газетой ВЗГЛЯД оценил прочность перемирия Израиля и Ирана.

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    24 июня 2025, 20:07 • Новости дня
    Конгрессмен выдвинул резолюцию об импичменте Трампу из-за ударов по Ирану

    Эл Грин предложил импичмент Трампу из-за ударов по Ирану

    Конгрессмен выдвинул резолюцию об импичменте Трампу из-за ударов по Ирану
    @ Francis Chung / Pool via CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Действия президента США Дональда Трампа по атаке Ирана вызвали резонанс в американском Конгрессе, спровоцировав обсуждение вопроса об импичменте.

    Конгрессмен Эл Грин внес резолюцию об импичменте президенту Дональду Трампу, передает ТАСС. Основанием стали удары по Ирану, осуществленные без консультации с Конгрессом. Грин считает это нарушением полномочий президента и угрозой для разделения властей.

    Ранее конгрессмен-республиканец Томас Масси заявил, что удары противоречат Конституции США. Конгрессвумен Александрия Окасио-Кортес выразила мнение, что инцидент может стать поводом для запуска процедуры импичмента. Дискуссия о действиях Трампа и их последствиях продолжается среди американских законодателей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, конфликт между Израилем и Ираном завершился при посредничестве США. Президент США Дональд Трамп провел переговоры с премьером Израиля и настоял на ограничении масштабов атаки против Ирана.

    Высший совет национальной безопасности Ирана объявил о победе после ударов по израильским объектам и американской базе Аль-Удейд. Эксперты отмечают, что достигнутое перемирие остается шатким, а риски новой эскалации в регионе сохраняются. Остается неизвестным, куда делись более 400 кг высокообогащенного иранского урана.

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    24 июня 2025, 01:45 • Новости дня
    Трамп заявил о согласии Израиля и Ирана прекратить огонь
    Трамп заявил о согласии Израиля и Ирана прекратить огонь
    @ Yuri Gripas/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Израиль и Иран договорились о полном прекращении огня, заявил президент США Дональд Трамп.

    «Поздравляю всех! Израиль и Иран в полной мере договорились о том, что будет объявлено полное и тотальное прекращение огня», – заявил Трамп в соцсети Truth Social.

    Прекращение огня ожидается примерно через шесть часов – к этому времени обе стороны должны «завершить свои последние миссии». При этом отмечается, что прекращение огня объявят на 12 часов. «На этом война будет считаться законченной», – заявил Трамп.

    Как сообщил Трамп, планируется, что первым огонь прекратит Иран, «на 12-й час» к нему присоединится Израиль, а «на 24-й час мир отпразднует официальное окончание 12-дневной войны»/

    Трамп подчеркнул, что обе стороны должны «сохранять миролюбие и уважение». «Если предположить, что все пройдет как надо, а так оно и будет, я хотел бы поздравить обе страны, Израиль и Иран, с тем, что у них хватило выдержки, мужества и ума закончить то, что следует назвать «12-дневной войной», – заявил он.

    Президент США отметил, что конфликт мог бы затянуться на годы, уничтожив регион, но этого удалось избежать.

    «Да благословит Бог Израиль, да благословит Бог Иран, да благословит Бог Ближний Восток, да благословит Бог Соединенные Штаты Америки, и да благословит Бог весь мир!» – заявил Трамп.

    Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес первые ракетно-бомбовые удары по военным и ядерным объектам Ирана .

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    24 июня 2025, 11:49 • Новости дня
    WP: Суд разрешил Трампу депортировать мигрантов в третьи страны

    Washington Post: Суд разрешил Трампу депортировать мигрантов в третьи страны

    Tекст: Александра Юдина

    Верховный суд США временно разрешил администрации Дональда Трампа депортировать мигрантов в страны, гражданами которых они не являются, включая Южный Судан, пишет Washington Post.

    Решение суда заблокировало предыдущее постановление федерального судьи из Массачусетса, который требовал предоставить мигрантам возможность оспорить депортацию до момента высылки, передает Washington Post.

    Апелляция поступила после того, как группа мигрантов, находящихся под угрозой отправки в третьи страны, подала иск, заявив, что им не дают достаточно времени или информации для подачи заявлений на основании страха преследования.

    Федеральный судья Брайан Мерфи прежде запретил подобные депортации, но, по его словам, администрация нарушила этот запрет, проведя депортационный рейс в Южный Судан. В результате некоторые мигранты были помещены в изолятор на военно-морской базе США в Джибути, где, по словам их защитников, они столкнулись с угрозами для жизни.

    Судьи-либералы Верховного суда, включая Соню Сотомайор, Елену Каган и Кетанджи Браун Джексон, в своем особом мнении подвергли критике администрацию Трампа за нарушение судебного приказа и отправку людей в страну, которую Госдепартамент США считает опасной.

    Они отметили, что большинство Верховного суда «вознаграждает беззаконие», отменяя решение, которое, по их мнению, администрация неоднократно игнорировала. Несогласные судьи также выразили мнение, что разрешение депортаций подвергает тысячи людей риску насилия в удаленных регионах.

    Официальное заявление Белого дома и Министерства внутренней безопасности после решения Верховного суда гласит о победе администрации, и в соцсетях был опубликован мем с президентом, исполняющим праздничный танец, а также призыв «Запускайте самолеты для депортации».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп призвал к массовым депортациям нелегальных мигрантов в крупнейших городах США.

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    24 июня 2025, 03:21 • Новости дня
    Рютте уклонился от ответа на вопрос о «российской угрозе» для НАТО
    Рютте уклонился от ответа на вопрос о «российской угрозе» для НАТО
    @ IMAGO/John Beckmann/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Генсек НАТО Марк Рютте уклонился от ответа на вопрос о том, почему считает вероятным нападение России на альянс в течение пяти следующих лет.

    На пресс-конференции перед саммитом НАТО в Брюсселе Рютте был задан вопрос о том, на чем основана его оценка. Генсек НАТО отметил лишь, что в организации существует «большое беспокойство» по этому поводу, передает РИА «Новости».

    По его словам, «пару недель назад министр обороны Германии, высокопоставленные военные руководители и представители разведывательного сообщества говорили о том, что через три, пять или семь лет Россия сможет успешно напасть» на НАТО, если альянс «не начнет инвестировать в оборону прямо сейчас».

    При этом Рютте заявил, что Россия, если все же решится атаковать страны НАТО, столкнется с «разрушительными последствиями».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные политики, СМИ и военные неоднократно заявляли, что Европе якобы грозит нападение со стороны России. Пользуясь этим предлогом, НАТО добивается от стран-участниц альянса согласия на увеличение военных расходов до 5% от ВВП.

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    24 июня 2025, 13:32 • Новости дня
    Песков: Медведев ведет последовательную полемику с Трампом

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Зампред СБ России Дмитрий Медведев последователен в отстаивании своей позиции в полемике с президентом США Дональдом Трампом, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    «Дмитрий Анатольевич твердо и последовательно высказывает свою точку зрения, и, конечно, она для нас важнее, чем все другие точки зрения», – цитирует Пескова ТАСС.

    Напомним, Медведев ранее отметил, что недавние удары США по Ирану вызвали готовность ряда государств поделиться с Тегераном ядерными боекомплектами.

    Трамп истолковал слова зампреда СБ России как слова о соответствующих намерениях Москвы.

    Медведев, отвечая на слова Трампа, пояснил, что Россия не собирается передавать Ирану ядерное оружие, и указал, что российская сторона привержена Договору о нераспространении ядерного оружия.

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    24 июня 2025, 13:06 • Новости дня
    Песков: НАТО и ЕС идут по пути оголтелой милитаризации

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Североатлантический альянс и европейские страны пытаются существенно нарастить свои военные возможности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Альянс идет уверенно по пути оголтелой милитаризации. Европа идет по пути оголтелой милитаризации. Это та реальность, которая нас окружает. Это реальность, которую мы имеем в виду», – цитирует Пескова ТАСС.

    До этого генеральный секретарь НАТО Марк Рютте не стал отвечать, на чем основывались его слова о том, что Россия якобы нападет на альянс в течение пяти следующих лет.

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    24 июня 2025, 21:50 • Новости дня
    Конгресс США отверг попытку начать импичмент Трампу

    Большинство республиканцев и демократов заблокировали инициированный импичмент Трампа

    Конгресс США отверг попытку начать импичмент Трампу
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Попытка начать процедуру импичмента американского президента провалилась из-за активного противодействия обеих партий и недостаточной поддержки демократов.

    Палата представителей отклонила инициативу начать процедуру импичмента Дональда Трампа, пишет ТАСС. Против резолюции проголосовали 344 конгрессмена, включая всех республиканцев и 128 демократов, инициативу поддержали только 79 демократов.

    Автором инициативы стал демократ Эл Грин, который предложил импичмент в связи с ударами ВС США по Ирану без одобрения Конгресса. Грин неоднократно пытался запустить процесс импичмента, критикуя Трампа за решения во внешней и внутренней политике. Во вторник он представил новую резолюцию, требуя импичмента из-за отсутствия разрешения на удары по иранским ядерным объектам.

    В апреле аналогичную резолюцию выдвигал демократ Шри Танедар, включив в нее семь обвинений против Трампа, но процесс не был доведен до голосования. В данный момент республиканцы контролируют обе палаты Конгресса, что делает перспективу импичмента крайне маловероятной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, конгрессмен Эл Грин внес резолюцию об импичменте президенту Дональду Трампу из-за ударов по Ирану без консультации с Конгрессом.

    Решение президента США Дональда Трампа нанести удар по иранским ядерным объектам стало судьбоносным для его президентства.

    Президенту США Дональду Трампу может грозить импичмент после удара по Ирану, который был нанесен без разрешения Конгресса, что считается нарушением конституции.

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