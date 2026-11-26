Премьер Грузии отверг слова об участии винных компаний в финансировании Украины

Кобахидзе отверг претензии России к винным компаниям по финансированию Украины

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

В интервью грузинским журналистам в четверг он сказал, что претензии, озвученные заместителем министра иностранных дел России Михаилом Галузиным по низкому качеству грузинского вина, а также участию компаний-производителей в финансировании Украины и в антироссийской агитации, «абсолютно абсурдны» и не должны были стать поводом для санкций.

«Мы думали, что Россия аннулирует санкции, а нам сообщили, что готовятся новые еще против двух грузинских компаний, и это неправильно», – сказал он.

Ираклий Кобахидзе выразил «надежду на переосмысление (санкций) высшими эшелонами российской власти».

«Диалог должен продолжиться, мы будем терпеливыми, мы дорожим отношениями с соседним российским народом», – сказал премьер-министр Грузии, выразив надежду на то, что на переговоры Грузии и России не будет влиять «глубинное государство», как это происходит в отношениях между Брюсселем и Тбилиси.

Он допустил, что встречи «в порядке очередности будут проводиться в Москве и в Тбилиси».

При этом председатель грузинского кабмина категорически исключил восстановление дипломатических отношений до «деоккупации» Абхазии и Южной Осетии.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, специальный представитель премьер-министра Грузии по России, первый заместитель министра иностранных дел Георгий Зурабашвили рассказал о несбывшихся ожиданиях Тбилиси во время состоявшихся на днях в Минске переговоров с заместителем министра иностранных дел России Михаилом Галузиным.

В интервью телекомпании «Имеди» грузинский спецпред заявил, что ожидал немедленной отмены введенных Россией ранее санкций против семи грузинских компаний, поставляющих вино на российский рынок, а его уведомили о планах рестрикций против еще двух компаний.

«Я рассчитывал, что тут же будут сняты санкции и ограничения, а вместо этого господин Галузин уведомил меня о планах санкционировать еще две грузинские компании», – сказал он.

По словам Георгия Зурабашвили, при этом «российская сторона не предоставила фактов, которые бы подтверждали обвинения в адрес грузинских компаний по качеству продукции, финансовой поддержке ими Украины или антироссийской пропаганды».

Спецпред премьер-министра Грузии назвал «главным и принципиальным» вопрос возвращения грузинского вина в Россию, поэтому во время переговоров говорил о его высоком качестве.

«Абсолютно не соответствуют действительности сведения, что санкционированные Россией грузинские компании направляют финансы на Украину или заняты антироссийской пропагандой», – сказал он, признав, что был «изумлен и ошеломлен» новостью о планах санкционировать еще две компании из Грузии.

Ранее в среду глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва заинтересована в выстраивании прагматичных связей с Тбилиси, а основой для улучшения двустороннего взаимодействия стал возобновленный прямой диалог.

«Мы заинтересованы в нормализации отношений с Грузией», – заявил руководитель российского внешнеполитического ведомства по итогам совместного заседания коллегий МИД России и Белоруссии в Гомеле.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг специальный представитель премьер-министра Грузии по России Георгий Зурабашвили рассказал о несбывшихся ожиданиях Тбилиси от переговоров в Минске.

В среду депутат от правящей партии Звиад Шаламберидзе назвал мирное восстановление территориальной целостности страны главной целью возобновившихся переговоров с Россией.

Ранее Тбилиси анонсировал встречу Зурабашвили с заместителем министра иностранных дел России Михаилом Галузиным.