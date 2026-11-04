Минтруд предложил учитывать обороты по счетам при назначении детского пособия

В России предложили учитывать обороты по счетам для детского пособия

Tекст: Катерина Туманова

Проект соответствующего постановления правительства опубликован на сайте нормативных правовых актов. Новые нормы начнут действовать с учетом поправок в федеральное законодательство, принятых в первом чтении, сообщили в Минтруда.

«С 1 апреля 2027 года для назначения единого пособия на детей будут учитываться обороты по счетам. Соответствующая редакция правил назначения единого пособия представлена на общественное обсуждение. Эти изменения вносятся с учетом поправок в федеральное законодательство, принятых в первом чтении», – сказано в сообщении.

Там уточнили, что с начала 2027 года до 1 апреля эти данные будут собирать в аналитических целях. С 1 апреля результаты оценки начнут влиять на назначение выплат. Подобный механизм уже работает в Московской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.

«Допустимый лимит оборотов по счетам не должен превышать двукратную сумму общего годового дохода семьи. То есть речь идет о сумме, до 200% превышающей все поступления в адрес семьи – зарплаты, социальные пособия, премии, доходы от самозанятости и иные виды доходов и выплат. Если общий объем поступлений на счета семьи меньше этой величины, то пособие будет назначено», – пояснили в Минтруда.

Учитываться будут переводы между родственниками, кредитные средства, налоговые вычеты и документально подтвержденные доходы от продажи имущества, уточнили в ведомстве.

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