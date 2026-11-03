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В МИД объяснили реакцию ЕС на звонок Стубба и Стере Путину
Грушко: Звонок Стубба и Стере Путину не вписывается в курс ЕС по Украине
Телефонный разговор президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере с президентом России Владимиром Путиным противоречит курсу Евросоюза на затягивание конфликта на Украине, заявил замглавы МИД Александр Грушко.
«Линия Евросоюза максимально направлена на то, чтобы затянуть конфликт на Украине и не дать состояться перспективе мирного урегулирования», – приводит слова Грушко «Ведомости».
Он подчеркнул, что звонок Стубба и Стере в Москву не вписывается в логику действий ЕС, что и послужило причиной острой реакции Брюсселя на шаг руководителей Норвегии и Финляндии. При этом в Москве пока не готовы рассматривать Стубба в качестве посредника по урегулированию конфликта на Украине.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу премьер-министр Канады Марк Карни поддержал проведение прямых телефонных переговоров лидеров Финляндии и Норвегии с президентом России.
В четверг помощник президента Юрий Ушаков сообщил о разговоре Владимира Путина с Александром Стуббом и Йонасом Гаром Стере о первопричинах конфликта на Украине.
Заместитель министра иностранных дел Александр Грушко назвал реакцию Евросоюза на звонок лидеров Финляндии и Норвегии Владимиру Путину проявлением шизофрении.