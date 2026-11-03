Грушко: Звонок Стубба и Стере Путину не вписывается в курс ЕС по Украине

Tекст: Вера Басилая

«Линия Евросоюза максимально направлена на то, чтобы затянуть конфликт на Украине и не дать состояться перспективе мирного урегулирования», – приводит слова Грушко «Ведомости».

Он подчеркнул, что звонок Стубба и Стере в Москву не вписывается в логику действий ЕС, что и послужило причиной острой реакции Брюсселя на шаг руководителей Норвегии и Финляндии. При этом в Москве пока не готовы рассматривать Стубба в качестве посредника по урегулированию конфликта на Украине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу премьер-министр Канады Марк Карни поддержал проведение прямых телефонных переговоров лидеров Финляндии и Норвегии с президентом России.

В четверг помощник президента Юрий Ушаков сообщил о разговоре Владимира Путина с Александром Стуббом и Йонасом Гаром Стере о первопричинах конфликта на Украине.

Заместитель министра иностранных дел Александр Грушко назвал реакцию Евросоюза на звонок лидеров Финляндии и Норвегии Владимиру Путину проявлением шизофрении.