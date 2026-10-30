Пять лет назад успешно развивающаяся Россия еще надеялась на мирный диалог с Западом, но к концу 2021 года стало понятно, что с нами разговаривать не хотят. Чтобы защитить интересы своей безопасности и возможность развиваться дальше, Россия была вынуждена вступить в открытый конфликт с НАТО и начать СВО.0 комментариев
Канада запросила разъяснения из-за допуска России на МЧМ по хоккею
Федерация хоккея Канады обратилась в Международную федерацию хоккея (IIHF) за разъяснениями о возможности участия сборной России в молодежном чемпионате мира после решения Спортивного арбитражного суда.
Возвращение российских хоккеистов на турнир вызывает вопросы у организаторов, поскольку расписание и другие детали соревнований уже утверждены, пишет РИА «Новости» со ссылкой на The Canadian Press.
Отмечается, что Федерация хоккея Канады продолжает контактировать с Международной федерацией хоккея (IIHF) для получения дополнительной информации по включению еще одной команды в состав участников.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Спортивный арбитражный суд обязал Международную федерацию хоккея допустить российские сборные к международным турнирам.
Министр спорта Михаил Дегтярев назвал решение суда концом дискриминации в мировом хоккее.
Чешский хоккейный союз выразил недовольство допуском российских команд.