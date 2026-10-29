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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Украинцы не вернутся на Украину до победы России

    Что предлагает Украина тем гражданам Украины, которые из нее сбежали? «Просто жить и строить свою страну», как заявляет Зеленский, даже у тех, кто точно не подлежит мобилизации, не получится.

    0 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский США продолжают вооружать Украину

    Стремление Белого дома к миру на Украине выглядит в высшей степени сомнительным. Зачем разворачивать масштабное производство оружия, рынок сбыта которого вот-вот будет свернут?

    2 комментария
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Зачем Европа пытается помешать России в Арктике

    Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.

    7 комментариев
    29 октября 2026, 11:30 • Новости дня

    Сборная России до 15 лет обыграла камерунцев на фестивале ФИФА

    Сборная России до 15 лет победила Камерун со счетом 9:2 на фестивале ФИФА

    Tекст: Мария Иванова

    Юношеская сборная России по футболу среди игроков не старше 15 лет одержала победу над командой Камеруна со счетом 9:2 в матче 1/4 финала плей-офф за 17-32-е места на чемпионате мира и фестивале ФИФА в Азербайджане.

    Встреча прошла в Олимпийском спортивном комплексе в поселке Говсан в Азербайджане, сообщает ТАСС.

    Матчи фестиваля проходят в формате 8х8 на полях уменьшенного размера. Команды играют два тайма по 20 минут.

    Российская сборная впервые с 2022 года выступает на турнире под эгидой ФИФА. Команда играет под флагом страны и в сопровождении национального гимна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду юношеская сборная России проиграла команде Мексики в матче первого раунда плей-офф турнира ФИФА.

    В тот же день россияне одержали победу над командой Республики Корея в матче 1/8 финала турнира за 17-32-е места.

    В понедельник сборная России победила команду Турции со счетом 4:1 в пятом туре предварительного этапа.

    28 октября 2026, 11:27 • Новости дня
    Пекин оценил извинения Мбаппе за оскорбительные высказывания

    МИД Китая высоко оценил извинения футболиста Мбаппе за оскорбительные шутки

    Пекин оценил извинения Мбаппе за оскорбительные высказывания
    @ Federico Titone/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что Пекин высоко ценит извинения нападающего мадридского «Реала» и сборной Франции Килиана Мбаппе за оскорбительные комментарии в адрес Китая.

    Китайская сторона с уважением отнеслась к словам раскаяния французского спортсмена за необдуманные комментарии интернет-мемов с его изображением, передает РИА «Новости».

    «Мы высоко ценим принесенные им извинения», – заявил Го Цзякунь.

    При этом дипломат не стал отвечать на вопрос о том, помогут ли слова Мбаппе смягчить бойкот со стороны китайских организаций и негативную реакцию жителей государства.

    Ранее в Китае разгорелся скандал вокруг интервью футболиста, в котором он позволил себе оскорбительные комментарии в адрес КНР при обсуждении интернет-мемов. По сообщениям западных изданий, шутка была связана с одним из исторических политических деятелей Китая. В результате несколько местных компаний разорвали соглашения со спортсменом, а новостные приложения Центрального телевидения Китая удалили все связанные с ним материалы. Позднее президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас принес извинения китайскому народу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду спортивный комментатор Дэн Дакич связал извинения Килиана Мбаппе перед китайскими болельщиками со страхом потерять доходы.

    Во вторник нападающий испанского «Реала» принес извинения после шутки об основателе КНР Мао Цзэдуне.

    Ранее новостные приложения Центрального телевидения Китая удалили публикации с французским футболистом.

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    26 октября 2026, 20:50 • Новости дня
    Сборная России выиграла все матчи на групповом этапе юношеского турнира ФИФА

    Tекст: Валерия Городецкая

    Юношеская сборная России по футболу (до 15 лет) победила команду Турции со счетом 4:1 в пятом туре предварительного этапа чемпионата мира и фестиваля ФИФА в Азербайджане.

    Матч прошел в Олимпийском спортивном комплексе в поселке Говсан, передает ТАСС. Голы забили Матвей Родионов (8-я минута), Илья Храбрый (14), Матвей Абдулхаликов (32) и Анатолий Цимин (35).

    Российская команда выиграла все пять матчей на групповом этапе. Ранее сборная разгромила команды Судана (12:0), Сьерра-Леоне (7:0), Джибути (13:0) и Афганистана (8:0).

    Турнир проходит в формате 8х8 на полях уменьшенного размера, команды играют два тайма по 20 минут. Победители групп выходят в высший дивизион плей-офф, где делятся на пары. Российская сборная выступает под эгидой ФИФА с национальным флагом и гимном впервые с 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу юношеская сборная России по футболу одержала крупную победу над командой Судана.

    В сентябре Российский футбольный союз сообщил, что российские юноши впервые за четыре года сыграют на турнире ФИФА под государственным флагом и с национальным гимном.

    Летом ФИФА разрешила российским командам до 15 лет сыграть на чемпионате мира в Азербайджане.

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    29 октября 2026, 09:45 • Видео / Жизнь после боя
    Инженер всегда разберется, что делать на войне

    Потомственный военный Даниил Федорович пошел на СВО начальником штаба ремонтно-восстановительного батальона. Получив ранение, теперь штурмует горы и подводные глубины.

    Каков главный страх мужчин при минно-взрывных ранениях? Какое обращение врачей помогает раненым реабилитироваться? Кому нужна психологическая поддержка после возвращения с СВО?
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    27 октября 2026, 15:18 • Новости дня
    Мбаппе извинился перед китайскими болельщиками за шутку о Мао Цзэдуне

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Нападающий испанского «Реала» и сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе принес извинения китайским болельщикам после шутки об основателе КНР Мао Цзэдуне.

    Форвард испанского «Реала» и футбольной сборной Франции Мбаппе извинился перед китайскими болельщиками в связи с ранее сделанным высказыванием, передает ТАСС. «Я приношу извинения всем, кого задели мои слова. У меня совершенно не было такого намерения. Я глубоко уважаю китайский народ и его историю и искренне сожалею», – приводит France Presse слова Мбаппе.

    Ранее Мбаппе рассказал в интервью, что его любимый мем – его лицо, при помощи графического редактора наложенное на изображение Мао Цзэдуна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник китайские производители напитков и молочной продукции разорвали контракты с Мбаппе из-за шутки о Мао Цзэдуне.

    Кроме того, все новостные приложения Центрального телевидения Китая удалили публикации с футболистом.

    Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил о закономерном отпоре шутке в китайском обществе.

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    28 октября 2026, 01:12 • Новости дня
    Российские боксеры выиграли медальный зачет юниорского чемпионата мира

    Российские юниоры взяли пять золотых медалей на чемпионате мира по боксу

    Tекст: Катерина Туманова

    Сборная России одержала победу в медальном зачете на юниорском чемпионате мира по боксу в черногорской Будве, завоевав пять золотых наград.

    Российские спортсмены в возрасте от 17 до 18 лет завоевали пять золотых наград на мировом первенстве в черногорской Будве. Сборная России стала победителем медального зачета, передает РИА «Новости».

    На высшую ступень пьедестала почета поднялись Анастасия Голунова в весовой категории до 57 кг, Екатерина Фролова (до 80 кг) и Дарья Антипова (до 75 кг). Среди юношей золото выиграли Прохор Старцев (до 80 кг) и Кирилл Коршаков (до 85 кг).

    Серебряные медали турнира достались Екатерине Несветаевой (до 60 кг), Бэлле Зуевой (до 65 кг) и Самире Итониевой в категории свыше 80 кг. Также серебро взяли Владимир Орлов (до 50 кг) и Ислам Магомедов (до 55 кг).

    Национальная команда России принимала участие в международных соревнованиях с государственным флагом и гимном страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре команда из России одержала победу в медальном зачете чемпионата Европы по боксу в Софии. В 2025 году российская сборная по боксу выиграла семь золотых медалей на чемпионате мира в Дубае.

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    26 октября 2026, 15:19 • Новости дня
    Футболисты «Локомотива» вернулись на базу после атаки беспилотника на поезд

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Московский футбольный клуб «Локомотив» в полном составе вернулся на тренировочную базу после атаки дрона на пассажирский поезд в Воронежской области, сообщили в самом ФК.

    «На фоне появившейся информации в СМИ «Локомотив» сообщает, что команда в полном составе вернулась в расположение тренировочной базы и приступила к подготовке к матчам Кубка и чемпионата России. Все службы клуба проявили оперативные, слаженные и профессиональные действия. «Локомотив» выражает отдельную благодарность Российской премьер-лиге и руководству «Факела» за поддержку», – сообщил клуб в своем Telegram-канале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник РЖД сообщили о повреждении вагона поезда Анапа – Москва в результате атаки беспилотника в Воронежской области.

    Позднее выяснилось, что в атакованном составе находились игроки столичного футбольного клуба «Локомотив».

    В воскресенье губернатор Брянской области Егор Ковальчук заявил о гибели машиниста грузового поезда из-за удара украинского дрона в Новозыбкове.

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    27 октября 2026, 18:08 • Новости дня
    Футболист ПСЖ Кварацхелия перенес операцию после разрыва связки

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Полузащитник французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Хвича Кварацхелия успешно перенес хирургическое вмешательство после разрыва крестообразной связки.

    Операция на правом колене прошла в больнице «Аспетар» в Дохе, спортсмен приступит к реабилитации, сроки которой пока не разглашаются, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу клуба.

    Вингер порвал переднюю крестообразную связку во время матча с испанской «Барселоной» в третьем туре общего этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 4:2.

    Кварацхелии 25 лет, он перешел в ПСЖ зимой 2025 года. Ранее грузин выступал за московский «Локомотив», казанский «Рубин», итальянский «Наполи» и ряд других команд. Вместе с «Локомотивом» спортсмен стал победителем Кубка России, а с «Наполи» дважды выиграл чемпионат Италии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе французский клуб «Пари Сен-Жермен» одержал победу над испанской «Барселоной» со счетом 4:2.

    В мае грузинский полузащитник парижского клуба удостоился награды лучшего игрока Лиги чемпионов.

    В марте Хвича Кварацхелия стал новым капитаном сборной Грузии.

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    27 октября 2026, 02:20 • Новости дня
    Нападающий «Баварии» Гарри Кейн стал обладателем «Золотого мяча»

    Англичанин Гарри Кейн получил «Золотой мяч»

    Нападающий «Баварии» Гарри Кейн стал обладателем «Золотого мяча»
    @ IMAGO/Pressefoto ULMER / Markus / Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн получил престижную награду «Золотой мяч» как лучший футболист прошедшего сезона.

    Торжественная церемония вручения наград прошла в лондонском театре «Палладиум», передает РИА «Новости» со ссылкой на France Football.

    Приз английскому форварду передал двукратный чемпион мира бразилец Роналдо. В сезоне-2025/26 Кейн забил 73 гола в 65 матчах за клуб и сборную Англии, с которой занял третье место на чемпионате мира 2026 года.

    Среди женщин третий «Золотой мяч» в карьере получила испанка Алексия Путельяс, представляющая «Барселону». Возглавляющий сборную Испании по футболу Луис де ла Фуэнте признан лучшим тренером сезона, а лучшим наставником женских команд стал Пере Ромеу.

    Голкипер сборной России по футболу и французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов занял четвертое место в голосовании за приз лучшему вратарю сезона. Обладателем этой награды стал выступающий за «Атлетик» испанец Унаи Симон, выигравший в 2026 году чемпионат мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, голкипер сборной России Матвей Сафонов оказался в числе претендентов на звание лучшего вратаря года. В августе он занял десятое место в списке лучших вратарей мира по версии телеканала ESPN.

    В июле форвард Англии Кейн вошел в пятерку лучших бомбардиров чемпионатов мира.

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    26 октября 2026, 12:58 • Новости дня
    Юношеская сборная России по футболу обыграла Афганистан со счетом 8:0

    Сборная России по футболу до 15 лет разгромила Афганистан на турнире ФИФА

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Юношеская сборная России по футболу среди игроков не старше 15 лет одержала четвертую победу подряд на предварительном этапе фестиваля ФИФА в Азербайджане.

    Российские футболисты со счетом 8:0 обыграли команду Афганистана в матче четвертого тура турнира в Баку, передает ТАСС.

    Забитыми мячами отличились Анатолий Цимин, Матвей Абдулхаликов, Илья Храбрый, оформивший хет-трик, Матвей Родионов и Егор Люсин. Команда выиграла четыре матча из четырех и занимает первое место в своей группе. Следующим соперником россиян станет сборная Турции.

    Игры проходят в формате 8х8 на полях уменьшенного размера, команды проводят два тайма по 20 минут. Российская сборная впервые с 2022 года выступает на турнире под эгидой ФИФА с национальным флагом и гимном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу юношеская сборная России по футболу одержала крупную победу над командой Судана.

    В пятницу бывший полузащитник сборной Германии Месут Озил призвал Международную федерацию футбола прекратить политику двойных стандартов и вернуть российские команды на международные турниры.

    Ранее пресс-служба Российского футбольного союза опубликовала окончательный состав национальной команды до 15 лет.

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    28 октября 2026, 19:41 • Новости дня
    Юношеская сборная России проиграла в первом матче плей-офф турнира ФИФА

    Юношеская сборная России по футболу проиграла Мексике в первом раунде плей-офф

    Tекст: Денис Тельманов

    Сборная России проиграла команде Мексики в матче первого раунда плей-офф на чемпионате мира среди игроков до 15 лет в Азербайджане.

    Встреча завершилась со счетом 2:3, передает РИА «Новости». В составе российской команды мячи забили Арсен Бестаев и Матвей Родионов.

    Сборная России потеряла шансы победить в турнире, но не покидает соревнования. Команда продолжит играть в сетке плей-офф, где сможет занять максимум 17-е место. В следующем матче россияне встретятся с командой, которая проиграет в паре Южная Корея – Гана.

    Матчи проходят в формате 8x8 с двумя таймами по 20 минут. Это первый с 2022 года официальный турнир под эгидой ФИФА, на котором сборная России выступает с государственными флагом и гимном. Турнир завершится 31 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник юношеская сборная России по футболу (до 15 лет) победила команду Турции со счетом 4:1 в пятом туре предварительного этапа чемпионата.

    В тот же день россияне одержали четвертую победу подряд на турнире, обыграв Афганистан. В субботу команда разгромила Судан.

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    28 октября 2026, 22:27 • Новости дня
    Суд в Москве заочно арестовал начальника футбольного клуба «Химки» Джиоева

    Tекст: Антон Антонов

    Мещанский суд Москвы заочно арестовал начальника футбольного клуба «Химки» Хасана Джиоева, объявленного в розыск по делу о даче взятки ради победы над «Аланией» в 2023 году, сообщается в столичной судебной картотеке.

    Суд 28 октября удовлетворил ходатайство следствия и избрал Джиоеву меру пресечения в виде заключения под стражу, передает РИА «Новости».

    Джиоеву инкриминируется оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Генеральная прокуратура России направила в суд уголовное дело в отношении пятерых фигурантов, обвиняемых в подкупе арбитра во время футбольного матча между «Химками» и «Аланией» в 2023 году. Джиоев объявлен в международный розыск.

    По данным следствия, Джиоев намеревался обеспечить победу своей команде в игре против «Алании», состоявшейся 20 ноября 2023 года в Грозном. Находясь в Чечне, он через посредника предложил главному арбитру 2 млн рублей за влияние на исход встречи. Судья согласился из корыстных побуждений и получил обещанные средства после матча.

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    27 октября 2026, 06:53 • Новости дня
    Российские гимнасты вернулись с чемпионата мира с четырьмя медалями

    Сборная России по спортивной гимнастике прилетела с турнира в Роттердаме

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Самолет с отечественными спортсменами, завоевавшими четыре медали на мировом первенстве в Нидерландах, приземлился в столичном аэропорту Внуково.

    В честь прилетевших на родину гимнастов прозвучал гимн России, передает ТАСС.

    Чемпионат мира по спортивной гимнастике проходил в Роттердаме с 17 по 25 октября. По итогам соревнований россияне стали обладателями четырех наград.

    Серебро в мужском командном турнире выиграли Савелий Съедин, Сергей Найдин, Арсений Духно, Даниел Маринов и Илья Заика. Этот результат позволил сборной России отобраться на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе. Еще одну серебряную медаль завоевала Людмила Рощина по итогам личного многоборья.

    В финалах отдельных видов программы третьи места заняли Маринов в упражнениях на брусьях и Найдин на перекладине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу россиянка Людмила Рощина завоевала серебряную медаль в индивидуальном многоборье на чемпионате мира в Нидерландах.

    В среду мужская сборная России по спортивной гимнастике получила путевку на Олимпиаду 2028 года.

    Также женская национальная команда успешно преодолела квалификацию командного многоборья.

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    28 октября 2026, 12:57 • Новости дня
    «Реал Мадрид» извинился перед китайцами за слова Мбаппе

    Клуб «Реал Мадрид» принес извинения народу Китая за инцидент с Мбаппе

    Tекст: Мария Иванова

    Испанский футбольный клуб «Реал Мадрид» принес извинения китайскому народу за слова нападающего Килиана Мбаппе.

    «Реал Мадрид» приносит извинения китайскому народу за возможные неприятные чувства, вызванные недавними высказываниями нашего игрока Килиана Мбаппе. Наш клуб относится с глубоким уважением к Китаю, его истории, культуре и гражданам», – говорится в заявлении мадридского клуба, передает ТАСС.

    В пресс-службе мадридского «Реала» подчеркнули, что клуб присоединяется к публичным извинениям Килиана Мбаппе, выразившего сожаление по поводу своих слов и вновь подтвердившего свое уважение к китайскому народу.

    Ранее Мбаппе рассказал в интервью, что его любимый мем – его собственное лицо, отредактированное с помощью графического редактора и наложенное на изображение Мао Цзэдуна. В ответ китайские компании, в том числе «Дунпэн» и «Мэнню», начали разрывать рекламные контракты с футболистом, а Центральное телевидение Китая приостановило трансляции матчей чемпионата Испании с участием нападающего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь высоко оценил извинения нападающего мадридского «Реала» и сборной Франции Килиана Мбаппе за оскорбительные комментарии в адрес Китая.

    Спортивный комментатор Дэн Дакич связал извинения французского футболиста со страхом потерять доходы.

    Во вторник нападающий принес извинения китайским болельщикам после шутки об основателе КНР Мао Цзэдуне.

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    27 октября 2026, 23:30 • Новости дня
    «Краснодар» победил «Динамо» и вышел в плей-офф Кубка России

    ФК «Краснодар» обыграл «Динамо» и вышел в плей-офф Кубка России

    Tекст: Катерина Туманова

    Футболисты «Краснодара» на домашнем поле одержали победу над московским «Динамо» со счетом 2:1 в матче пятого тура группового этапа пути РПЛ Кубка России.

    Матч группы B состоялся в Краснодаре. В составе победившей команды отличился Дмитрий Воробьев, забивший голы на 13-й и 44-й минутах, хотя на пятой минуте он не реализовал пенальти. У гостей гол забил Константин Тюкавин на 93-й минуте, передает РИА «Новости».

    Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц после матча вступил в эмоциональную перепалку с арбитром Станиславом Матвеевым и получил красную карточку.

    Для Дмитрия Воробьева, перешедшего из «Локомотива» в июле, голы в матче стали первыми за «Краснодар» в его 15-м матче за клуб.

    Благодаря этой победе «Краснодар» набрал 10 очков и досрочно обеспечил себе место в плей-офф пути РПЛ. «Динамо» имеет девять очков, за ними идут «Факел» (шесть очков) и «Ахмат» (пять очков).

    В следующем туре, который пройдет 25 ноября, «Краснодар» сыграет на выезде с «Ахматом», а «Динамо» 26 ноября примет «Факел».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе «Краснодар» закрепился на первой строчке в турнирной таблице РПЛ. В июле форвард Дмитрий Воробьев подписал контракт с краснодарской командой до 2030 года.

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    28 октября 2026, 21:32 • Новости дня
    Сборная России до 15 лет обыграла Южную Корею на фестивале ФИФА

    Tекст: Ольга Иванова

    Сборная России среди игроков не старше 15 лет одержала победу над командой Республики Корея в матче 1/8 финала турнира за 17-32-е места чемпионата мира и фестиваля ФИФА.

    Встреча прошла в Олимпийском спортивном комплексе в поселке Говсан в Азербайджане и завершилась со счетом 4:1 в пользу россиян, передает ТАСС.

    У победителей забитыми голами отметились Анатолий Цимин (4-я минута), Матвей Родионов (13), Егор Люсин (21) и Матвей Абдулхаликов (28).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник юношеская сборная России по футболу победила команду Турции со счетом 4:1.

    Российская команда обыграла Афганистан со счетом 8:0.

    В субботу сборная России одержала крупную победу над командой Судана.

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    29 октября 2026, 11:31 • Новости дня
    Срок экс-гендиректору «Торпедо» за подкуп судей сокращен до полутора лет

    Мосгорсуд сократил срок экс-гендиректору ФК «Торпедо» Скородумову

    Tекст: Мария Иванова

    Рассмотрев апелляцию защиты, Мосгорсуд смягчил приговор бывшему гендиректору футбольного клуба «Торпедо» Валерию Скородумову, сократив срок лишения свободы за подкуп судей до полутора лет.

    «Приговор изменить, смягчить назначенное наказание. Путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить Скородумову один год шесть месяцев [лишения свободы]», – приводит ТАСС слова судьи.

    Скородумову также запрещено на три года заниматься деятельностью, связанной с организацией и проведением спортивных мероприятий.

    Скородумов просил заменить ему оставшийся срок на условный, защита настаивала на наказании, не связанном с лишением свободы, ссылаясь на то, что он отбыл более половины срока. Прокуратура выступала против.

    По данным следствия, Скородумов с июля 2024-го по май 2025 года вместе с совладельцем клуба Леонидом Соболевым и бухгалтером Ириной Волковой склоняли спортивных судей к оказанию влияния на результаты матчей. Судьям предлагали от 600 тыс. до 3 млн рублей.

    В июле Скородумов был приговорен к двум годам колонии. Он был признан виновным по семи эпизодам ч. 2 ст. 184 УК РФ (оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования организованной группой).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца совладелец московского футбольного клуба «Торпедо» Леонид Соболев частично признал вину по делу о подкупе арбитров. Тогда суд отказался рассматривать это дело в закрытом режиме.

    В июле суд приговорил Валерия Скородумова к двум годам колонии.

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    Африка стала важной экономической целью России

    Россия способна удвоить товарооборот со странами Африки и преодолеть отметку в 50 млрд долларов, считает президент России Владимир Путин. Почему этот континент вызывает сильный торговый интерес, несмотря на низкую платежеспособность? И как России добиться поставленной цели? Подробности

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    Путин показал Африке новые перспективы суверенитета

    Африка все активнее заявляет о себе как о самостоятельном центре мировой политики, и Россия намерена укреплять связи с континентом – расширять торговлю, сотрудничать в сфере энергетики и образования. Участие делегаций 48 государств в третьем саммите «Россия – Африка» показало масштаб интереса континента к диалогу. Как Россия помогает странам Африки укреплять их экономический суверенитет и какие возможности это открывает для самой Москвы? Подробности

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    СВО вынудила Пентагон срочно искать замену Bradley

    Несмотря на восторженные отзывы украинских боевиков, Пентагон срочно ищет замену знаменитой БМП Bradley. Что показали бои на Украине по поводу этой техники? И чем ее возможные сменщики – «Волк» и «Рысь» – лучше? Подробности

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    Европа перешла на американский газ и утратила доверие к США

    Среди населения Европы произошел обвал симпатий к США, утверждают социологи: 58% жителей стран ЕС больше не считают их надежным союзником, а 73% полагают, что Евросоюз должен идти своим путем. Лидеры население как будто бы слышат и призывают к тому же. Но это очередной фарс. Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Инженер всегда разберется, что делать на войне

      Потомственный военный Даниил Федорович пошел на СВО начальником штаба ремонтно-восстановительного батальона. Получив ранение, теперь штурмует горы и подводные глубины.

    • Хуситы ударили планету по больному месту

      Один из ключевых нефтепроводов Саудовской Аравии подвергся ударам со стороны движения хуситов, инициатива в этой войне по-прежнему принадлежит им. И они как будто уговаривают США вмешаться.

    • Переговорщики от Европы дозвонились до Кремля

      Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и президентом Финляндии Александром Стуббом. Брюссель выбрал их в качестве гонцов. Чего добиваются европейцы?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как отдыхаем на День народного единства в ноябре 2026 года: выходные, рабочие дни и 4 ноября

      В 2026 году День народного единства, 4 ноября, выпадает на среду и будет нерабочим праздничным днем. Длинных выходных в начале ноября не получится: 2 ноября, понедельник, и 5–6 ноября, четверг и пятница, остаются рабочими. Зато во вторник, 3 ноября, рабочий день сокращается на один час как предпраздничный. Рассказываем, как отдыхаем в ноябре 2026 года, сколько будет рабочих и выходных дней, как оплачивается работа 4 ноября и можно ли присоединить к празднику несколько дней отпуска.

    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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