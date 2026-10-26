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    Андрей Манчук Андрей Манчук Как бороться с медвежьей напастью

    История с распространением медведей почти во всем Северном полушарии заставляет задуматься о некоторых вещах, которые казались раньше неочевидными. Мы видим, что «очищение» природы, которое так приветствовали у нас после коронавирусной пандемии, несет в себе не только бонусы и плюсы.

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    Ольга Андреева Ольга Андреева СВО вернула России настоящее кино

    Трагедия Донбасса, трудные победы русского оружия, отчаяние и героизм донецкого ополчения – все это буквально требовало своего кино. Этого же требовали и зрители. И вот тут российский кинематограф наконец стал просыпаться.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Турбулентность продолжится до заключения нового «Вестфальского мира»

    Тридцатилетняя война стала последней попыткой католиков заставить протестантов отказаться от своей веры. В результате все только проиграли. Однако в 1648 году был заключен «Вестфальский мир», положившей начало всей системе международных отношений. Которую Запад успешно разрушил.

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    26 октября 2026, 09:22 • Новости дня

    При атаке дрона на поезд Анапа – Москва пострадали пять пассажиров

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В результате атаки беспилотного летательного аппарата в Воронежской области поврежден вагон пассажирского поезда, следовавшего из Анапы в Москву, сообщили в РЖД.

    В результате атаки беспилотника в Воронежской области пропало напряжение в контактной сети на участке Тресвятская – Сомово – Отрожка – Воронеж, движение поездов было приостановлено, указала компания в Max.

    На станции Сомово получил повреждения вагон пассажирского поезда № 11 Анапа – Москва. По предварительной информации, травмы получили пять пассажиров, им оказывается необходимая помощь.

    В настоящее время на участке работают восстановительные бригады для возобновления движения. В компании предупредили о возможных задержках пассажирских поездов южного направления и пригородных составов.

    Напомним, в ходе ночной атаки дронов на Воронежскую область погибли два человека, еще 17 получили ранения.

    В воскресенье в Брянской области машинист поезда погиб в результате удара украинского беспилотника.

    25 октября 2026, 14:51 • Новости дня
    Захарова усомнилась в пацифизме Макаревича после его разговора с Нетаньяху

    В МИД сочли беседу Макаревича с Нетаньяху об Иране концом пацифизма артиста

    Захарова усомнилась в пацифизме Макаревича после его разговора с Нетаньяху
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что видеозвонок музыканта Андрея Макаревича (признан иностранным агентом) премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху на тему Ирана заставляет усомниться в его пацифистских убеждениях.

    «Макаревич обсуждает с премьер-министром Израиля «окончательное решение иранского вопроса». И речь тут, как мы понимаем, идет не про переговоры, а исключительно и только про военную силу, ликвидацию. Возникает вопрос: а куда делся весь этот пацифистский пафос?» – написала Захарова в своем Telegram-канале.

    Дипломат выложила ролик с записью их разговора, подтвердив его подлинность. Она отметила, что власти Израиля открыто говорят о ликвидациях и ударах по гражданской инфраструктуре, а Макаревич поддерживает израильскую операцию в секторе Газа, несмотря на гуманитарную катастрофу.

    Также Захарова назвала ложными недавние заявления Нетаньяху о причастности России к антисемитской кампании в Сети, напомнив, что Израиль ранее сам признавал отсутствие антисемитизма в России.

    Накануне парламентских выборов в Израиле, которые пройдут 27 октября, Макаревич публично поддержал действующего премьер-министра Нетаньяху и принял участие в его пиар-кампании. Появление музыканта в политической рекламе вызвало резонанс и критические отзывы на фоне его прошлых выступлений с критикой боевые действий на Украине.

    В 2022 году Макаревич покинул Россию и переехал в Израиль. С тех пор он неоднократно заявлял о своих пацифистских взглядах и выступал против спецоперации на Украине.

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    25 октября 2026, 14:51 • Новости дня
    IWF: Москва примет чемпионат мира по тяжелой атлетике в 2030 году

    IWF: Москва проведет чемпионат мира по тяжелой атлетике 2030 года

    IWF: Москва примет чемпионат мира по тяжелой атлетике в 2030 году
    @ Giorgio Scala/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Исполнительный комитет Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) выбрал Москву местом проведения чемпионата мира 2030 года.

    Россия примет соревнования впервые с момента объединения мужского и женского чемпионатов мира в 1997 году, передает РИА «Новости» со ссылкой на IWF.

    Чемпионат мира по тяжелой атлетике проходит ежегодно. В 2030 году он станет первым квалификационным стартом для отбора на Олимпийские игры 2032 года.

    Ранее Москва принимала мужской чемпионат мира в 1975, 1980 (в рамках летних Олимпийских игр) и 1983 годах.

    В январе IWF разрешила российским и белорусским спортсменам в возрасте до 20 лет участвовать в турнирах под эгидой организации с возможностью использования национальных символов. В июне к соревнованиям с флагом и гимном были допущены спортсмены из России и Белоруссии всех возрастных групп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил о возможности самоуничтожения европейской спортивной сферы в случае санкций против российских спортсменов со стороны Евросоюза. Летом Международный союз современного пятиборья снял все санкции с российских атлетов. Международный олимпийский комитет отменил ограничения на участие российских спортсменов в международных соревнованиях.

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    25 октября 2026, 11:55 • Видео
    Украина опозорилась перед Китаем

    На встрече главы МИД Украины Андрея Сибиги с послом КНР Ма Шенкунем произошел конфуз в киевском духе: украинская протокольная служба напортачила с китайским флагом. Но это не криворожская школа дипломатии. Это другое.

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    25 октября 2026, 14:32 • Новости дня
    Путин: Некоторые западные компании едва не плакали, уходя из России
    Путин: Некоторые западные компании едва не плакали, уходя из России
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Некоторые западные компании чуть не плакали, когда были вынуждены покинуть российский рынок под давлением правительств своих стран, заявил президент Владимир Путин.

    «Когда уходили под давлением западноевропейских правительств некоторые компании – чуть не плакали наши друзья из этих стран», – заявил Путин в интервью «Вестям».

    Президент отметил, что Европа таким образом сама отрезала себя от большого рынка. Вместе с тем решение европейских стран запретить все российское у себя он назвал глупым. «Мы же ничего не запрещали», – отметил Путин.

    «Некоторые, кстати говоря, работают, и мы стараемся создать для них соответствующие условия, благоприятные», - указал президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье президент Владимир Путин назвал глупой и нежизнеспособной политику стран Европы по запрету всего российского. Летом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о некрасивом уходе ряда западных брендов. В прошлом году глава государства заявил о заинтересованности покинувших рынок американских компаний в возвращении в Россию.

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    25 октября 2026, 12:14 • Новости дня
    Рэпер Миша Маваши погиб в результате несчастного случая
    Рэпер Миша Маваши погиб в результате несчастного случая
    @ mikhailmavashi

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Известный музыкант и лидер объединения «Северный человек» Михаил Ниц, известный как Миша Маваши погиб в возрасте 41 года в результате несчастного случая.

    О гибели артиста сообщил его заместитель, передает телеканал «Звезда».

    Настоящее имя исполнителя – Михаил Ниц. Он приобрел широкую известность в конце 2000-х годов благодаря рэп-композициям, посвященным спорту, здоровому образу жизни и отказу от вредных привычек. Свой дебютный альбом «Только правда» музыкант выпустил в 2009 году.

    Со временем Маваши отошел от классического хип-хопа и в 2018 году основал альтернативную рок-группу «МАВАШИ group», став ее фронтменом и автором текстов. В 2025 году он записал совместный трек «ЗОВ» с рэпером ST и песню «Метель» с Александром Ф. Скляром.

    Помимо музыкальной карьеры артист активно занимался общественной деятельностью. В 2022 году он создал движение «Северный человек», отделения которого открылись во многих городах России. С начала спецоперации на Украине музыкант помогал российским военнослужащим и добровольцам. В сентябре 2025 года украинский суд заочно приговорил его к восьми годам лишения свободы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году украинский суд признал рэпера Мишу Маваши виновным в финансировании действий для изменения границ Украины.

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    25 октября 2026, 10:13 • Новости дня
    В Госдуме заявили о возвращении в Россию почти 70% уехавших после начала СВО

    Матвейчев: Около 70% покинувших Россию после начала СВО релокантов вернулись

    В Госдуме заявили о возвращении в Россию почти 70% уехавших после начала СВО
    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Большинство релокантов, покинувших Россию после начала спецоперации, уже вернулись на родину из-за разочарования в жизни за границей, заявил депутат Госдумы Олег Матвейчев.

    Порядка 70% граждан, уехавших из России в 2022 году, приняли решение вернуться, сказал депутат в интервью RT.

    Среди основных причин обратной миграции он назвал бытовые и бюрократические сложности, проблемы с безопасностью и сервисом, финансовые трудности и разочарование в западном образе жизни.

    «Когда они уезжали в 2022 году, я говорил: «Пусть бегут, они вернутся оттуда патриотами». Большая часть уже вернулась – процентов 70. Они сбежали обратно из Европы в ужасе, говорят, что теперь Москву ни на что не променяют, намучились. С поджатыми хвостами сидят себе тихо», – заявил Матвейчев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе стало известно, что супруга иноагента Юрия Дудя стала совладелицей образовательного центра в Испании для эмигрантов. В мае комик (иноагент) Михаил Шац назвал свой переезд на Ближний Восток возвращением на историческую родину. В начале года Шац заявил о возвращении большинства покинувших Россию после начала спецоперации.

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    25 октября 2026, 15:13 • Новости дня
    Протестующие в Белграде напали на мать бывшего президента Сербии Вучича

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Группа протестующих молодых людей напала на Ангелину Вучич, мать бывшего президента Сербии Александара Вучича, инцидент произошел в день проведения внеочередных парламентских выборов.

    В Белграде совершено нападение на мать бывшего главы государства Александра Вучича, передает ТАСС.

    «Группа молодых людей протестного политического толка толкнули Ангелину Вучич, начали кричать на нее и разорвали пакеты с продуктами, которые она несла с рынка», – сообщили в правящей Сербской прогрессивной партии.

    Представители политической силы назвали случившееся неприемлемым актом агрессии, унижения и запугивания. Партия потребовала от компетентных органов проведения срочного расследования и привлечения виновных к ответственности. Пострадавшая уже написала заявление в полицию.

    В Сербии проходят досрочные выборы в Народную скупщину, гражданам предстоит избрать 250 депутатов. Основная политическая борьба ожидается между списком «Объединенная Сербия» во главе с Александром Вучичем, покинувшим пост президента 27 сентября, и объединением «Студенческий список».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Сербии началось голосование на досрочных выборах депутатов Скупщины. Вучич выразил надежду на расширение сотрудничества с Россией после подведения итогов кампании.

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    25 октября 2026, 15:28 • Новости дня
    Guardian: Встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина разделит мир на сферы влияния
    Guardian: Встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина разделит мир на сферы влияния
    @ ТАСС/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Предложение президента России Владимира Путина провести саммит с американским президентом Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином несет значимые последствия для остального мира, пишет британская газета Guardian.

    Обозреватель издания полагает, что три лидера имеют амбиции изменить систему управления миром, по сути разделив его на сферы влияния. По его мнению, одна встреча не воплотит эту идею в жизнь, но «отправит нас по очень опасному пути», пишет Guardian.

    В Европе это может повлиять не только на ситуацию вокруг Украины, но и на другие страны, если США откажутся помогать в защите союзников. В Восточной Азии отказ Вашингтона от «зонтика безопасности» создаст огромные проблемы для Тайваня, Южной Кореи, Японии и Австралии, говорится в статье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье помощник президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков сообщил о начале организации саммита лидеров России, США и Китая. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что многие в мире связывают надежды на стабилизацию с этой встречей. В пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что потенциальный саммит не станет аналогом Ялтинской конференции.

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    25 октября 2026, 23:44 • Новости дня
    Вучич признал поражение своей партии на выборах в парламент Сербии
    Вучич признал поражение своей партии на выборах в парламент Сербии
    @ Predrag Milosavljevic/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Бывший президент Сербии Александар Вучич заявил, что оппозиционный союз «Студенческий список» победил на внеочередных парламентских выборах, а возглавляемая им Сербская прогрессивная партия и коалиция «Объединенная Сербия» проиграли голосование.

    Вучич выступил в штабе Сербской прогрессивной партии, передает ТАСС.

    «Многие будут удивлены, и вы поймете, насколько сильно некоторые люди лгали. Судя по результатам стратифицированной выборки, очевидно, что мы проиграли эти выборы», – отметил Вучич.

    Он заявил, что признал поражение и не будет чинить препятствий конкурентам, передает РИА «Новости».

    «Нас победил студенческий протестный список. У них будет 135-140 мандатов [из 250], у нас около 105, никто больше не вошел в Скупщину», - сказал экс-президент Сербии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье завершилось голосование на досрочных выборах в Скупщину Сербии.

    Наблюдатели от Центральной избирательной комиссии России заявили об отсутствии нарушений на выборах в Сербии.

    В результате обрушения бетонного козырька на вокзале в Нови-Саде в 2024 году погибли 16 человек. После трагедии в Сербии начались протесты студентов и оппозиции. Вучич согласился провести досрочные выборы.

    Он заявлял, что «Студенческий список» при победе на выборах в Сербии введет антироссийские санкции.

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    25 октября 2026, 12:31 • Новости дня
    Маск назвал «ублюдками» сторонников продолжения конфликта на Украине

    Маск назвал «ублюдками» и «отребьем» желающих продолжения конфликта на Украине

    Маск назвал «ублюдками» сторонников продолжения конфликта на Украине
    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американский предприниматель Илон Маск резко высказался в адрес тех, кто выступает за продолжение конфликта на Украине ценой жизней украинских мужчин.

    Так Илон Маск отреагировал на публикацию журналиста телеканала Fox News Джоша Краушара, который привел диаграмму, утверждающую, что среди сторонников движения MAGA (Make America Great Again) высока поддержка Украины, передает РИА «Новости».

    «Этот кретин настолько глуп, что даже не понимает, что наша политика направлена на благо украинского народа. Такие ублюдки, как он, хотят, чтобы война продолжалась до тех пор, пока последний украинец не погиб в окопе. Они – абсолютное отребье планеты», – написал Маск в соцсетях.

    Предприниматель ранее выражал «полнейшее презрение» к поджигателям украинского кризиса и проклинал их.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Илон Маск заявил о нарушении украинскими военными условий использования спутниковой связи Starlink.

    В пятницу он обвинил киевские власти в масштабном обогащении за счет миллиардов долларов, поступающих в страну в ходе вооруженного конфликта.

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    25 октября 2026, 10:31 • Новости дня
    Нидерланды изучили последствия возможных санкций США
    Нидерланды изучили последствия возможных санкций США
    @ Jochen Tack/himagebroker/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Нидерландов проработали вымышленный, но правдоподобный сценарий введения Соединенными Штатами санкций против королевства.

    Сценарий описан в тематическом докладе Сети аналитиков по вопросам национальной безопасности (ANV), подготовленном по поручению Национального координатора по борьбе с терроризмом и обеспечению безопасности, передает РБК.

    Авторы доклада связывают вероятность санкций с ростом напряженности между США и европейскими союзниками. Вашингтон может вводить ограничения, руководствуясь собственными интересами и используя экономические связи для политического давления.

    Ограничения могут затронуть финансовые операции, поставки сжиженного природного газа, военной техники, лекарств, а также доступ к сервисам американских технологических компаний. Зависимость Нидерландов от американских технологий, военного присутствия США в Европе и импорта энергоресурсов делает страну уязвимой.

    В качестве мер реагирования предлагается развивать собственные возможности в энергетике, цифровых технологиях и обороне, а также укреплять координацию внутри ЕС. Отмечается, что при угрозе санкций из-за размещения в стране Международного уголовного суда и Международного суда ООН властям придется сопоставлять различные общественные интересы.

    При этом сценарий рассматривается как гипотетический вариант развития событий, а не прогноз неизбежного введения санкций.

    В январе 2026 года Трамп пригрозил пригрозил пошлинами восьми странам Европы, в том числе Нидерландам, если они не согласятся на «полное и окончательное приобретение» Гренландии Соединенными Штатами. Изначально тарифы должны были составить 10%, а с июня вырасти до 25%. Европарламент тогда приостановил ратификацию торгового соглашения с Вашингтоном.

    Еще одним инструментом давления стали санкции против международных институтов.

    Кроме того, США 9 октября ввели санкции против Международного уголовного суда.

    Нидерланды назвали новые санкции США против МУС эскалацией.

    МИД восьми стран осудили санкции США против МУС.

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    25 октября 2026, 14:12 • Новости дня
    Путин заявил о неспособности Европы привить свои традиции мигрантам
    Путин заявил о неспособности Европы привить свои традиции мигрантам

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейские элиты утратили собственные традиции и культуру и уже не могут прививать их приехавшим в страны Евросоюза мигрантам, заявил президент России Владимир Путин.

    «Ну как можно внедрять европейские традиции, обычаи в эту среду, когда они сами разваливают свои традиции и обычаи?» – отметил глава государства в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным, передает ТАСС.

    По его словам, до среды мигрантов и их детей «уж точно ничего не доходит». Президент добавил, что многие мигранты живут в странах ЕС десятилетиями, но при этом не говорят на языке страны пребывания.

    По его мнению, Европейский союз не может найти деньги на ассимиляцию всех мигрантов, что ведет к кризисной ситуации.

    «Этот объем, который накопился выходцев из этих стран, он стал таким, что он не просто не поддается ассимиляции, государство не в состоянии их ассимилировать. Средств не хватает», – констатировал глава российского государства.

    Путин подчеркнул, что для решения проблем с мигрантами Европе следует образовывать вновь прибывших, а также внедрять их в среду европейских обычаев и традиций.

    Путин также добавил, что Россию постоянно обвиняют в чем-то, включая беспорядки в Европе.

    «Первая реакция, я когда это увидел, – удивление, потому что ну уж чего-чего, а говорить о том, что мы провоцируем массовые выступления в крупных городах Европы, – это уж совсем явный перебор, который, на мой взгляд, очевиден для рядовых граждан европейских стран», – сказал он.

    «Здесь, мне кажется, не нужно ни радоваться этому, ни как-то злоупотреблять, давить на больное. Но уж когда нас обвиняют – здесь мы, конечно, должны как-то реагировать», – подчеркнул глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин сообщил о девальвации традиционных ценностей в мире. В начале месяца российский лидер указал на отсутствие предварительных условий для возобновления отношений с европейскими странами. В сентябре глава государства назвал ситуацию в Европе прямым следствием системных ошибок глобалистов.

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    25 октября 2026, 14:35 • Новости дня
    Военный эксперт оценил реальный ущерб ВСУ от ограничений Starlink

    Военный эксперт Кнутов увидел политический расчет Киева в истории с ограничениями Starlink

    Военный эксперт оценил реальный ущерб ВСУ от ограничений Starlink
    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Ограничения Starlink могут лишить ВСУ части возможностей по применению беспилотников, но не приведут к полной остановке украинских дронов. При этом Владимир Зеленский пытается использовать решение Илона Маска для критики Дональда Трампа, хотя сам конфликт вокруг спутниковой связи возник из-за действий украинской стороны, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Ситуация вокруг доступа ВСУ к сети Starlink остается до конца неясной. Однако, судя по всему, Илон Маск действительно на какое-то время ввел ограничения для украинской армии: теперь спутниковые терминалы могли использовать лишь те дроны противника, которые двигаются со скоростью меньше 160 км/ч», – сказал военный эксперт Юрий Кнутов.

    По его словам, произошедшее стало следствием того, что Украина начала обходить первоначальные договоренности с США. Еще в 2022 году ВСУ получили возможность использовать полную версию Starlink при условии, что Киев не будет задействовать систему для нанесения ударов по регионам, входившим в состав России до начала спецоперации.

    «Противник же начал осознанно расширять зону работы терминалов. Украинцы принялись крепить эти устройства на метеозонды и направлять их в сторону России, используя для ударов по территориям, которые изначально не входили в разрешенную зону применения Starlink. Тогда Маск, с одобрения Дональда Трампа, и стал думать над возможными мерами ограничения», – предполагает собеседник.

    При этом Вашингтон не заинтересован в публичном введении ограничений накануне выборов в Конгресс: это может сыграть на руку демократам. «Владимир Зеленский это хорошо понимает, поэтому он и пытается представить сложившуюся ситуацию как удар по обороноспособности страны», – отметил Кнутов.

    По оценке эксперта, ограничения затрагивают лишь часть украинских беспилотников. «Основная масса дронов работать в таких условиях способна. Исключения составляют лишь специализированные «перехватчики», которые отбивали наши «Герани», для чего им требовался выход на скорость в 400 км/ч. Этим Киев и пользуется, попрекая Трампа снижением качества обороны», – пояснил он.

    Таким образом, полагает Кнутов, ограничения пока не стали решающим фактором, способным существенно ослабить оборону ВСУ. Подобных аппаратов у Украины немного. Кроме того, противник, судя по всему, сохранил возможность пользоваться Starshield – военной и правительственной разновидностью Starlink.

    «Можно сказать, что первый – армейская версия второго с собственными спутниками, на которых стоят более мощные датчики. Starshield также обладает приоритетом в вопросе передачи данных над коммерческими сигналами, которыми занимается Starlink. При этом система может «жонглировать» терминалами обоих проектов, чтобы как можно быстрее направить необходимую информацию пользователю», – добавил эксперт.

    При этом наиболее серьезные последствия для Украины, по мнению Кнутова, могло бы иметь полное отключение Starlink. «На нем строится связь практически всех подразделений ВСУ. Также его терминалы используются подавляющим числом дронов для атак на территорию России. Даже малейшие сбои в работе системы могут принести Владимиру Зеленскому немало хлопот», – заключил Кнутов.

    Ранее Илон Маск обвинил украинских военных в нарушении условий пользования Starlink. В соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в России) он отметил, что ВСУ применяли спутники для «наступательных ударов дронами с целью убийства людей», хотя система изначально являлась гражданским коммерческим сервисом.

    Маск также подчеркнул, что Starshield, в отличие от коммерческого Starlink, находится под контролем правительства США. По его словам, решения о применении этой системы принимают американские власти. Он также добавил, что отключение Starlink привело бы к мгновенному обрушению фронта ВСУ.

    Однако советник Зеленского по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов заявил, что система компании Маска не работает над территорией России, из-за чего ВСУ «физически не могут» использовать терминалы для дальнобойных ударов дронами. Напомним, проблемы с работой Starlink были зафиксированы противником 14 октября. Также украинская сторона заявляла о якобы восстановлении работы всех систем.

    Позже Маск резко раскритиковал сторонников продолжения конфликта на Украине. Поводом стала публикация журналиста телеканала Fox News Джоша Краушара, который привел диаграмму, свидетельствующую о высокой поддержке Украины среди сторонников движения MAGA (Make America Great Again).

    «Этот кретин настолько глуп, что даже не понимает, что наша политика направлена на благо украинского народа. Такие ублюдки, как он, хотят, чтобы война продолжалась до тех пор, пока последний украинец не погиб в окопе. Они – абсолютное отребье планеты», – написал Маск в соцсетях. Он также выразил «полнейшее презрение» к тем, кого считает сторонниками затягивания украинского конфликта.

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    25 октября 2026, 13:39 • Новости дня
    Медведев перечислил десять «плевков» Зеленского в адрес Трампа
    Медведев перечислил десять «плевков» Зеленского в адрес Трампа
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал десять причин, по которым президент США Дональд Трамп должен поручить ЦРУ разобраться с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

    Первым «плевком» Медведев в Max назвал поддержку Зеленским предшественника Трампа Джо Байдена во время предыдущей президентской кампании в США. Также глава киевского режима отказывался передать Трампу компрометирующие материалы на его соперника.

    Второй претензией стало то, что Зеленский назойливо и в хамской форме требовал от американской администрации денег и вооружений для продолжения конфликта с Россией. Третьим поводом для недовольства Трампа Медведев счел попытки Зеленского настраивать европейских политиков против американского лидера и его команды.

    Четвертым пунктом зампред Совбеза обозначил неоднократное игнорирование предложений Вашингтона о проведении переговоров по урегулированию конфликта. Пятым «плевком» Медведев назвал продолжение атак на российские нефтеперерабатывающие заводы вопреки доводам Трампа о влиянии таких действий на мировые цены на нефтепродукты и ситуацию в США накануне выборов.

    Шестым пунктом стали обвинения в безрассудном поведении, которое, по оценке Медведева, поставило США и НАТО на грань глобального ядерного конфликта с Россией. Седьмым поводом зампред Совбеза назвал предполагаемое хищение американской финансовой помощи украинским руководством. Он упомянул, в частности, бизнесмена Тимура Миндича и бывшего главу офиса Зеленского Андрея Ермака.

    Восьмым пунктом стали заявления о связях окружения украинского лидера с мексиканскими наркокартелями. По словам Медведева, представители картелей направляли боевиков на Украину для обучения применению беспилотников, а украинская сторона получала за это деньги от продажи наркотиков в США. Девятой претензией Медведев назвал попытки Зеленского шантажировать Вашингтон угрозами поражения Украины и негативными последствиями для всего Запада.

    И десятым пунктом Медведев указал на отказы главы киевского режима от предложений США и игнорирование предложений главы Белого дома. Также зампред Совбеза предложил Трампу воспользоваться историческим опытом США для решения проблемы отношений с украинским руководством.

    «Что делать Трампу с таким «своим сукиным сыном»? Ответ есть в американской истории. Надо просто вызвать министра войны и директора ЦРУ и поручить им исправить это досадное недоразумение», – заявил он.

    В пятницу Трамп, предприниматель Илон Маск и Зеленский выступили с взаимными обвинениями по поводу ограничения доступа Киева к военной системе спутниковой связи Starshield.

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    25 октября 2026, 19:58 • Новости дня
    В ЕС установили срок для решения проблемы с дефицитом бюджета Украины

    Politico: Евросоюз решил закрыть дефицит бюджета Украины до конца 2026 года

    Tекст: Ольга Иванова

    Еврокомиссия намерена найти решение для покрытия дефицита украинского бюджета в размере 70 млрд евро до конца 2026 года, пишет Politico со ссылкой на внутренний документ.

    Работа по поиску вариантов устранения нехватки средств на 2027 год должна завершиться политическим соглашением до конца текущего года, сообщает РБК со ссылкой на Politico.

    Лидеры стран Евросоюза обсудят возможные источники финансирования на внеочередном саммите в Брюсселе 26 ноября. При этом из-за сложных переговоров по европейскому бюджету сроки могут сдвинуться на начало 2027 года.

    Использование замороженных российских активов вряд ли войдет в итоговый список вариантов. Власти Бельгии выступают против этой инициативы из опасений ответных мер со стороны Москвы, а у Еврокомиссии не осталось времени на политические споры по этому вопросу.

    Документ также призывает международных партнеров активизировать усилия по поддержке Киева на фоне высокого уровня неопределенности. Выполнение странами НАТО обязательств может сократить дефицит Украины в оборонной сфере до 27 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу оппозиционная партия «Всегреческое движение греко-российской дружбы» назвала поддержку Киева причиной потери гражданами Евросоюза социальных благ.

    В четверг Еврокомиссия призвала достичь политического соглашения о выделении Украине дополнительного финансирования.

    В среду премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил об угасании интереса европейских лидеров к использованию замороженных российских активов.

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    25 октября 2026, 15:08 • Новости дня
    Украинская торговая сеть «Эпицентр» объявила о полном уничтожении

    Торговая сеть «Эпицентр» заявила о полном уничтожении объектов на Украине

    Украинская торговая сеть «Эпицентр» объявила о полном уничтожении
    @ Marianna Kotyk/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    После серии ударов по военным и инфраструктурным объектам на Украине местная компания «Эпицентр» сообщила о ликвидации логистических мощностей.

    Соответствующее сообщение об уничтожении складов в Харькове, Запорожье, Виннице и Полтаве опубликовано на странице компании в социальной сети, передает ТАСС.

    «Харьков, Запорожье, Винница, Полтава. Снова всего за сутки. Полное уничтожение сети», – говорится в тексте заявления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Министерство обороны сообщило о поражении беспилотниками логистического центра «Эпицентр» с продукцией для обеспечения ВСУ в Харькове. В середине месяца серия взрывов полностью уничтожила последний логистический хаб компании в Хмельницком. В прошлом месяце российские военные ликвидировали аналогичный объект с зарубежной военной продукцией в Одессе.

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