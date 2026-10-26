Саудовская Аравия решила хранить нефть в резервуарах Сингапура

Саудовская Аравия решила хранить нефть в Сингапуре с 2027 года

Tекст: Дмитрий Зубарев

Ожидается, что операции по хранению саудовской нефти в подземных резервуарах «Джуронг» начнутся во второй половине 2027 года, передает ТАСС со ссылкой на Министерство энергетики, торговли и промышленности Сингапура.

В сингапурском ведомстве отметили, что создание хранилища позволит удовлетворить энергетические потребности страны на случай перебоев поставок. Эта инициатива также призвана повысить надежность цепочки поставок саудовского сырья во всей Юго-Восточной Азии.

В начале октября на встрече в Маниле Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты выразили готовность помочь странам АСЕАН создать запасы нефти для преодоления уязвимости в условиях кризиса в Персидском заливе. Из-за незначительных внутренних резервов региону грозит нехватка сырья, поэтому в Юго-Восточной Азии решили внедрить японскую модель, при которой резервуары сдаются в аренду ближневосточным экспортерам в обмен на приоритетное право выкупа углеводородов в кризисных ситуациях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Министерство энергетики Саудовской Аравии сообщило о гибели двух человек при атаке беспилотника на нефтяное месторождение Шайба.

До этого йеменские хуситы заявили о намерении продолжить ракетные удары по нефтяным объектам королевства.

Также Эр-Рияд восстановил перекачку сырья по атакованному трубопроводу «Восток – Запад».