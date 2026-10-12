Лавров подтвердил поддержку Россией суверенитета и целостности Ливана

Лавров пообещал продолжить поставки гуманитарной помощи в Ливан

Tекст: Ольга Иванова

«Хочу однозначно, недвусмысленно подтвердить принципиальную позицию России в пользу обеспечения суверенитета, единства и территориальной целостности Ливана», – заявил министр в ходе переговоров, передает РИА «Новости».

По словам Лаврова, двусторонние отношения традиционно носят дружественный характер. Он подчеркнул, что Москва всегда готова поддерживать Ливан, особенно в нынешней ситуации, когда из-за боевых действий серьезно пострадали и лишились своих прав почти миллион граждан страны.

Глава внешнеполитического ведомства также напомнил, что в апреле Россия уже направляла гуманитарную помощь нуждающимся ливанцам, и пообещал продолжить оказывать содействие регулярными поставками товаров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник стало известно о планах главы МИД Ливана посетить Москву.

В апреле Россия доставила гуманитарный груз для жителей республики.

Спецборт МЧС вывез из страны 109 россиян.