12 октября 1492 года экспедиция Христофора Колумба достигла острова Сан-Сальвадор в Багамском архипелаге – это событие считается официальной датой открытия Америки. Никогда в истории человечества географические открытия не обходились ему так дорого – если измерять цену человеческими жизнями.0 комментариев
Лавров подтвердил поддержку Россией суверенитета и целостности Ливана
Лавров пообещал продолжить поставки гуманитарной помощи в Ливан
Глава МИД Сергей Лавров на переговорах с ливанским коллегой Юсефом Раджи заявил, что Москва выступает за сохранение единства и территориальной целостности Ливана, а также продолжит поставки гуманитарной помощи в республику.
«Хочу однозначно, недвусмысленно подтвердить принципиальную позицию России в пользу обеспечения суверенитета, единства и территориальной целостности Ливана», – заявил министр в ходе переговоров, передает РИА «Новости».
По словам Лаврова, двусторонние отношения традиционно носят дружественный характер. Он подчеркнул, что Москва всегда готова поддерживать Ливан, особенно в нынешней ситуации, когда из-за боевых действий серьезно пострадали и лишились своих прав почти миллион граждан страны.
Глава внешнеполитического ведомства также напомнил, что в апреле Россия уже направляла гуманитарную помощь нуждающимся ливанцам, и пообещал продолжить оказывать содействие регулярными поставками товаров.
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