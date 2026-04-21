Спецборт МЧС вывез из Ливана 109 россиян

Tекст: Дмитрий Зубарев

Спецборт МЧС с россиянами, пожелавшими покинуть Ливан, вылетел из Бейрута в Москву, передает ТАСС.

В пресс-службе министерства сообщили: «Самолет Ил-76 российского чрезвычайного ведомства вылетел из Бейрута в Москву с гражданами Российской Федерации и членами их семей, пожелавшими покинуть зону военного конфликта. На территорию Российской Федерации прибудут 109 человек, в том числе 54 ребенка».

Полёт сопровождают медики отряда «Центроспас» и психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России. Эвакуация проходит по поручению президента России Владимира Путина. Отмечается, что ранее этим же самолетом в Бейрут было доставлено 27 тонн гуманитарной помощи.

Российские спасатели передали нуждающимся жителям Ливана 27 тонн гуманитарного груза.

В ноябре прошлого года спецборт ведомства вывез из зоны конфликта 37 россиян и 19 граждан Белоруссии.