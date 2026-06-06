  • Новость часаРоссийские войска освободили Шевченко в Харьковской области
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Причиной уникального успеха властей Дании стала русофобия
    Эксперт назвал вероятное место запуска украинских дронов по Петербургу
    Песков заявил о нежелании США танцевать танго с Россией
    Сечин заявил о риске крупнейшего финансового пузыря со времен XIX века
    Песков призвал не торопиться с выводами о письме Зеленского
    Военкор назвал освобождение Шевченко в Харьковской области тактическим успехом
    Петербург подвергся массированной атаке беспилотников
    Кобяков заявил о попытках США выйти из украинских переговоров
    Мэр Ивано-Франковска сообщил о ранении украинского националиста Тягнибока
    Мнения
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Русский язык обязательно победит

    Выучить второй язык – это значит получить вторую душу. Русский язык всегда давал народам вторую душу, но никогда не отнимал первую. Русский язык и его путь – свидетельство того, что другие народы, языки и культуры можно не уничтожать ради создания или усиления своего государства.

    0 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Детский труд не только вреден, но и полезен

    В обществе, причем не только российском, созрело осознание, что мир перегнул палку в стремлении защитить детей и обеспечить им лучшее детство из возможных. А это неизбежно означает пересмотр очень многих принципов.

    15 комментариев
    Михаил Зайцев Михаил Зайцев США хотят задушить Китай в объятиях ИИ

    Чтобы контролировать глобальную ИИ-гонку, а в перспективе создать и возглавить новую монополию, американцы могут инициировать по аналогии с ОПЕК организацию производителей и экспортеров технологий искусственного интеллекта.

    4 комментария
    6 июня 2026, 14:40 • Новости дня

    Кобяков заявил о попытках США выйти из украинских переговоров

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    США пытаются выйти из переговоров по Украине, им стал понятен исход СВО в пользу России, заявил советник президента Антон Кобяков на ПМЭФ.

    Советник президента России Антон Кобяков в ходе Петербургского международного экономического форума указал на смену риторики Вашингтона, передает РИА «Новости».

    «Обратите внимание, как США пытаются выйти из переговоров», – отметил он. По словам чиновника, американцы разожгли конфликт, а теперь делают вид, что могут стать посредниками.

    Конгрессмены предлагают ужесточить санкции именно из-за ясного финала спецоперации в пользу российской стороны. Кобяков подчеркнул, что Москва предлагает прагматичное партнерство, тогда как западные страны выбирают войну из-за надвигающейся проблемы глобального долга.

    Спикер также сослался на мнение китайского Минобороны о том, что американские власти являются главной причиной мировой турбулентности. При этом на полях форума прошли два диалога между представителями России и США, поскольку американский бизнес после паузы в десять лет вновь ищет взаимопонимания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио пригрозил выходом страны из процесса урегулирования украинского конфликта.

    Позже американский дипломат предупредил о возможности скорого ужесточения антироссийских санкций.

    В начале июня он заявил о необходимости поддержания двустороннего диалога с Москвой.

    5 июня 2026, 18:45 • Новости дня
    Путин с иронией ответил на хамское письмо Зеленского
    Путин с иронией ответил на хамское письмо Зеленского
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что пока не видит смысла во встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским после полученного от него письма. Об этом глава государства сказал на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).

    «Мне вчера еще пресс-секретарь Песков показал это письмо, но у нас была встреча рабочая, ужин рабочий с президентом Узбекистана, честно говоря, я не успел посмотреть. Сегодня с утра мне Песков опять бумажку подсунул, и я ее посмотрел, бегло», – рассказал Путин, передает официальный канал Кремля в Max.

    «Насчет нескольких вещей, на которые я обращаю внимание. Первое. Он упомянул, автор письма, о моtм возрасте. Что можно сказать? Конечно, о возрасте должны думать все, но мне представляется, что и в моем возрасте многие политические деятели осуществляют свои функции, и некоторые постарше меня. Главное – это не возраст, главное – дееспособность и работоспособность. И некоторые мои коллеги, которые, повторяю, постарше, демонстрируют достаточную энергию. Хорошо они делают, плохо – это другая оценка политического характера, но в целом работают активно», – сказал Путин.

    «Теперь обратил внимание на время пребывания у власти на выборных должностях. Это важный вопрос, конечно. Но на выборы надо идти, не бояться идти на выборы и действовать всегда в рамках основного закона. Потому что, если удерживать власть вне рамок Конституции, это называется узурпация власти, это уголовное преступление. Поэтому не надо бояться, надо идти на выборы, и всем бы посоветовал. Тем более что на Украине говорили о том, что выборы предстоят скоро, и чего-то замолкли, непонятно почему», – добавил президент.

    «Теперь автор указывает также на то, что не нужно следовать договоренностям, которые были достигнуты в Анкоридже, и, более того, нужно искать настоящих гарантов возможных договоренностей между Россией и Украиной, и искать их нужно в Европе. Наверное, надежные гаранты всегда не помешают, но почему отказывают в таком качестве американской администрации, президенту Трампу, мне не очень понятно. Оружие хотят получать из Соединенных Штатов, а вот видеть администрацию США и президента Трампа в качестве гарантов почему-то не хотят. Это вызывает вопросы», – отметил Путин.

    «Мы все видели, как Дональд на глазах у всего мира занимался воспитанием автора этого письма, указывал на дресс-код. Понимаете, давать все время "Рэмбо. Первую кровь", конечно, где-то может быть уместно, но не везде. Это первое. Что касается манер, в целом хочу поблагодарить Дональда за эту работу, она, безусловно, полезной является, но есть еще над чем работать, надо продолжать», – иронично напомнил Путин о неудачном визите Зеленского в Вашингтон на переговоры к Трампу.

    Далее Путин рассказал, что в апреле один российский предприниматель получил приглашение в Киев и поехал туда неофициально, после чего встретился с украинской стороной. Вернувшись, он сообщил, что, помимо второстепенных разговоров, ключевой темой стала просьба Киева о личной встрече с российским лидером.

    Путин ответил ему, что считает бессмысленным формат переговоров «ради самого процесса», когда результат заранее не предполагается. Президент напомнил о Минских соглашениях.

    «Всю ночь Минские соглашения формулировали. А потом выяснилось: устами первых лиц Федеративной Республики Германии и Франции нам было заявлено, что это была просто пустая история. Эти все Минские соглашения посвящены были только одному – выиграть время для того, чтобы перевооружить Украину», – напомнил глава государства.

    «Я не вижу смысла встречаться. Смысл только для украинской стороны – остановить наступление наших Вооруженных сил. Вот и все», – подчеркнул Путин.

    «Нам нужны договоренности не на полгода, не на три месяца, а на длительную историческую перспективу. Пускай специалисты поработают, выработают какие-то решения, а после этого можно встречаться, поприсутствовать, как я говорил, при подписании каких-то документов, либо даже что-то подписывать. Но сначала нужно найти решение», – сказал Путин.

    «И вот здесь самое главное. И аудитория меня поймет, особенно российская. Это было, по-моему, 21 мая. А 22 мая украинские войска нанесли ужасный террористический удар по общежитию колледжа в Луганской народной республике, где погибли дети, подростки. Это ужасное преступление. Там не было ни одного военного объекта, даже военной машины рядом не было никакой. Теперь уже я утром позвонил вот этому, так скажем, коллеге, который ездил в Киев. Я его спросил: что это значит? Они просят о встрече и совершают такие ужасные преступления, как убийство детей. Что это значит? Он говорит, у меня нет объяснений», – добавил Путин.

    «И это письмо, о котором вы сейчас сказали, оно действительно с элементами хамства, – сказал Путин, обращаясь к автору вопроса. – Это способ создания условий для личных встреч и переговоров?  Или это создание обстановки, при которой вообще на самом деле невозможно проводить никаких личных встреч? Я думаю, что это второе», – пояснил Путин.

    «И поэтому обращаться нужно не к авторам этого письма, не к любителям эпистолярного жанра, а к нашим бойцам на линии боевого соприкосновения. И вот, обращаясь к ним, я хочу сказать: товарищи солдаты и матросы, товарищи старшины и мичманы, товарищи офицеры, адмиралы и генералы, вся страна смотрит на вас, вся страна гордится вами и надеется на вас. Работайте, братья!» – сказал Путин.

    Отвечая на вопрос модератора о возможности личной встречи с украинским лидером, Путин сказал: «Пока не вижу смысла».

    Напомним, глава киевского режима Владимир Зеленский выступил с инициативой проведения двусторонней встречи.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался заранее раскрывать реакцию Путина на это послание. При этом представитель Кремля напомнил о возможности приезда украинского политика в Москву для личной встречи.

    Комментарии (18)
    5 июня 2026, 22:35 • Новости дня
    В Минобороны ответили на призыв Путина «Работайте, братья!»

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) ответил на письмо главы киевского режима Владимира Зеленского обращением к российским военнослужащим на линии боевого соприкосновения: «Работайте, братья!», на что в оборонном ведомстве России поспешили ответить.

    «Работаем!», – появилось в Max-канале Минобороны сообщение с картинкой, изображающей человечка, взявшего под козырек. Оно сопровождает цитату «Работайте, братья!» главнокомандующего Владимира Путина из выступления на ПМЭФ в ходе обсуждения полученного от Владимира Зеленского письма.

    «Обращаться нужно не к авторам этого письма, не к любителям эпистолярного жанра, а к нашим бойцам на линии боевого соприкосновения. И, обращаясь к ним, я хочу сказать: «Товарищи солдаты и матросы! Товарищи старшины и мичманы! Товарищи офицеры, адмиралы и генералы! Вся страна смотрит на вас, вся страна гордится вами и надеется на вас. Работайте, братья!», – сказал Путин под аплодисменты присутствующих в зале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский выступил в резкой форме с инициативами по урегулированию ситуации на Украине в открытом письме к российскому лидеру. Путин с иронией ответил на хамское письмо Зеленского.

    Комментарии (3)
    6 июня 2026, 11:17 • Видео
    В Евросоюз хотят принять еще 13 стран

    Президент Финляндии Александр Стубб предложил расширить Евросоюз до 40 стран, в том числе за счет государств, которых от Европы отделяет океан. Откуда такие имперские амбиции? И кто в списке «счастливчиков»?

    Комментарии (0)
    6 июня 2026, 12:13 • Новости дня
    Эксперт назвал вероятное место запуска украинских дронов по Петербургу

    Военный эксперт Кнутов назвал вероятное место запуска дронов по Петербургу

    Эксперт назвал вероятное место запуска украинских дронов по Петербургу
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    У меня нет сомнений, что значительная часть этих беспилотников запускалась не с территории Украины: ранее в Эстонию прибыли несколько групп украинских дроноводов, которые собирались работать как раз по Ленинградской области и Петербургу, сказал газете ВГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Судя по количеству сбитых целей и дальности, скорее всего, применялись беспилотники типа FP-2 (FirePoint 2) и так называемые «Лютые». Эти дроны имеют максимальную дальность порядка 1600 км, что позволяет им долетать до нас. Это разработка той самой пресловутой компании, которая сейчас угрожает созданием баллистической ракеты для обстрелов Москвы и Санкт-Петербурга с дальностью до 850 км и боевой частью 800 кг. За основу этой якобы украинской разработки взята советская зенитная ракета 5В55 от комплекса С-300», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    «При этом начинка и электроника для этой ракеты идут с Запада: топливо делают датчане, электронику – Франция и Германия. Хотя надо отметить, что наши С-400 умеют работать по таким целям», – уточняет спикер.

    Что касается маршрута, подчеркивает Кнутов, то с учетом массированности атаки, «у меня нет сомнений, что значительная часть этих дронов запускалась не с территории Украины». «По данным Службы внешней разведки России, в Эстонию прибыло несколько групп украинских дроноводов (четыре или пять), которые собирались работать как раз по Ленинградской области и Санкт-Петербургу. Массированный удар по Кронштадту (около 70 сбитых БПЛА), по-моему, прямое тому подтверждение. Это было сделано, чтобы создать определенный фон Петербургскому экономическому форуму, в отместку за вчерашнее выступление президента России», – полагает собеседник.

    По мнению эксперта, сейчас критически важно собрать обломки, особенно контроллеры с флеш-накопителями или без них, потому что в контроллерах сохраняется маршрут и полетное задание. «Как только мы получим доказательства старта с территории Эстонии, по этим местам необходимо наносить высокоточные удары. Отвечать нужно однозначно, иначе дальше будет еще хуже», – сказал эксперт.

    Что касается обороны северо-западного направления, «за эталон нужно брать московскую систему ПВО – она эшелонированная и достаточно эффективно работает». «Но, помимо этого, я считаю задачей номер один создание системы местной противовоздушной обороны. Правительством уже созданы возможности для формирования мобильных огневых групп», – добавил собеседник.

    Он предложил создавать в распоряжении губернаторов и мэров отдельные роты или взводы с мобильными группами на пикапах, вооруженных пулеметами, ПЗРК «Верба», приборами ночного видения, станциями РЭБ, дробовиками – всеми доступными средствами поражения.

    «Когда единая система ПВО передает информацию о движении БПЛА по определенным маршрутам, у местных властей должна быть возможность оперативно прикрыть промышленные объекты, порты, энергетику и даже жилые кварталы и больницы», – считает Кнутов.

    Кроме того, раз киевский режим недоговороспособен, «Россия должна наносить массированные удары по центрам принятия решений, оборонным предприятиям и логистике противника».

    «Если мы хотим предотвратить появление еще большего количества беспилотников, нужно перерезать артерии поставок. Дороги из Польши, портовые сооружения в Одессе и Ильичевске, причалы – все, где перевозится или разгружается оружие, должно находиться под пристальным вниманием. Только периодическими чувствительными ударами, как минимум раз в неделю-две, мы сможем привести украинскую экономику к остановке и остановить поток комплектующих для дронов», – полагает Кнутов.

    В субботу утром Петербург подвергся масштабной атаке БПЛА, сообщил губернатор города Александр Беглов. «Работают средства ПВО», – написал он. Беглов призвал горожан, согласно рекомендациям Оперативного штаба, оставаться дома и не выходить на улицу. Он также предупредил о возможных перебоях в работе мобильного интернета. «О ликвидации воздушной опасности будет сообщено дополнительно», – добавил губернатор.

    Этот налет произошел на фоне завершения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).

    В свою очередь губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил об уничтожении над регионом более 140 дронов. Фрагменты беспилотников рухнули в Лужском, Волосовском и Ломоносовском районах. Некоторые обломки нанесли незначительные повреждения нескольким частным жилым домам. Возле поселка Большая Ижора специалисты Минобороны ликвидируют пожар.

    По данным местных СМИ, системы ПВО отражали налеты в Кронштадте, а также в Кировском и Красносельском районах города. Зафиксирована защита акватории Финского залива и объектов военной и морской инфраструктуры.

    Для оперативного реагирования в Ломоносовском районе создан временный штаб. Все экстренные службы переведены в режим повышенной готовности. Власти напомнили о необходимости строго следовать инструкциям при сигнале воздушной опасности.

    Комментарии (8)
    5 июня 2026, 18:44 • Новости дня
    Путин сообщил о тайной просьбе Зеленского организовать личную встречу

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский запросил встречу на высшем уровне через российского предпринимателя, об этом рассказал президент России Владимир Путин на ПМЭФ.

    Президент России рассказал об инициативе украинской стороны, передает ТАСС.

    Три недели назад «один из представителей бизнес-кругов» России позвонил ему и сообщил о планах встретиться с Зеленским в Киеве.

    «Вернулся, [и говорит]: «Я с ним встретился. Кроме всякой шелухи, самое главное – господин Зеленский просил о встрече»», – процитировал бизнесмена российский лидер.

    Путин подчеркнул готовность к диалогу, однако заявил, что пока не видит смысла во встрече с Зеленским.

    «Я говорю, я никогда не отказывался, но встречаться, как у нас говорят, из пустого в порожнее перекладывать – я знаю, я проходил это, там ссылка есть, по-моему, на Минские соглашения. Всю ночь эти Минские соглашения формулировали, а потом выяснилось устами первых лиц Федеративной Республики Германия и Франции, нам было заявлено, что это была просто пустая история», – сказал он.

    По мнению президента, киевские власти добиваются контактов на высшем уровне исключительно ради остановки продвижения Вооруженных сил РФ.


    Комментарии (4)
    6 июня 2026, 01:20 • Новости дня
    Сына режиссера «Моей прекрасной няни» заочно приговорили к пожизненному сроку

    Сына режиссера «Моей прекрасной няни» заочно приговорили к пожизненному

    Сына режиссера «Моей прекрасной няни» заочно приговорили к пожизненному сроку
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Военный суд в России заочно вынес пожизненный приговор Василию Кирющенко за подготовку терактов и участие в украинском вооруженном формировании, сообщили в пресс-службе суда.

    Василий Кирющенко (внесен в перечень террористов и экстремистов в России) – сын режиссера сериалов «Моя прекрасная няня» и «Слуга народа» Алексея Кирющенко.

    Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил 32-летнего мужчину за руководство запрещенной в России террористической организации «Русский добровольческий корпус» (РДК) к пожизненному лишению свободы. Он признан виновным в подготовке терактов, включая вторжение в Брянскую область, передает ТАСС.

    «Суд заочно по совокупности преступлений и путем частичного сложения назначил Кирющенко окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых девяти лет в тюрьме, а остальной части наказания в исправительной колонии особого режима, со штрафом в размере 2 млн рублей», – сообщили в пресс-службе суда.

    Также удовлетворены иски о возмещении ущерба на сумму более семи млн рублей.

    Следствие установило, что в январе 2022 года сын режиссера сериала «Моя прекрасная няня» Василий Кирющенко уехал на Украину, где прошел обучение у инструкторов ВСУ в составе террористического батальона «Азов» (запрещен в РФ). Затем присоединился к РДК. В марте 2023 года подсудимый с соучастниками разработал план теракта в селах Любечане и Сушаны. В настоящее время осужденный объявлен в международный розыск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле 2025 года в России заочно арестовали сына режиссера сериалов «Моя прекрасная няня» и «Слуга народа» Василия Кирющенко. До этого он был объявлен в розыск. В феврале 2026 года СК завершил расследование дела главы экстремистской и запрещенной РДК Кирющенко.

    Комментарии (0)
    6 июня 2026, 04:25 • Новости дня
    Экс-разведчик Риттер назвал условие окончания войны на Украине для ЕС
    Экс-разведчик Риттер назвал условие окончания войны на Украине для ЕС
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Европейские страны начнут стремиться к миру на Украине только тогда, когда конфликт начнет напрямую угрожать их собственным национальным интересам, заявил на полях ПМЭФ бывший американский морпех-разведчик Скотт Риттер.

    «Способ сократить эту войну – заставить Европу заплатить цену за этот конфликт», – приводит  РИА «Новости» слова Риттера.

    Он подчеркнул, что Европа является одной из активно вовлеченных в противостояние сторон, при этом европейские государства несут ответственность за происходящее.

    Риттер считает, что стремление к мирному урегулированию появится у европейцев тогда, когда последствия кризиса станут для них по-настоящему ощутимыми.

    «В тот момент, когда Европа заплатит цену, которая будет достаточно высокой, чтобы затронуть ее национальные интересы, тогда Европа начнет добиваться мира», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, евродепутат Кеннес заявил, что Украина не победит Россию из-за позиции лидеров ЕС. Риттер объяснил причины атак беспилотников Украины на Москву и Петербург. Экс-разведчик Риттер заявил, что санкции ЕС и США не действуют на Россию.


    Комментарии (6)
    6 июня 2026, 05:23 • Новости дня
    Ушаков назвал открытое письмо Зеленского «страницами хамства»
    Ушаков назвал открытое письмо Зеленского «страницами хамства»
    @ Александр Казаков/POOL/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Опубликованное лидером киевского режима обращение к президенту России содержит неприемлемые высказывания и давно известное предложение о встрече для завершения конфликта, отметил помощник главы государства Юрий Ушаков.

    «Там несколько страниц хамства, просто хамства. И в конце одно предложение, которое всем давно было хорошо известно, на которое российская сторона давала свой ответ», – приводит РИА «Новости» его ответ журналистам на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

    В четверг, 4 июня, Владимир Зеленский разместил в интернете обращение к президенту России с призывом провести переговоры в третьей стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Песков напомнил слова президента о готовности встретиться с Зеленским, чтобы завершить переговорный процесс по урегулированию на Украине, а также назвал главное для России условие в переговорах по Украине.

    Путин с иронией ответил на хамское письмо Зеленского, а также сообщил о тайной просьбе Зеленского организовать личную встречу. 



    Комментарии (10)
    6 июня 2026, 12:19 • Новости дня
    Песков призвал не торопиться с выводами о письме Зеленского
    Песков призвал не торопиться с выводами о письме Зеленского
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал не делать поспешных выводов относительно публикации письма Владимира Зеленского российскому лидеру Владимиру Путину и реакции президентов РФ и США на него.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал не делать поспешных выводов относительно сложившейся ситуации, передает РИА «Новости».

    Речь идет о недавнем послании Владимира Зеленского, а также реакции на него Владимира Путина и главы США Дональда Трампа.

    «Что касается обмена заявлениями, публикации письма Зеленского, реакции Трампа на это письмо, можно много говорить, но давайте не будем забегать вперед», – отметил представитель Кремля в интервью на полях Петербургского международного экономического форума.

    Ранее украинский политик разместил на своем сайте открытое обращение к президенту России с предложением провести переговоры в третьей стране для завершения конфликта. Российский лидер во время пленарного заседания форума в Петербурге сообщил, что пока не видит смысла в подобной встрече.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России бегло ознакомился с этим посланием накануне.

    Официальный представитель Кремля отказался раскрывать реакцию российского лидера на данное обращение.

    Комментарии (9)
    6 июня 2026, 11:41 • Новости дня
    Мэр Ивано-Франковска сообщил о ранении украинского националиста Тягнибока

    Лидер украинской партии «Свобода» Тягнибок получил ранение при ударе дрона

    Мэр Ивано-Франковска сообщил о ранении украинского националиста Тягнибока
    @ Aleksandr Gusev/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Лидер запрещенной в России украинской националистической партии «Свобода» пострадал в результате удара беспилотника по автомобилю на передовой, сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

    Лидер украинской националистической партии «Свобода» Олег Тягнибок получил ранения на передовой в результате атаки беспилотника, передает РИА «Новости». Информацию о происшествии подтвердил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

    «Олега Тягнибока ранили на фронте», – написал градоначальник в своем Telegram-канале. Уточняется, что дрон поразил автомобиль, в котором передвигался политик. При этом степень тяжести полученных травм и точное место инцидента не раскрываются.

    Олег Тягнибок известен активным участием в государственном перевороте на Украине в 2013-2014 годах. После воссоединения Крыма с Россией он неоднократно выступал с угрозами в адрес жителей полуострова.

    В конце 2019 года бывший боец украинского спецподразделения «Беркут» Павел Аброськин заявлял, что лидер националистов является одним из виновников расстрела протестующих во время беспорядков на «Майдане».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Олег Тягнибок руководил запрещенной в России экстремистской партией «Свобода» в период государственного переворота.

    В августе прошлого года во Львове застрелили другого коменданта майдана Андрея Парубия.

    Комментарии (5)
    6 июня 2026, 09:09 • Новости дня
    Попытки переименовать русские вареники в украинские провалились в Польше
    Попытки переименовать русские вареники в украинские провалились в Польше
    @ Sergey Bulkin/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Жители Польши проигнорировали призывы переименовать традиционные русские вареники в украинские, предпочитая ассоциировать любимое национальное блюдо с домашней едой, а не с политикой.

    Представители гастрономического бизнеса в Варшаве констатировали провал инициативы по переименованию русских вареников в украинские, передает РИА «Новости».

    Традиционное блюдо с творожно-картофельной начинкой остается любимым лакомством поляков.

    «Иногда можно встретить такие случаи, когда в основном производители дешевых полуфабрикатов просто меняют название своего продукта с «русские» на «украинские», оставляя без изменений и ингредиенты, и рецепт, и даже дизайн упаковки, но подавляющее большинство людей в таких случаях теряются и все-равно говорят именно «русские»», – рассказал владелец одного из столичных ресторанов.

    Попытки внедрить новое название предпринимались преимущественно в социальных сетях, но в повседневной жизни они не прижились. Для жителей страны русские вареники ассоциируются с домашней едой и традициями, а не с политикой.

    Владелец магазина полуфабрикатов в центре Варшавы подтвердил, что дискуссии о переименовании не оказали серьезного влияния на продажи. По его словам, люди привыкли к традиционному названию за многие десятилетия, и дальше обсуждений дело не пошло.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, русофобские настроения среди польского населения заметно ослабли.

    Военные власти Польши раскритиковали поведение украинцев.

    Ранее Минпромторг анонсировал принятие ГОСТа на традиционную русскую кухню.


    Комментарии (10)
    5 июня 2026, 16:38 • Новости дня
    Венгрия сняла запрет на военную помощь Украине

    Венгрия сняла запрет на военную помощь Украине в 6,6 млрд евро

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Новое правительство Венгрии согласилось выделить Киеву миллиарды евро из Европейского фонда мира, которые пойдут на закупки систем противовоздушной обороны.

    Венгрия сняла запрет на использование Европейского фонда мира для оказания военной помощи Киеву в размере 6,6 млрд евро, пишет венгерское издание Nepszava со ссылкой на источники. Это ограничение было введено предыдущим кабинетом министров во главе с Виктором Орбаном.

    Денежные средства предполагается направить на закупку систем противовоздушной обороны для украинской армии, пишет издание. Решение о выделении денег на закупку вооружений уже принято на уровне постоянных представителей стран Евросоюза в Брюсселе.

    Далее Европейская служба внешних связей должна подготовить проект нормативного документа. После этого его рассмотрит и одобрит Совет Евросоюза.

    Напомним, что в декабре 2024 года Будапешт наложил вето на выделение Украине 6,5 млрд евро из Европейского фонда мира. В марте 2025 года венгерская сторона также заблокировала принятие итогового документа Евросоюза по поддержке Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале текущего года республика вновь отказалась поддержать выделение новых средств украинскому правительству.

    Комментарии (3)
    5 июня 2026, 22:23 • Новости дня
    Запорожская АЭС обесточена из-за отключения высоковольтной линии

    Tекст: Катерина Туманова

    На Запорожской атомной станции отключилась высоковольтная линия, обеспечивающая собственные нужды объекта, что потребовало экстренного запуска резервных мощностей для поддержания безопасного состояния энергоблоков, заявили на станции.

    Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) полностью обесточена в результате отключения линии электроснабжения 330 кВ «Ферросплавная-1», которая обеспечивала собственные нужды станции.

    «После потери внешнего электроснабжения энергоблоки ЗАЭС были переведены на питание от резервных дизель-генераторов. Оборудование сработало штатно, нарушений в работе систем безопасности не зафиксировано», – сказано в заявлении ЗАЭС.

    Радиационный фон на объекте соответствует установленным нормам. Ситуация находится под постоянным контролем профильных специалистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МАГАТЭ сообщило 5 июня о введении режима прекращения огня у ЗАЭС. Глава Росатома Лихачев заявил о реальной угрозе ударов ВСУ по ЗАЭС для всей Европы. Ранее, 20 мая, руководство Запорожской АЭС уведомило МАГАТЭ об ударе украинского беспилотника по шестому энергоблоку.


    Комментарии (2)
    6 июня 2026, 10:20 • Новости дня
    Песков заявил о нежелании США танцевать танго с Россией

    Песков заявил о нежелании США восстанавливать отношения с Россией

    Песков заявил о нежелании США танцевать танго с Россией
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал текущую ситуацию в отношениях России и США, указав на то, что «танго нужно танцевать вдвоем», а представители Вашингтона пока этого не хотят.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал текущее состояние двусторонних связей с Вашингтоном, передает РИА «Новости».

    В интервью Центральному телевидению Китая он подчеркнул, что Москва проявляет терпение в вопросе нормализации контактов.

    «Танго нужно танцевать вдвоем, и пока американцы этого не хотят», – сказал Песков. По его словам, Россия ответит взаимностью, как только Соединенные Штаты продемонстрируют реальную готовность к конструктивному диалогу.

    Говоря об участии Вашингтона в урегулировании украинского кризиса, представитель Кремля отметил отсутствие иллюзий относительно способностей американской стороны.

    «Мы никогда не носили розовые очки. И мы никогда не преувеличивали способности Вашингтона раз и навсегда решить какую-то сложную проблему», – отметил он.

    На Петербургском международном экономическом форуме в этом году присутствует американская делегация во главе с председателем Комиссии по изящным искусствам Родни Куком. Ранее он положительно отзывался о России и планировал встретиться с министром культуры Ольгой Любимовой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о продолжении взаимодействия Москвы и Вашингтона в рабочем режиме.

    Представители Кремля не планируют официальных встреч с американскими гостями Петербургского международного экономического форума.

    Глава делегации США Родни Кук прибыл в Россию с целью получения новых знаний.

    Комментарии (10)
    6 июня 2026, 01:07 • Новости дня
    Туск пригрозил Киеву из-за героизации экстремистской УПА

    Туск пригрозил Киеву из-за героизации УПА

    Tекст: Катерина Туманова

    Польский премьер-министр Дональд Туск осудил решение украинских властей присвоить подразделению ВСУ имя запрещенной в России экстремистской Украинской повстанческой армии (УПА), призвав Киев изменить подход.

    Туск выразил непонимание стремлений Киева героизировать тех, кто убивал ближайший союзников, поляков, и предупредил о возможных последствиях для двусторонних отношений стран.

    «Если нет, то это будет означать, что не эмпатия, а только жесткий бизнес будет решающим в наших отношениях. Жаль, ибо мы много инвестировали, и я тоже лично, в то, чтобы удалось победить демонов прошлого», –  приводит РИА «Новости» слова Туска на брифинге.

    Туск посоветовал украинским властям серьезно отнестись к возникшему кризису доверия между Варшавой и Киевом. Он добавил, что именно украинская сторона должна найти выход из сложившейся ситуации, поскольку сама ее спровоцировала.

    Напомним, в конце мая глава киевского режима Владимир Зеленский присвоил одному из подразделений ВСУ наименование «Имени героев УПА» (организация признана экстремистской и запрещена в России), что вызвало протест у Польши.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Польши Кароль Навроцкий предложил лишить Зеленского ордена Белого Орла. Дуда заявил об очевидном изменении поведения Зеленского.Захарова назвала спор Польши и Украины о нацизме «жабогадюкингом».

    Комментарии (2)
    5 июня 2026, 15:56 • Новости дня
    Дрон ВСУ атаковал группу военных при разминировании у Запорожской АЭС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате сброса боеприпаса с дрона ВСУ пострадали пятеро специалистов группы разминирования Минобороны России.

    Инцидент произошел в районе одной из опор линии электропередачи Запорожской АЭС, передает ТАСС.

    Атака произошла во время действия режима тишины. Он был специально введен для безопасного проведения ремонтных работ на поврежденном участке.

    «В результате атаки ранения различной степени тяжести получили пять военнослужащих. Всем пострадавшим своевременно оказана необходимая медицинская помощь», – сообщили на станции.

    Ранее специалисты приступили к восстановлению поврежденной линии электропередачи Запорожской АЭС.

    Накануне украинские беспилотники совершили массированную атаку вблизи территории атомной станции.

    Глава Росатома Алексей Лихачев сообщил о реальной угрозе ядерной безопасности Европы из-за ежедневных ударов ВСУ.

    Комментарии (0)
    Главное
    Ушаков назвал открытое письмо Зеленского «страницами хамства»
    Сечин завершил выступление на ПМЭФ цитатой из Екклесиаста
    Экс-разведчик Риттер назвал условие окончания войны на Украине для ЕС
    Священники рассказали об отношении к модному течению «монастырингу»
    Попытки переименовать русские вареники в украинские провалились в Польше
    ВЦИОМ: Современная молодежь отказалась от ценностей поколения 1990-х
    Сына режиссера «Моей прекрасной няни» заочно приговорили к пожизненному сроку

    Россия собралась пополнить резервы на триллион рублей

    Триллион рублей сверхдоходов может положить Россия в кубышку по итогам этого года. Такой план озвучил глава Минфина Антон Силуанов. Последние четыре года Фонд национального благосостояния работал больше на поддержку бюджета и экономики. Однако Минфин хочет ужесточить бюджетное правило и вернуть опцию накопления, вместо расходования резервов. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия строит умный суверенитет

    В своем выступлении на ПМЭФ Владимир Путин обозначил реалистичный и вдохновляющий образ развития России, считают эксперты. По их мнению, президент конкретизировал курс на технологический суверенитет, подтвердил провал Запада изолировать Россию, а также жестко ответил на «письменную истерику» Владимира Зеленского, дав понять, что Россия будет продолжать добиваться своих целей. Подробности

    Перейти в раздел

    Как бороться с атаками дронов Hornet

    В последнее время в зоне спецоперации противник все чаще применяет беспилотники Hornet американского производства. По оценкам экспертов, эти аппараты обладают рядом особенностей по сравнению с традиционными беспилотниками и представляет собой серьезную угрозу в первую очередь для Новороссии и Крыма. Вместе с тем у «Хорнетов» есть и слабые места. Как можно с ними бороться? Подробности

    Перейти в раздел

    Причиной уникального успеха властей Дании стала русофобия

    После беспрецедентных по длительности и уступкам переговоров пост сохранила один из наиболее одиозных лидеров ЕС – премьер-министр Дании Метте Фредериксен. Это было важно и для Украины, и для глобалистов в Брюсселе, но казалось маловероятным: власти Запада выборы повсюду проигрывают. У успеха есть секрет: русофобия. Датчанам такое нравится. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • В Евросоюз хотят принять еще 13 стран

      Президент Финляндии Александр Стубб предложил расширить Евросоюз до 40 стран, в том числе за счет государств, которых от Европы отделяет океан. Откуда такие имперские амбиции? И кто в списке «счастливчиков»?

    • США взялись за старое: санкции и помощь ВСУ

      Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект, подразумевающий новые санкции против России и кредиты для Украины.

    • Пентагон оставил Литву без прикрытия

      США выводят своих военных из Литвы. Якобы в ходе ротации, но когда и кто прибудет им на замену Вашингтон умалчивает. Ранее литовцы пытались доказать, что очень полезны НАТО в деле войны с Россией. Вероятно, их услышали.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Перехватывающие парковки в Москве в 2026 году: тарифы, условия и адреса

      Перехватывающие парковки – специальные стоянки у станций метро Москвы, МЦК и МЦД, позволяющие оставить автомобиль бесплатно при условии пересадки на городской транспорт. В Москве работает 125 таких объектов со шлагбаумом и 10 уличных парковочных зон, есть они и в других городах России. Как опознать парковки данного типа, где именно они расположены – и каковы условия их бесплатного использования?

    • Как оформить возврат товара в магазин: права покупателя, сроки и порядок действий в 2026 году

      Закон позволяет покупателю вернуть продавцу очень многие непродовольственные товары – даже без объяснения причин. При каких условиях товар надлежащего качества может быть возвращен, какие существуют исключения из этого правила, какова процедура возврата – и что делать в случае, если продавец отказывается принимать товар назад и возвращать деньги?

    • Чемпионат мира по футболу 2026: даты, расписание, стадионы и составы групп

      Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в трех странах – США, Канаде и Мексике. Впервые в истории в турнире примут участие 48 национальных сборных; 104 матча будут сыграны на 16 стадионах в 16 городах за 39 дней. Каковы составы турнирных групп, в какие дни будут сыграны ключевые матчи и как смотреть матчи чемпионата в России?

    Перейти в раздел

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации