Студентов на Украине решили отчислять за отказ от военной подготовки

Украинских студентов решили отчислять за отказ от базовой военной подготовки

Tекст: Дмитрий Зубарев

Студенты украинских вузов мужского пола, которые откажутся от прохождения базовой военной подготовки, будут отчисляться из учебных заведений, сообщает ТАСС. Заместитель главы Ровненской областной администрации Сергей Подолин подтвердил это заявление, подчеркнув, что данная подготовка будет равнозначна другим предметам в учебной программе.

Согласно законопроекту, принятому Верховной радой в январе, вводится два типа военной подготовки для мужчин: базовая военная подготовка и базовая военная служба. Студенты, признанные пригодными к службе по состоянию здоровья, начнут подготовку с 1 сентября 2025 года. Она будет проходить в период обучения в вузе, и ее продолжительность предварительно оценивается от трех до пяти месяцев.

Подолин добавил, что отказ студентов-мужчин от прохождения практической части, если они годны к военной службе, является достаточным основанием для их отчисления из высших учебных заведений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховная рада Украины утвердила законопроект, который позволяет женщинам проходить военную подготовку и вставать на учет добровольно, исключив их мобилизацию, а затем президент Украины Владимир Зеленский подписал этот закон.