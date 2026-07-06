Tекст: Дмитрий Зубарев

Подразделения украинской армии, укомплектованные выходцами из латиноамериканских стран, несут самые тяжелые потери на поле боя, передает ТАСС. Иностранцев отправляют на передовую без должного обучения.

«Латиноамериканские наемники, прежде всего колумбийцы, а также члены картелей, которые служат в составе ВСУ в Харьковской области, ведут боевые действия в условиях интенсивной позиционной войны с постоянным применением артиллерии, FPV-дронов и малых штурмовых групп», – заявил Лисняк.

Чиновник добавил, что из-за языкового барьера координация таких отрядов крайне затруднена. По этой причине командование преимущественно бросает их в пехотные штурмы как пушечное мясо. Уровень потерь среди этого контингента остается одним из самых высоких, что признают даже украинские ресурсы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Служба внешней разведки заявила о расширении взаимодействия киевских властей с мексиканскими наркокартелями.

Представители российских силовых структур оценили долю иностранных наемников в Харьковской области в треть от их общего числа.

Накануне колумбийские боевики сбежали из поселка Алексеево-Дружковка после российского ракетного удара.