Массовая культура внушила людям, что свобода есть отсутствие обязательств. Миллионы песенок, сериалов и романов в мягкой обложке внушают людям, что возможность уйти в любое время – это благо. А «штамп в паспорте» – что-то скучное, неромантичное, да и вообще гиря на ноге. Никто не обязан хранить вечную верность.0 комментариев
Латиноамериканские наемники ВСУ понесли серьезные потери из-за языкового барьера
Подразделения с наемниками из латиноамериканских стран в рядах Вооруженных сил Украины несут самые высокие потери на поле боя: зачастую из-за языкового барьера иностранцев не обучают, а отправляют в качестве штурмовиков на самые напряженные участки фронта, сообщил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк.
Подразделения украинской армии, укомплектованные выходцами из латиноамериканских стран, несут самые тяжелые потери на поле боя, передает ТАСС. Иностранцев отправляют на передовую без должного обучения.
«Латиноамериканские наемники, прежде всего колумбийцы, а также члены картелей, которые служат в составе ВСУ в Харьковской области, ведут боевые действия в условиях интенсивной позиционной войны с постоянным применением артиллерии, FPV-дронов и малых штурмовых групп», – заявил Лисняк.
Чиновник добавил, что из-за языкового барьера координация таких отрядов крайне затруднена. По этой причине командование преимущественно бросает их в пехотные штурмы как пушечное мясо. Уровень потерь среди этого контингента остается одним из самых высоких, что признают даже украинские ресурсы.
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