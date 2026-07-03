Tекст: Мария Иванова

В течение недели подразделения группировки «Восток» продолжали наступательные действия и освободили Новоскелеватое, Писанцы и Богодаровку в Днепропетровской области, а также Новоселовку, Ровное, Лесное и Копани в Запорожской области, говорится в канале Max Минобороны.

А за прошедшие сутки была освобождена Александровка в Днепропетровской области.

Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, двух штурмовых, четырех десантно-штурмовых бригад, четырех штурмовых полков, полка беспилотных систем ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны.

Потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки при этом составили свыше 3140 военнослужащих, 17 бронемашин и девять орудий полевой артиллерии.

За последнюю неделю подразделения группировки «Север» установили контроль над Украинским в Харьковской области. Было нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух мотопехотных, аэромобильной бригад ВСУ и четырех бригад теробороны.

Всего в зоне ответственности группировки войск противник за этот период потерял свыше 1485 военнослужащих, восемь бронемашин, 13 орудий полевой артиллерии, восемь станций РЭБ и контрбатарейной борьбы.

Параллельно подразделения Южной группировки продвинулись вглубь обороны противника и освободили Малиновку и Пискуновку в Донецкой народной республике (ДНР). Было нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, аэромобильной, мотопехотной, горно-штурмовой, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны.

Всего в зоне ответственности группировки за прошедшую неделю ВСУ потеряли свыше 1405 военнослужащих, два танка, 22 бронемашины, 22 орудия полевой артиллерии и четыре станции РЭБ, перечислили в Минобороны.

В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям пяти механизированных, штурмовой бригад, батальона беспилотных систем, бригады охраны генерального штаба ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны.

За неделю в зоне ответственности группировки потери противника составили до 1490 военнослужащих, 27 бронемашин и 16 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 11 станций РЭБ.

Подразделения группировки «Центр» в течение недели нанесли поражение формированиям трех механизированных, десантно-штурмовой, штурмовой, егерской бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, нацгвардии и теробороны.

Потери противника на этом направлении составили более 2160 военнослужащих, 20 бронемашин, 15 орудий полевой артиллерии и 12 станций РЭБ.

Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой бригад, бригад беспилотных систем ВСУ и морской пехоты.

За минувшую неделю на этом направлении противник потерял более 425 военнослужащих, две бронемашины и 15 станций РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, накануне российские войска взяли под контроль Пискуновку в ДНР.

До этого они освободили запорожские Копани и харьковское Украинское.

За день до того ВС России зачистили от противника Малиновку в ДНР, запорожские Ровное и Лесное.