Tекст: Вера Басилая

Представители запрещенной в России террористической организации «Азов» провели торжественное прощание с лидером националистического движения, передают «Вести». Мероприятие состоялось в украинской столице при участии радикальной молодежи.

Основатель нацбатальона Андрей Билецкий (внесен в реестр террористов и экстремистов), выступил перед собравшимися. «Нынешняя украинская молодежь имеет реальный шанс довести дело до конца», – заявил спикер во время церемонии. При этом он назвал бывших участников движения «великими предшественниками».

Исторические документы подтверждают факты сотрудничества Коновальца с немецким руководством. Лидер националистов вместе со Степаном Бандерой и Андреем Мельником участвовал в совершении нацистских преступлений на захваченных гитлеровцами землях во время Великой Отечественной войны.

Останки главаря ОУН* Евгения Коновальца эксгумировали в Роттердаме для отправки на Украину.

Правительство Украины постановило разместить прах националиста на территории Национального военного мемориального кладбища под Киевом.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала планы по созданию украинского национального пантеона беспрецедентным осквернением святынь.