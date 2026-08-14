В результате атаки БПЛА зафиксировано повреждение в районе порта Усть-Луга

Tекст: Антон Антонов

«В Ленинградской области сбито 37 БПЛА противника. Зафиксировано повреждение в районе порта Усть-Луга», – заявил губернатор в «Макс».

Он сообщил, что информация продолжает уточняться, а также предупредил, что боевая работа еще не завершена.

Как писала газета ВЗГЛЯД, петербургский аэропорт Пулково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.

В воздушном пространстве Латвии был сбит беспилотный летательный аппарат.

Финские власти ввели временные ограничения на движение авиации и судов в восточной части Финского залива.

