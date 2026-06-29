Иностранец, прибывший в нашу страну, может стать одним из нас – это совершенно обычно для нашей истории, и многие выдающиеся русские люди не были русскими по происхождению. Но мы знаем, как кончаются эксперименты с мультикультурализмом.0 комментариев
Поляки предложили Европарламенту осудить преступления украинских националистов
Группа европейских политиков инициировала дебаты для принятия документа в память о гражданах, массово убитых членами Украинской повстанческой армии* (УПА*, запрещена в РФ как экстремистская организация).
Представители Варшавы выступили с инициативой обсудить преступления украинских националистов на международном уровне, передает РИА «Новости».
Евродепутат Петр Мюллер сообщил о внесении соответствующего предложения на рассмотрение коллег, чтобы напомнить о действиях экстремистской организации.
«Наша группа в Европейском парламенте внесла предложение о проведении дебатов и принятии резолюции в память о жертвах геноцида, совершенного УПА*», – написал политик в соцсети. Он подчеркнул, что отношения европейских стран обязаны строиться на исторической правде.
Мюллер добавил, что недавние шаги Владимира Зеленского по созданию пантеона вредят двусторонним связям и доказывают преднамеренность спорных решений Киева. Ранее отношения государств заметно ухудшились после участия украинского лидера в перезахоронении останков главаря националистов Андрея Мельника.
Из-за этого инцидента президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого Орла, врученного в 2023 году. Другой депутат Патрик Яки отметил, что президиум рассмотрит инициативу в среду, а само заседание пройдет в Страсбурге с 6 по 10 июля.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского ордена Белого Орла за героизацию деятелей УПА.
В ответ глава киевского режима отправил эту государственную награду обратно в Варшаву.
Председатель совета по сотрудничеству с Украиной Павел Коваль назвал действия украинского лидера ударом по отношениям со всем польским народом.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ