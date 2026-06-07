Стубб признал необходимость диалога с Россией

Tекст: Дмитрий Зубарев

Президент Финляндии Александр Стубб признал необходимость поддержания политических отношений с Россией, передает РИА «Новости». По его словам, диалог между странами неизбежен, учитывая географическое положение.

«Они по очевидным причинам, вероятно, уже не будут прежними... Но отношения с Россией должны быть. Я говорю это как глава государства, у которого есть граница с Россией протяженностью более 1300 километров», – заявил Стубб в интервью швейцарскому изданию Neue Zurcher Zeitung.

Финский лидер подчеркнул, что верит в необходимость переговоров европейских государств с Москвой и контактов с президентом РФ Владимиром Путиным. При этом он отказался отвечать на вопрос о готовности выступить в роли посредника в таком диалоге. Ранее глава Евросовета Антониу Кошта также сообщал об обсуждении с лидерами ЕС подготовки к переговорам с Россией.

Как писала газета ВЗГЛЯД, финский лидер выразил готовность представлять интересы Европы в будущем диалоге с Москвой.

Ранее политик допустил начало прямых переговоров европейских стран с президентом России Владимиром Путиным.

В апреле Александр Стубб назвал возвращение к дипломатическому взаимодействию с российской стороной лишь делом времени.