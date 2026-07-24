Уже невозможно просто «делать деньги», втихую саботируя повестку государства, не работая на новых территориях, не вкладываясь серьезно в помощь фронту, в решение общегосударственных экономических задач.3 комментария
Основатель «Миража» решил оспорить решение суда о компенсации
Литягин заявил о намерении оспорить выплату компенсации Суханкиной
Основатель группы «Мираж» композитор Андрей Литягин планирует подать апелляцию на постановление суда, обязавшее его выплатить более 8 млн рублей бывшей солистке коллектива Маргарите Суханкиной.
Создатель музыкального коллектива Андрей Литягин намерен оспорить вердикт Замоскворецкого суда, передает РИА «Новости». Инстанция ранее постановила взыскать с него более 8 млн рублей в пользу Маргариты Суханкиной по делу о защите прав на исполнение произведений.
«С решением суда я категорически не согласен, так как есть договор купли-продажи прав, подписанный Суханкиной лично, экспертиза подтвердила его аутентичность и подлинность подписей. Будем подавать апелляционную жалобу», – заявил Литягин.
Композитор подчеркнул, что во время записи хитов певица выступала в роли нанятого сотрудника и получила соответствующий гонорар. Кроме того, с начала 2026 года Литягин и компания «Мираж-Медиа» отсудили у организаторов выступлений артистки свыше 30 млн рублей за незаконное использование композиций.
Замоскворецкий суд Москвы запретил композитору Андрею Литягину распоряжаться 30 песнями группы «Мираж».
В апреле текущего года апелляционная инстанция взыскала с организатора концертов Маргариты Суханкиной 17 млн рублей компенсации.
В прошлом году Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск основателя коллектива к певице на 1,3 млн рублей.