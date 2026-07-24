При атаках на Белгородскую область пострадали десятки мирных жителей

Tекст: Денис Тельманов

Украинская армия продолжает ежедневно обстреливать приграничные населенные пункты, передает ТАСС. Инциденты, произошедшие накануне, привели к значительным потерям среди гражданского населения.

Официальные представители областного правительства подтвердили информацию о пострадавших через свой канал в сети Max.

«23 июля в результате атак и обстрелов со стороны Украины по территории региона пострадало 40 белгородцев, один человек погиб», – подчеркивается в заявлении ведомства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 21 июля при ударах украинских военных по территории региона погиб один мирный житель.

Днем ранее жертвой атаки дрона на предприятие в селе Головино стал еще один мужчина. До этого врио губернатора Александр Шуваев сообщил о смерти женщины в Краснояружском округе.