Когда во все щели украинского общества начала проникать бандеровщина, жители Украины заглушали в себе голос национальной памяти. Они игнорировали сигналы собственной интуиции. Они отдали этому монстру своих детей.18 комментариев
При атаках на Белгородскую область пострадали десятки мирных жителей
В результате непрерывных ударов украинских войск по приграничному региону погиб один местный житель, еще 40 граждан получили ранения различной степени тяжести.
Украинская армия продолжает ежедневно обстреливать приграничные населенные пункты, передает ТАСС. Инциденты, произошедшие накануне, привели к значительным потерям среди гражданского населения.
Официальные представители областного правительства подтвердили информацию о пострадавших через свой канал в сети Max.
«23 июля в результате атак и обстрелов со стороны Украины по территории региона пострадало 40 белгородцев, один человек погиб», – подчеркивается в заявлении ведомства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 21 июля при ударах украинских военных по территории региона погиб один мирный житель.
Днем ранее жертвой атаки дрона на предприятие в селе Головино стал еще один мужчина. До этого врио губернатора Александр Шуваев сообщил о смерти женщины в Краснояружском округе.