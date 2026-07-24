Когда во все щели украинского общества начала проникать бандеровщина, жители Украины заглушали в себе голос национальной памяти. Они игнорировали сигналы собственной интуиции. Они отдали этому монстру своих детей.18 комментариев
Власти Днепропетровской области расширили зону принудительной эвакуации
Руководство военной администрации постановило вывезти 222 семьи из десяти населенных пунктов Синельниковского района Днепропетровской области.
Глава местной военной администрации Александр Ганжа сообщил, что принудительная эвакуация детей объявлена в десяти селах Богуновской общины, расположенной в Синельниковском районе, передает РИА «Новости».
По словам руководителя администрации, из указанной зоны должны выехать 222 семьи. За последние десять дней опасные территории Днепропетровской области покинули более 1100 взрослых и 400 детей.
Предыдущее расширение зоны принудительного вывоза населения в этом регионе местные власти проводили в начале июля.
В середине июня власти инициировали обязательный вывоз семей с детьми из 23 населенных пунктов Синельниковского района.
Месяцем ранее глава областной администрации Александр Ганжа объявил о принудительной эвакуации жителей Никополя и Марганца.
В прошлом году гуманитарные организации вывезли около двух тысяч человек из 14 приграничных сел региона.