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Раймонд Паулс прокомментировал запрет своих песен в Латвии
Раймонд Паулс философски прокомментировал запрет своих песен в Латвии
Советский и латвийский композитор Раймонд Паулс философски отнесся к решению парламента Латвии запретить трансляцию восьми его песен на радио.
Паулс подчеркнул, что намерен продолжать привычный образ жизни, несмотря на происходящие события, передает ТАСС.
«Давно уже все везде запретили: там нельзя петь по-русски, там нельзя другое. Что еще? Пусть запретят. Я ничего об этом не думаю, я смотрю на это со стороны», – заявил автор музыки к хитам Аллы Пугачевой и Ларисы Долиной.
Раймонд Паулс также добавил, что не понимает истинных мотивов инициаторов ограничений и возможных последствий подобных решений.
«Будем жить так, как жили», – подчеркнул композитор.
Накануне Сейм Латвии запретил транслировать восемь песен композитора из-за исполнения их российскими исполнителями.
Весной Раймонд Паулс проходил лечение в больнице из-за проблем со здоровьем.
В январе президент России Владимир Путин поздравил народного артиста СССР с 90-летием.