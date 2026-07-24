Когда во все щели украинского общества начала проникать бандеровщина, жители Украины заглушали в себе голос национальной памяти. Они игнорировали сигналы собственной интуиции. Они отдали этому монстру своих детей.18 комментариев
Силы ПВО в течение суток перехватили и уничтожили 210 БПЛА над Россией
В течение дня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 210 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над 13 регионами России, акваториями Азовского и Черного морей, сообщило Министерство обороны.
Системы ПВО в течение дня сбили 210 украинских беспилотных летательных аппаратов, передает Минобороны России.
В течение дня в период с 8:00 до 20:00 мск БПЛА были перехвачены и уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Ставропольского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.
Ранее 20 июля силы ПВО сбили 161 украинский дрон над регионами России. 18 июля дежурные средства противовоздушной обороны перехватили 123 вражеских аппарата.
До этого Министерство обороны отчиталось об уничтожении 220 беспилотников самолетного типа.