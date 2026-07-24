Уже невозможно просто «делать деньги», втихую саботируя повестку государства, не работая на новых территориях, не вкладываясь серьезно в помощь фронту, в решение общегосударственных экономических задач.3 комментария
Набиуллина заявила об отсутствии угрозы для российского фондового рынка
Текущая волатильность российского рынка акций не представляет угрозы для финансовой стабильности России и не требует экстренного вмешательства регулятора, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
По словам Набиуллиной, ситуация на торговых площадках страны не вызывает опасений у руководства Банка России, передает ТАСС.
Глава регулятора Эльвира Набиуллина по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике подчеркнула отсутствие необходимости экстренно реагировать на возникающие вызовы.
«Анализируем то, что происходит на фондовом рынке. Он переживает не очень простые времена, но какого-то существенного прямого влияния на ситуацию с инфляцией, и как фактор принятия нами решений, мы его не рассматривали в этой части. С точки зрения стабильности финансовой в целом, мне кажется, здесь причин для беспокойства нет», – сказала она.
Руководитель Центробанка добавила, что площадки проходят через естественный период волатильности. Значительная часть трудностей вызвана возросшей неопределенностью вокруг будущих финансовых показателей компаний-эмитентов и их дивидендной политики. При этом системных рисков для финансовой стабильности регулятор в данный момент совершенно не наблюдает.
Ранее глава ЦБ сообщила об отсутствии системных рисков для финансового рынка.
Позже Набиуллина допустила возможность снижения ключевой ставки в июле.
При этом регулятор выступил за доступность заемных средств.