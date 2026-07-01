Можно ли считать тех, кто называет себя сегодня украинцами, потомками запорожских казаков? Нет, это точно такой же миф, как и всё, на чем строится украинская идентичность и государственность.15 комментариев
Набиуллина: Мы не фанаты высоких ставок
Центробанк не является сторонником жесткой денежно-кредитной политики и выступает за доступность заемных средств, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на Финансовом конгрессе.
По ее словам, обеспечение равных условий конкуренции остается важной задачей финансовой системы, передает РИА «Новости».
«Конечно, нам всем хочется, чтобы ставки были умеренными. Мы не фанаты высоких ставок. И доступность кредитов должна быть. И здесь тоже должны быть справедливые условия конкуренции. Но это не вопрос ключевой ставки, это вопрос инфляции», – пояснила председатель ЦБ.
Руководитель ведомства добавила, что гипотетическое снижение ставки ради эксперимента привело бы к резкому скачку цен. Набиуллина подчеркнула, что подобный шаг неизбежно спровоцировал бы переход экономики в состояние стагфляции.
Ранее Банк России допустил более высокую траекторию ключевой ставки для стабилизации инфляции. В середине июня регулятор снизил данный показатель до 14,25% годовых. В апреле Центробанк опустил ставку до 14,5%.