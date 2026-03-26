Минобороны рассказало о ходе боевого слаживания войск БПЛА

Минобороны рассказало о ходе боевого слаживания войск беспилотников

Tекст: Тимур Шайдуллин

Российские военнослужащие, недавно зачисленные в войска беспилотных систем, проходят боевое слаживание после трех месяцев подготовки. Учения проходят на одном из полигонов Московского военного округа и предназначены для рот наземных робототехнических комплексов и коптерных беспилотников, завершивших обучение в учебном центре МВО, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.

Во время боевого слаживания военнослужащие учатся координировано штурмовать укрепленные опорные пункты условного противника, эвакуировать раненых и оказывать первую медицинскую помощь. Также бойцы совершенствуют навыки работы со средствами связи, радиоэлектронной борьбы, преодоления минных заграждений и уклонения от вражеских БПЛА, используя комплексы «Курьер» и FPV-дроны.

В Минобороны РФ отметили, что комплексная организация занятий помогает значительно быстрее обучать военных необходимым навыкам для работы в зоне спецоперации. При этом акцент делается на практическом применении знаний, полученных в ходе подготовки.

Инструктор с позывным «Путник» заявил: «Здесь в комплексе всё происходит, то есть, управление, ремонт, знания ТТХ, знание электроники, знание радиоволн. Довольно-таки большой спектр знаний у операторов. Поэтому они ценятся». По его словам, после курса подготовки военнослужащий способен собрать как «птичку», так и «танк».

