Рособрнадзор вынес предостережения Физтеху и Южному федеральному университету
Рособрнадзор объявил предостережения двум вузам – Южному федеральному университету (Ростов-на-Дону) и Московскому физико-техническому институту.
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки обратила внимание на работу Московского физико-технического института и Южного федерального университета, сообщает официальный канал ведомства на платформе Max.
Обоим высшим учебным заведениям объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.
Надзорный орган предложил администрациям вузов принять исчерпывающие меры по обеспечению соблюдения законодательства. Контроль осуществляется в рамках государственного надзора в сфере образования.
Вся информация о вынесенных решениях уже официально зарегистрирована. Сведения об объявленных мерах профилактики размещены в Едином реестре контрольных мероприятий https://proverki.gov.ru.
Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее Рособрнадзор вынес предупреждения Автомобильно-транспортному институту и Петербургскому политехническому университету Петра Великого.
В конце февраля ведомство потребовало от семи учебных заведений устранить риски несоблюдения обязательных государственных норм.
Незадолго до этого регулятор запретил прием абитуриентов в Кисловодский гуманитарно-технический институт из-за неисполнения предписания.