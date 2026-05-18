Лавров признал полное право Ирана на обогащение урана
Тегеран может свободно развивать ядерную программу в невоенных целях наравне с другими участниками профильного международного договора, заявил глава МИД Сергей Лавров.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обозначил позицию Москвы по иранской ядерной программе, передает РИА «Новости».
«Базовый принцип заключается в том, что Иран, как и любое другое государство-участник Договора о нераспространении ядерного оружия, имеет полное право на обогащение урана в мирных целях», – сказал руководитель ведомства.
Дипломат также затронул тему двусторонних контактов между Вашингтоном и Тегераном. Он подчеркнул, что российская сторона не пытается вмешиваться в этот переговорный процесс и искренне желает ему успеха.
Кроме того, Москва готова поддержать любые варианты урегулирования ситуации. Главным условием является взаимное согласие непосредственно договаривающихся сторон, которыми выступают Соединенные Штаты и исламская республика.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ирана запланировали обсуждение с Москвой передачи своего обогащенного урана.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил готовность Москвы принять излишки этого радиоактивного материала.