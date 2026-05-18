Стоматолог назвал три уничтожающие зубную эмаль привычки
Постоянные перекусы, чрезмерная гигиена и любовь к экстремальным нагрузкам на зубы могут привести к необратимому разрушению эмали.
Частые перекусы, агрессивная чистка и раскусывание твердых предметов наносят непоправимый вред зубам, пишет Газета.Ru. По словам челюстно-лицевого хирурга, кандидата медицинских наук Севака Барсегяна, эмаль не имеет живых клеток и не способна к регенерации.
«Многие искренне недоумевают: "Я же ем яблоки, а не чипсы!" Но проблема не в яблоке. Проблема в том, что каждые 30–40 минут в рот попадает что-то углеводное. Каждый такой перекус запускает кислотную атаку», – объяснил врач. Он добавил, что слюне требуется до часа для нейтрализации кислоты, поэтому частые перекусы ведут к кариесу.
Второй причиной повреждений специалист назвал чрезмерную гигиену. Использование жестких щеток и абразивных паст стирает эмаль, особенно в пришеечной области. Врач рекомендовал использовать мягкие щетки и вертикальные движения.
Третья опасность кроется в экстремальных нагрузках, таких как раскусывание семечек, льда или леденцов. Точечное давление может вызвать микротрещины и сколы, предупредил стоматолог. Единственный способ сохранить эмаль – отказаться от этих привычек.
