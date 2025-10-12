Стоматолог Назилина назвала влияющие на цвет эмали продукты

  • Новость часаПутин поздравил с профпраздником работников сельхоз- и перерабатывающей промышленности
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Макрон подготовил для Франции новый политический кризис
    Эксперт рассказал о задачах «разведывательной миссии НАТО» у российских границ
    Американист: Угрозы Трампа Китаю стопроцентными пошлинами могут оказаться пшиком
    Столтенберг раскрыл, как Байден обзывал Зеленского
    Axios: Трамп и Зеленский по телефону обсуждали поставку ракет Tomahawk Украине
    Вучич выразил разочарование условиями поставок российского газа Сербии
    Столтенберг дал характеристику Путину
    Сырский ликвидировал оперативно-стратегические группировки войск ВСУ
    Стало известно, чем занимается Асад в России
    Мнения
    Наталья Потемкина Наталья Потемкина Донецкая чистоплотность как сопротивление

    Уедут, все уедут, теперь-то точно. При обстрелах не уехали, но сейчас город гарантировано опустеет, – думала я, когда в пятый по счету «день воды» (в Донбассе появилась специальная лексика и даже есть выражение «отмечать день воды») воды не было ни капли.

    10 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Пусть курьеры ездят по законам шариата – только не в России

    На слово «шариат» в российском светском обществе в принципе возникает стойка. Но тут вдруг выясняется, что это касается не только особо религиозной прослойки, а буквально каждого из нас. Потому что курьерам, которые – какое совпадение! – по большей части являются выходцами из мусульманских стран, нельзя «перевозить алкоголь, свинину и азартные игры».

    56 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Почему мы выбираем жизнь на 12 квадратных метрах

    Кто-то уверен, что во всем виноваты жадные девелоперы-капиталисты, которые хотят содрать три шкуры с того парня и со всех нас. А значит, загоняют нас все в меньшую и меньшую столичную жилплощадь. Но причины всего этого кроются, как всегда, глубже.

    32 комментария
    12 октября 2025, 04:55 • Новости дня

    Стоматолог Назилина назвала влияющие на цвет эмали продукты

    Стоматолог Назилина назвала меняющие цвет эмали продукты

    Tекст: Ирма Каплан

    Некоторые продукты питания и напитки способны изменить оттенок зубной эмали, а также нанести вред здоровью зубов, о них и способах нейтрализации их воздействия рассказала заведующая отделением стоматологии Люберецкой больницы Ирина Назилина.

    «Блюда, которые портят цвет эмали, – это те блюда, которые содержат красящие вещества. В большей степени вред наносят напитки, такие как черный кофе, чай, кока-кола. Также цвет эмали могут изменить специи: карри, куркума. Они тоже могут поменять цвет эмали, сделать ее красноватого, желтоватого оттенка, и от этого потом будет сложно избавиться», – сказала врач РИА «Новости».

    По словам стоматолога, красные вина являются лидерами по окрашиванию эмали из-за содержащихся в них танинов. Эти вещества способны придавать вину насыщенный красный цвет и прокрашивать зубы. Специалист также упомянула чернику и свеклу, которые меняют оттенок зубов.

    Назилина сообщила, что для нейтрализации действия красящих веществ полезно выпить чай или воду с лимоном. К натуральным отбеливателям она отнесла зелень, некоторые фрукты и овощи, включая клубнику, которая содержит яблочную кислоту.

    Запеченная тыква и сельдерей также обладают отбеливающими свойствами, причем сельдерей убивает бактерии, формирующие налет.

    Помимо этого, стоматолог назвала вредными для зубов продукты с высоким содержанием крахмала, такие как картофель. Крахмал преобразуется в глюкозу, становясь питательной средой для бактерий, вызывающих кариес. Сладкие блюда, например, торты и мороженое, также содержат много крахмала и углеводов, вредных для зубов.

    Консервы и соленья с уксусом тоже вредят эмали, так как кислоты растворяют ее, делая пористой. После употребления таких продуктов врач рекомендовала ополаскивать рот водой или чистить зубы при возможности.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, стоматолог Барсегян назвал основную причину потери зубов во взрослом возрасте. Стоматолог Лабухин назвал продукты, укрепляющие зубную эмаль.

    11 октября 2025, 06:45 • Новости дня
    Reuters назвало семь стран ЕС, которые нарастили импорт энергоресурсов из России

    Reuters назвало семь стран ЕС, которые нарастили импорт газа из России

    Tекст: Ирма Каплан

    С 2022 года Евросоюз сократил зависимость от некогда доминирующего поставщика – России – примерно на 90%, однако за первые восемь месяцев 2025 года Россия импортировала энергоносителей на сумму более 11 млрд евро.

    Согласно анализу Reuters на базе данных Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), семь из 27 стран-членов ЕС увеличили стоимость импорта по сравнению с 2024 годом. В их числе пять стран, которые поддерживают Украину, например, во Франции закупки российских энергоносителей выросли на 40%, до 2,2 млрд евро, в то время как в Нидерландах – на 72%, до 498 млн евро, показывает анализ.

    В то время как порты сжиженного газа в таких странах, как Франция и Испания, служат отправными точками для поставок российского газа в Европу, газ часто не потребляется в этих странах, а отправляется покупателям по всему блоку.

    «Венгрия вошла в число семи стран, где объем российского импорта энергоносителей вырос в этом году на 11%. К Франции и Нидерландам присоединились еще четыре страны, правительства которых поддерживают Украину в войне: Бельгия, где этот показатель увеличился на 3%, Хорватия (55%), Румыния (57%) и Португалия (167%)», –  сказано в материале агентства.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Евросоюз нашел способ обойти возможное вето со стороны Венгрии или Словакии по вопросу энергетических санкций, однако по данным Politico, ЕС не сможет отказаться от российских энергоносителей до 2027 года, несмотря на давление со стороны президента США Дональда Трампа.

    МИД России заявил, что европейские компании уже столкнулись с кратным ростом расходов на энергию и массовым закрытием предприятий после ограничения импорта российских ресурсов.

    Комментарии (2)
    11 октября 2025, 07:27 • Новости дня
    Более 40 дронов ВСУ сбиты силами ПВО над шестью регионами России за ночь

    Tекст: Ирма Каплан

    Силами ПВО над шестью регионами России за восемь ночных часов сбыто 42 дрона ВСУ, сообщило Минобороны в Telegram-канале.

    «В течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 10 октября текущего года до 07.00 мск 11 октября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – сказано в посте.

    В оборонном ведомстве уточнили, что 19 дронов сбили над территорией Волгоградской области, 15 – над Ростовской областью, три БПЛА – над Ульяновской.  По два беспилотника нейтрализованы над Воронежской областью и Республикой Башкортостан, еще один беспилотник сбит над Саратовской областью.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, силами ПВО над Ростовской областью были уничтожены шесть дронов ВСУ за три вечерних часа пятницы.


    Комментарии (0)
    11 октября 2025, 11:13 • Видео
    Зачем Зеленскому «Томагавки»

    Украинские власти продолжают требовать от Вашингтона продажи «Томагавков». Президент США по-прежнему колеблется с решением, поскольку в Москве предупредили, что оно будет иметь серьезные последствия. Поставки этих ракет в ВСУ – ключевая часть плана Владимира Зеленского.

    Комментарии (0)
    12 октября 2025, 00:07 • Новости дня
    Путин поздравил с профпраздником работников сельхоз- и перерабатывающей промышленности
    Путин поздравил с профпраздником работников сельхоз- и перерабатывающей промышленности
    @ Скриншот с видео пресс-службы Кремля

    Tекст: Ирма Каплан

    В поздравительном обращении президент России Владимир Путин назвал опорой суверенитета страны труд работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

    По словам главы государства, за последние годы достижения АПК России стали предметом национальной гордости, примером динамичного, поступательного развития и успешного освоения современных, передовых технологий.

    Путин напомнил о рекордных урожаях риса и масличных культур в 2024 году, а  урожай зерна вошел в пятерку лучших за новейшую историю страны. Производство скота и птицы обновило максимальные значения.

    «Сегодня Россия не только уверенно обеспечивает себя продуктами питания, но и является одним из главных поставщиков продовольствия на глобальный рынок. Нашу качественную продукцию – зерно, растительные масла, рыбу, кондитерские изделия и другие товары – знают и любят более чем в ста шестидесяти странах мира», – отметил президент в поздравительной речи.

    Путин указал на рост популярности у россиян и зарубежных гостей агротуризма, который позволяет ближе познакомиться с отечественными традициями выпекания хлеба, изготовления сладостей, молочной продукции, виноделия и другим.

    Он также заметил, что в отечественном АПК предстоит активно внедрять цифровые технологии, роботизировать производства, использовать преимущества искусственного интеллекта, чтобы повысить эффективность отрасли, сделать ее  более технологичной. И здесь важнейшим становится вопрос подготовки кадров.

    «Для этого мы продолжим совершенствовать систему профессионального образования, расширять возможности для привлечения в АПК талантливой молодежи, для самореализации сотрудников, для появления в отрасли современных, хорошо оплачиваемых рабочих мест», – сказал глава государства.

    Он пообещал, что органы власти будут работать над повышением качества жизни на сельских территориях, создавать комфортные условия для труда и отдыха, воспитания детей.

    «Подчеркну: все это – важнейшие задачи для федеральных, региональных и местных органов власти, для бизнеса. Они прямо влияют на динамику развития отечественного агропромышленного комплекса. И мы обязательно будем их решать – вместе с вами», – сказал Путин в заключение поздравительного обращения.

    Комментарии (0)
    11 октября 2025, 22:33 • Новости дня
    Депутат Колесник предположил, каким может быть анонсированное Путиным оружие

    Tекст: Ирма Каплан

    Анонсированное президентом России Владимиром Путиным новейшее оружие может превзойти по мощности ракету «Орешник», считает депутат Госдумы Андрей Колесник.

    «Если Путин заявил о новом оружии, значит это оружие будет стратегического назначения, но, вероятно, более избирательное и более разрушительное. Думаю, что командным пунктам НАТО, где бы они ни были, особенно в Финляндии, в 300 км от границы с Россией, в любой точки мира, не спрятаться», – заявил депутат в беседе с NEWS.ru.

    Колесник уточнил, что место расположения оружия, никто не знает.

    «Думаю, оно будет мощнее «Орешника». Если Путин говорит, значит оно уже есть», – добавил он.

    Напомним, 10 октября президент России Владимир Путин анонсировал появление у России нового оружия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия продолжает совершенствовать свой арсенал новейшими видами вооружений, помимо уже известного ракетного комплекса «Орешник». Страна также располагает современными высокотехнологичными вооружениями, включая новый комплекс «Орешник».

    Комментарии (2)
    11 октября 2025, 23:40 • Новости дня
    Депутат Чепа развеял опасения последствий за удары по британским офицерам в Чугуеве

    Депутат Чепа развеял опасения последствий за удары по британским офицерам

    Tекст: Ирма Каплан

    Удары ВС России по заводу в Чугуеве под Харьковом, где находились десятки иностранных офицеров, не смогут вызвать сколь-нибудь действенные санкции или действия противной стороны, которые повлияют на ход сражений, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

    «Нет, для России со стороны Запада за этим ничего не последует, никаких санкций. Пусть следуют одни за одними новые санкции, это ни на что не влияет. На переговорный процесс это тоже влиять не будет, поскольку все идет своим чередом к победе», – сказал Чепа в беседе с «Лентой.ру».

    По его мнению, чем больше российские военные будут уничтожать подобных командных пунктов, тем быстрее закончится конфликт на Украине.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, подполье сообщило об ударе по танковому полигону ВСУ под Черниговом. В тот же день оно заявило о разрушении завода по сборке БПЛА в Полтаве. При этом 11 октября стало известно о взрыве на заводе с иностранцами под Харьковом.

    Комментарии (0)
    11 октября 2025, 07:40 • Новости дня
    «Северяне» узнали о вранье командиров ВСУ штурмовикам, чтобы те не сбежали

    Tекст: Ирма Каплан

    На Сумском направлении идут бои с участием артиллерии и авиации ВС России, на правом фланге штурмовые группы ВДВ и морской пехоты продвинулись по лесополосам на 300 м и закрепились, рассказали бойцы группировки войск «Север».

    «Командование 71 оебр, опасаясь массового отказа идти на боевое задание, не стало доводить до своих подчиненных информацию о том, что они отправляются на штурм позиций ВС России. Вместо этого сформированным штурмовым группам сообщили, что те идут на позиции менять своих сослуживцев», – рассказали российские военнослужащие в неофициальном Telegram-канале группы войск «Северный ветер».

    ВСУ на Сумском направлении пытались провести пять контратак: одну в районе Алексеевки силами 225 ошп и четыре в прилегающих лесополосах силами 71 оебр, но комплексным огнем все атаки быыли отражены, уничтожено до 90% личного состава  штурмовых групп ВСУ и ББМ «Хамви», рассказали бойцы.

    На Харьковском направлении, в лесу западнее Синельниково, «Северяне» заняли одну позицию ВСУ и продвинулись на 400 м. В Волчанске продолжили продвижение на левом берегу реки Волчья и на востоке города в районе Тихого, продвинувшись в целом на расстояние до 600 м.

    На участке Меловое-Хатнее при поддержке авиации и артиллерии «Северяне» продвинулись на 900 м, уничтожив ударами высокоточного оружия позиции ВСУ в районе Двуречанского.

    «За сутки потери противника составили свыше 170 человек (из них более 130 в Сумской области и свыше 40 в Харьковской)», – сказано в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, группировка российских войск «Север» заняла несколько лесных массивов на участке фронта Меловое – Хатнее на Харьковском направлении.

    Российские военные ударили авиабомбой ФАБ-3000 и ракетой Х-39 по пункту временной дислокации и пункту управления дронами в Харьковской области, сообщило Минобороны России.

    Комментарии (0)
    11 октября 2025, 06:33 • Новости дня
    Онищенко объяснил неудобство четырехдневной учебной недели для школьников

    Онищенко объяснил неудобство четырехдневной учебной недели

    Tекст: Ирма Каплан

    Возможное сокращение учебной недели в российских школах приведет к увеличению количества уроков в день и более раннему началу занятий, заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

    «Программа не уменьшается, она остается. А если мы сейчас начнем переходить на четырехдневную рабочую неделю, а через несколько лет встанет вопрос перевести школьников, то никто не скажет, что при этом надо сократить программу, потому что знания добавляются, появляются новые предметы», – сказал он РИА «Новости».

    По его словам, сокращение учебной недели приведет к тому, что детям придется приходить в школу к шести утра для выполнения всех требований образовательной программы.

    Он также напомнил, что после перехода на пятидневную учебную неделю с шестидневной нагрузка на учеников не уменьшилась, а субботние уроки были распределены по остальным дням недели, что увеличило количество уроков в день.

    Онищенко подчеркнул, что аналогичная ситуация может возникнуть при внедрении четырехдневного обучения, когда без сокращения программы нагрузка на учащихся только возрастет.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Минпросвещения рекомендовало школьникам младше 16 лет ограничить активное использование гаджетов и мобильных телефонов из-за их потенциального влияния на здоровье.

    С началом учебного года в школах ввели единые нормативы недельной учебной нагрузки. Сроки получения начального общего образования в школах страны решили ограничить четырьмя годами.

    Комментарии (0)
    11 октября 2025, 14:53 • Новости дня
    The Times: Cтраны Запада обсудят конфискацию активов России на сессии МВФ

    Tекст: Вера Басилая

    Министры финансов западных стран планируют обсудить механизмы конфискации суверенных активов России в ходе осенней сессии МВФ и Всемирного банка, сообщает The Times.

    Планы по обсуждению механизмов конфискации российских активов подтвердили источники британской газеты The Times, передает Ura.ru.

    Власти Соединенного Королевства, Франции и Германии ведут активную подготовку к рассмотрению этого вопроса, о чем официально объявила канцелярия премьер-министра Британии Кира Стармера.

    В настоящее время в британской юрисдикции заморожено свыше 25 млрд фунтов стерлингов, что эквивалентно примерно 33,4 млрд долларов. Среди этих средств – активы Банка России, Фонда национального благосостояния и Министерства финансов России.

    В Евросоюзе обсуждается инициатива репарационного кредита на Украину за счет российских средств. Речь идет об изъятии около 185 млрд евро из 210 млрд евро, находящихся в бельгийском депозитарии Euroclear. Однако на недавнем саммите ЕС в Копенгагене странам не удалось прийти к единому мнению по этому вопросу. Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер выразил категорическое несогласие с конфискацией без гарантий справедливого распределения рисков среди всех членов ЕС.

    Ранее Еврокомиссия обратилась к странам Группы семи, в первую очередь к Британии и Канаде, с призывом экспроприировать суверенные активы России в их юрисдикциях.

    Бельгия согласилась использовать российские активы только при наличии письменных гарантий от лидеров стран Евросоюза.

    Бельгийский депозитарий Euroclear призвал Еврокомиссию соблюдать международное право при обсуждении возможности использования замороженных российских активов.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дискуссии в Евросоюзе по поводу замороженных российских активов напоминают действия банды.

    Комментарии (0)
    12 октября 2025, 02:25 • Новости дня
    Глава МИД Ирана сообщил об итогах переговоров Путина и Нетаньяху для страны

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава МИД Ирана Аббас Арагчи рассказал, чем обернулся для республики телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху по ситуации в секторе Газа.

    «Три-четыре дня назад состоялся телефонный разговор между Путиным и Нетаньяху. На следующий день нашему послу в Москве из администрации президента передали послание Нетаньяху о том, что тот не хочет новой войны с нашей страной», – приводит ТАСС его слова в эфире государственного ТВ.

    Переговоры Путина и Нетаньяху состоялись 6 октября и стороны уделили внимание вопросу об иранской ядерной программе. На саммите Центральная Азия – Россия 9 октября Путин заявил о сигналах от израильского руководства о заинтересованности в урегулировании конфликта с Ираном.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр разведки Ирана Эсмаил Хатиб заявил о том, что иранская разведка получила обширный массив данных о ядерных и военных объектах Израиля, а также информацию о причастных к этим проектам ученых и военных.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал уничтожить все запасы обогащенного урана, находящиеся у Ирана.

    Комментарии (0)
    11 октября 2025, 06:59 • Новости дня
    Аэропорты Волгограда, Казани и Нижнекамска возобновили штатную работу

    Tекст: Ирма Каплан

    Аэропорты ️Волгограда, Казани и Нижнекамска возобновили штатную работу, сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации.

    «Аэропорты Волгограда, Казани и Нижнекамска (Бегишево): сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – сказано в посте.

    В Росавиации уточнили, что в период действия ограничений на запасные аэродромы были перенаправлены два самолета, выполнявших рейсы в Казань и один, совершавший полет в Нижнекамск.

    Напомним, вечером пятницы волгоградский аэропорт приостановил прием и выпуск самолетов. Также аэропорты Казани, Самары и Ульяновска ввели временные ограничения. При этом в ночь на субботу ограничения установил нижнекамский аэропорт Бегишево.

    Комментарии (0)
    12 октября 2025, 02:55 • Новости дня
    Министр Чечни по нацполитике обратился к ЦБ в связи с голосованием по купюре

    Министр Чечни Дудаев обратился к ЦБ в связи с голосованием по купюре

    Tекст: Ирма Каплан

    Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в Telegram-канале обратился к Центробанку в связи с голосованием по выбору изображения на новой 500-рублевой купюре.

    «Мы, жители Чеченской Республики, самым активном образом голосуем за то, чтобы на новой 500-рублевой купюре, на ее обратной стороне, был изображен нами всеми любимый высотный комплекс «Грозный-Сити», – заявил Дудаев в видеообращении.

    На странице голосования по состоянию на 3.00 воскресенья лидирует изображение горы Эльбрус, 1 134 080 голоса. На втором месте – «Грозный-Сити», 1 048 182 голоса.

    По словам Дудаева, к этому результату привела способность жителей Чечни мобилизоваться и вырваться вперед, как вдруг Центробанк решает изменить условия голосования.

    «Изначально Центробанком было объявлено, что можно будет голосовать через Госуслуги, через почту, «Одноклассники», «ВКонтакте», но сейчас мы видим, как какие-то из этих платформ закрываются. <...> Без объяснения каких-либо причин, без аргументов, просто так закрывать нам платформы, где мы набираем обороты, как минимум, нечестно, нечистоплотно и несправедливо перед сотнями тысяч жителей, гражданами нашей великой страны, которые голосуют за «Грозный-Сити», – сказал чеченский министр.

    Он обратился к ЦБ с вопросом, для чего стоило объявлять о голосовании, если нет обеспечения объективности и справедливости?

    Центробанк запустил голосование по новому дизайну банкноты в 500 рублей первого октября. Согласно правилам, каждый участник может выбрать два символа: для лицевой стороны банкноты из достопримечательностей Пятигорска и для оборотной из объектов Северо-Кавказского федерального округа.

    Дудаев считает, что после того, как «Грозный-Сити» возглавил рейтинг,  Центробанк поменял условия голосования, а некоторые платформы, где можно было голосовать, стали закрываться.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, список из 22 достопримечательностей Северного Кавказа и Пятигорска вынесли на народное голосование для оформления новой банкноты в 500 рублей. Банк России зафиксировал значительный интерес к выбору оформления новой банкноты номиналом 500 рублей, голосование продлится до 14 октября.

    Комментарии (0)
    11 октября 2025, 15:54 • Новости дня
    Захарова сравнила желающих запретить Пушкина на Украине с Шариковым

    Захарова сравнила запрет Пушкина на Украине с идеями Шарикова из «Собачьего сердца»

    Tекст: Евгения Караваева

    Официальный представитель МИД Мария Захарова подвергла критике попытки запретить Александра Пушкина и демонтировать связанные с ним объекты на Украине.

    Захарова заявила, что желающие запретить Пушкина на Украине своим невежеством напоминают Шарикова из повести «Собачье сердце», передает ТАСС. Она отметила, что Михаил Булгаков в описывал именно таких персонажей.

    Дипломат отреагировала на сообщения о признании русского поэта пропагандистом «российского империализма» и решении украинских властей демонтировать памятники, таблички и переименовывать улицы, связанные с именем Пушкина.

    Согласно материалам украинского Института национальной памяти, объекты, связанные с Пушкиным, подлежат «декоммунизации» по закону. В последнее время в стране участились случаи вандализма в отношении памятников поэту, а также активное переименование улиц. В сентябре в Одесской области были переименованы последние две улицы, носившие имя Пушкина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская власть почувствовала опасность от Бородинской битвы.

    Институт национальной памяти Украины предложил также удалить из публичного пространства объекты, связанные с русскими поэтами и композиторами, включая Лермонтова и Державина.

    Комментарии (0)
    12 октября 2025, 03:10 • Новости дня
    Киберэксперт Тимофеев назвал признаки слежки гаджета за владельцем

    Tекст: Ирма Каплан

    Специфические изменения в работе смартфона или ноутбука могут указывать на несанкционированную слежку гаджетом за владельцем, включая активацию камеры или микрофона, рассказал доцент кафедры Информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.

    Он указал на то, что пользователи часто предоставляют приложениям избыточные допуски к микрофону и камерам.

    «Наиболее вероятный признак слежки или наличия вируса – замедление работы любых функций и устройства в целом. Частые зависания без причины тоже могут быть сигналом. Если лампочка камеры загорается сама по себе, явно, что она работает помимо вашей воли», – сообщил эксперт агентству «Прайм».

    Вредоносное ПО вызывает повышенную фоновую активность процессора, приводящую к нагреву батареи и быстрому разряду. Устройство может самопроизвольно перезагружаться или не выключаться, а также показывать внезапный рост интернет-трафика.

    Для минимизации рисков Тимофеев советует регулярно проверять разрешения приложений, отключать ненужные и использовать двухфакторную аутентификацию. При обнаружении вредоносного ПО гаджет рекомендуется сбросить до заводских настроек.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в МВД рассказали о способах защиты аккаунта Telegram от взлома. Киберэксперт Леокумович раскрыл схемы обмана участников СВО и их родных.


    Комментарии (0)
    11 октября 2025, 17:19 • Новости дня
    Водитель погиб при ударе ВСУ по машине в Белгородской области

    В Белгородской области погиб водитель грузовика при точечном ударе ВСУ

    Tекст: Евгения Караваева

    В результате атаки на грузовой автомобиль в поселке Пролетарский водитель скончался на месте из-за тяжелых ранений, кабина машины полностью уничтожена.

    Украинские военные нанесли прицельный удар по грузовому автомобилю, находившемуся на территории поселка Пролетарский Ракитянского района Белгородской области, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

    О других пострадавших или разрушениях в поселке информации не поступало. Власти региона выразили соболезнования родным погибшего и уточняют детали произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, среди 12 раненых в результате обстрела поселка Маслова Пристань три человека оказались в тяжелом состоянии, еще восемь продолжают лечение в больницах.

    В субботу в течение трех часов системы ПВО перехватили и уничтожили четыре украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской и Курской областями.

    Комментарии (0)
    11 октября 2025, 23:25 • Новости дня
    ТЦ «Сигма» в Макеевке ДНР загорелся после атаки дронов ВСУ

    Tекст: Ирма Каплан

    В Горняцком районе Макеевки Донецкой Народной Республики (ДНР) около 22.30 в субботу произошел пожар в торговом центре «Сигма» после атаки ударными дронами ВСУ, сообщил Telegram-канал «Факты военных преступлений Украины».

    «Макеевка (Горняцкий район). Атака ударными БПЛА в 22.24: автодорога Славянск –  Донецк – Мариуполь, 114 км – возгорание ТЦ «Сигма», – сказано в посте.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, мужчина погиб в Горловке в результате сброса взрывоопасного предмета с украинского беспилотника. В жилом массиве «Комсомолец» в Горловке автобус маршрута № 2 получил повреждения после удара беспилотника ВСУ, сообщил мэр Иван Приходько.

    Комментарии (0)
    Главное
    Эстония перекрыла дорогу через «Саатсеский сапог» из-за России
    Военкор сообщил о «мощнейшем ракетном налете» на Белгород
    Министр обороны Бельгии допустил ввод войск в Брюссель до конца года
    Пашинян опубликовал грустное видео под песню Земфиры
    В Финляндии арестовали футболиста после семи голов в матче
    Названа причина смерти актера Дениса Семенова
    Спасатели не нашли выживших после ЧП на заводе взрывчатки в штате Теннесси

    США признали отставание от России в стратегической сфере

    Президент США Дональд Трамп заключил крупную сделку с Финляндией на строительство сразу 11 ледоколов. Многие десятилетия штаты обходились одним-двумя ледоколами, эта сфера их не интересовала и не беспокоила. Однако теперь стратегия кардинально изменилась. Что же заставило Вашингтон нарастить ледокольный флот и попытаться догнать Россию? Подробности

    Перейти в раздел

    СНГ начало разрастаться по линии ШОС

    Россия поддержала создание нового формата «СНГ плюс» и наделение ШОС статусом наблюдателя при содружестве. Как отметил президент Владимир Путин, более полное взаимодействие двух организаций обеспечит безопасное и устойчивое развитие всего Евразийского региона. Эксперты считают, что благодаря интеграционным усилиям России саммит в Душанбе раскрыл новый потенциал СНГ. Подробности

    Перейти в раздел

    Как Россия лишает снабжения украинские группировки

    «Наши действуют так. Сначала – удар ракетой "Искандер", а потом добивают беспилотниками "Герань"». Такими словами военные эксперты описывают технологию поражения Россией военных эшелонов ВСУ и украинской железнодорожной инфраструктуры. Почему именно в последнее время ВС РФ усилили интенсивность ударов по эшелонам и локомотивам противника? Подробности

    Перейти в раздел

    Макрон подготовил для Франции новый политический кризис

    Не иначе как «провокацией в адрес французов» называют в Париже очередное экзотическое решение Эмманюэля Макрона. Президент Франции назначил главой правительства страны Себастьена Лекорню – человека, который только что подал в отставку с этого же поста. Есть масса признаков того, что новое правительство Франции проживет еще меньше, чем старое. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зачем Зеленскому «Томагавки»

      Украинские власти продолжают требовать от Вашингтона продажи «Томагавков». Президент США по-прежнему колеблется с решением, поскольку в Москве предупредили, что оно будет иметь серьезные последствия. Поставки этих ракет в ВСУ – ключевая часть плана Владимира Зеленского.

    • «Нобелевка» толкает Трампа к злодейству

      Мнения России и США в кои-то веки совпали: власти обеих стран раскритиковали присуждение Нобелевской премии мира венесуэльской оппозиционерке Марии Корине Мачадо. Плохо не то, что этим обидели Дональда Трампа. Плохо то, что этим его подталкивают к войне с Венесуэлой.

    • Крым наш. Как угроза с юга превратилась в место вдохновения

      У Северного Причерноморья – и прежде всего Крыма – богатая и древняя история. В эпоху Античности это была зона контактов «цивилизации моря» (Греции, Рима и Византии) с «цивилизацией степи» (скифами, гуннами). Для России же Крым имел значение как наследник обеих этих культур – и как место, где была создана значимая часть «русской мечты».

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации