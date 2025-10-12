Стоматолог Назилина назвала влияющие на цвет эмали продукты

Стоматолог Назилина назвала меняющие цвет эмали продукты

Tекст: Ирма Каплан

«Блюда, которые портят цвет эмали, – это те блюда, которые содержат красящие вещества. В большей степени вред наносят напитки, такие как черный кофе, чай, кока-кола. Также цвет эмали могут изменить специи: карри, куркума. Они тоже могут поменять цвет эмали, сделать ее красноватого, желтоватого оттенка, и от этого потом будет сложно избавиться», – сказала врач РИА «Новости».

По словам стоматолога, красные вина являются лидерами по окрашиванию эмали из-за содержащихся в них танинов. Эти вещества способны придавать вину насыщенный красный цвет и прокрашивать зубы. Специалист также упомянула чернику и свеклу, которые меняют оттенок зубов.

Назилина сообщила, что для нейтрализации действия красящих веществ полезно выпить чай или воду с лимоном. К натуральным отбеливателям она отнесла зелень, некоторые фрукты и овощи, включая клубнику, которая содержит яблочную кислоту.

Запеченная тыква и сельдерей также обладают отбеливающими свойствами, причем сельдерей убивает бактерии, формирующие налет.

Помимо этого, стоматолог назвала вредными для зубов продукты с высоким содержанием крахмала, такие как картофель. Крахмал преобразуется в глюкозу, становясь питательной средой для бактерий, вызывающих кариес. Сладкие блюда, например, торты и мороженое, также содержат много крахмала и углеводов, вредных для зубов.

Консервы и соленья с уксусом тоже вредят эмали, так как кислоты растворяют ее, делая пористой. После употребления таких продуктов врач рекомендовала ополаскивать рот водой или чистить зубы при возможности.

