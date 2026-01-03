PepsiCo подала 14 новых заявок на товарные знаки в России

PepsiCo подала 14 заявок на товарные знаки для напитков и снеков в России

Tекст: Мария Иванова

Американская компания PepsiCo в 2025 году подала 14 заявок на регистрацию товарных знаков в России, сообщает ТАСС. Кроме того, в этом же году были зарегистрированы семь заявок, поданных в предыдущие годы.

Согласно данным Роспатента, все заявки подавались из США в период с января по октябрь 2025 года. Регистрации касаются товарных знаков для снеков, газированных и безалкогольных напитков, лимонадов, изотонических напитков, смузи и сиропов по международной классификации товаров и услуг.

В частности, внешний вид этикетки Evervess Cola зарегистрирован в ноябре 2025 года, а Aqua Minerale Active Vitamin – в декабре 2025 года. Помимо этого, в апреле 2025 года были зарегистрированы еще две заявки на оформление упаковок для чипсов Lay’s, поданные в октябре 2023 года, и четыре заявки, связанные с брендами Aqua Minerale Pure, Aqua Minerale Silver и Cheetos, поданные в 2024 году.

Часть заявок находится на этапе экспертизы обозначения. Стоит отметить, что в марте 2022 года PepsiCo объявила о приостановке инвестиций и рекламной деятельности, а также о прекращении продаж напитков на российском рынке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее компания PepsiCo изменила свой логотип.

Между тем компания Coca-Cola продлила права на товарный знак Coke в России.