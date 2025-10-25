Coca-Cola продлила права на товарный знак Coke в России

The Coca-Cola Company продлила в России права на бренд Coke до 2035 года

Tекст: Мария Иванова

Американская компания The Coca-Cola Company продлила срок действия исключительного права на товарный знак Coke в России до 14 августа 2035 года, передает ТАСС.

Право распространяется на безалкогольные несолодовые напитки и сиропы для их приготовления, это следует из данных Роспатента.

Заявка на товарный знак в России была впервые подана компанией в мае 1946 года, регистрация состоялась в июне того же года. The Coca-Cola Company регулярно продлевала свои права: предыдущее продление действовало до 14 августа 2025 года.

В марте 2022 года компания приостановила свою деятельность на российском рынке, однако продукция Coca-Cola продолжает поступать в магазины, ее ввозят из других стран.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре у компании Coca-Cola возник риск лишиться товарного знака на территории России.

Ранее компания Coca-Cola потребовала запретить южноосетинской фирме использовать их название.

Между тем компания PepsiCo подала заявки на регистрацию торговой марки Mirinda в Роспатенте.