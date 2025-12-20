Самые сильные морозы мира зафиксировали в трех точках Якутии

В Якутии за сутки зафиксировали три самых холодных точки на планете

Tекст: Мария Иванова

Самые низкие температуры на планете по итогам минувших суток были зафиксированы сразу в трех населённых пунктах Республики Саха (Якутия), сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр.

Лидером мирового антирейтинга стал город Покровск, где температура опустилась до минус 51,7 градуса. В Оленёкском районе, на метеостанции Сухана, зафиксировано минус 49,4 градуса, а в селе Крест-Хальджай, по данным синоптиков, было минус 48,7 градуса.

В противоположность рекордным холода в Якутии, в десятку самых жарких мест за прошедшие сутки попали населённые пункты Австралии и Южной Африки. По данным метеорологов, на западе Австралии, в Телфере, воздух прогрелся до плюс 44,1 градуса. В аэропорту Сиднея температура поднялась до 42,6 градуса, а в южно-африканском Апингтоне столбики термометров зафиксировали плюс 39,2 градуса.

В Московском регионе самым теплым местом оказался поселок Черусти, где температура воздуха поднялась до плюс 1,6 градуса. Самая холодная ночь была в Кашире – там было минус 3,2 градуса.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Якутии в ночь на 25 ноября столбики термометров опускались впервые в этом сезоне до минус 50,7 градуса.