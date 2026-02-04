Доходы Euroclear от российских активов упали на 26% в 2025 году

Tекст: Валерия Городецкая

Это связано с уменьшением процентных ставок на мировых рынках, говорится в документе, передает ТАСС. В 2025 году компания получила 5 млрд евро прибыли против 6,9 млрд евро годом ранее.

Euroclear отметил, что на нужды Киева будет направлено 3,3 млрд евро из общей прибыли от реинвестирования активов за 2025 год. Первый транш в 1,6 млрд евро был перечислен в июле прошлого года, оставшаяся сумма поступит Украине в начале 2026 года.

При этом не все доходы от замороженных активов идут на поддержку Киева: около 30% компания оставляет в бюджете Бельгии как налог на непредвиденную прибыль, уточняется в отчете.

В декабре Банк России потребовал от Euroclear 18,1 трлн рублей. Регулятор заявил, что разбирательства с Euroclear будут конфиденциальными из-за суверенных активов.

Экономист Антон Любич в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснил задачу иска Банка России к Euroclear.