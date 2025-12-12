  • Новость часаЭкономист объяснил задачу иска Банка России к Euroclear
    Антон Крылов Антон Крылов Гниющий Евросоюз остается ключевым политическим игроком планеты

    Оторванность европейских политиков от реального мира выглядит, конечно, упадочно и наводит на мысль о скором финале евросоюзного проекта, но не будем забывать, что советские СМИ десятилетиями писали о загнивающем Западе, а в итоге Советский Союз рухнул первым.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Цинизм США может сработать на благо России

    Запад как коллективная сущность проиграл войну с Россией. Но Соединенные Штаты, отделив себя от «коллективного Запада» и сбросив европейский балласт, все еще намерены выйти из этой войны в статусе победителя или как минимум выгодоприобретателя.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Западные сказочники оказались в плену придуманного мира

    История с российскими активами – это пример магического подхода к реальности: Россия побеждает на поле боя и добивается успеха в развитии, но Запад раскручивает тему, что Москва терпит поражение, а значит, должна платить – и ожидает, что реальность подстроится под его хотелки.

    12 декабря 2025, 11:10

    Экономист объяснил задачу иска Банка России к Euroclear

    Экономист Любич: Иск Банка России создает критические риски для Бельгии

    @ Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Бельгия и Euroclear противостоят планам Европейской комиссии сконструировать «репарационный кредит» за российский счет. Они ссылаются на гипотетические риски убытков, которые этот шаг вызовет. Иск ЦБ переводит опасения Брюсселя в практическую плоскость, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Антон Любич. Так он прокомментировал решение ЦБ подать иск к Euroclear в Арбитражный суд Москвы.

    «Формальная цель иска Банка России к Euroclear – взыскание убытков, причем во множестве юрисдикций, которые признают решение российского суда», – отметил экономист Антон Любич. По его мнению, в текущих мировых раскладах существует высокая вероятность того, что вердикт примут к сведению и в США. А это, в свою очередь, создаст для бельгийского депозитария критические риски в функционировании, добавил собеседник.

    Эксперт напомнил, что Бельгия и Euroclear противостоят планам Европейской комиссии сконструировать «репарационный кредит» за российский счет, ссылаясь на гипотетические риски убытков, которые этот шаг вызовет. «Иск ЦБ переводит опасения Брюсселя в практическую плоскость», – уточнил аналитик.

    «Перефразируя Дональда Трампа, Банк России подкидывает Бельгии козырей в противостоянии с Еврокомиссией. Убежден, что если дойдет до фактического захвата российской суверенной собственности, то методы ответа будут более жесткими, и к этой ситуации сегодняшний иск относится лишь косвенно», – заключил Любич.

    Ранее Банк России сообщил, что подает иск к Euroclear в Арбитражный суд Москвы. ЦБ принял такое решение «в связи с незаконными действиями депозитария», а также из-за официально рассматриваемых Европейской комиссией механизмов прямого или косвенного использования активов Банка России без его согласия.

    «Действиями депозитария Euroclear Банку России был причинен вред, обусловленный невозможностью распоряжения принадлежащими Банку России денежными средствами и ценными бумагами», – говорится в сообщении регулятора.

    Накануне, 11 декабря, дипломаты Евросоюза утвердили письменную процедуру долгосрочного замораживания российских активов, ранее продлевавшуюся каждые полгода. По информации Bloomberg, Еврокомиссия рассчитывает, что такой шаг поможет убедить Бельгию дать согласие на экспроприацию средств под предлогом предоставления Украине так называемого «репарационного кредита». Газета ВЗГЛЯД подробно писала о природе позиции Брюсселя.

    Напомним, большая часть российских резервов хранится в бельгийском депозитарии Euroclear и оценивается примерно в 200 млрд евро. В начале декабря Еврокомиссия представила два варианта решений для поддержки финансовых потребностей Украины в 2026-2027 годах. Одно из них предполагает выдачу «репарационного кредита» в размере 210 млрд евро из замороженных российских активов.

    ЦБ предупредил, что готов использовать все доступные способы правовой защиты, не делая при этом предварительных уведомлений. «Банк России оставляет за собой право без дополнительного уведомления перейти к практической реализации всех доступных правовых и иных механизмов защиты интересов в случае дальнейшего продвижения или любой формы имплементации указанных обсуждаемых инициатив Европейского союза», – отметил регулятор.

    11 декабря 2025, 22:32
    Медведев назвал идею референдума Зеленского «средним пальцем» в адрес США
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Предложенный главой киевского режима Владимиром Зеленским референдум по вопросу территорий на Украине затормозит переговоры, это «средний палец» в адрес Белого дома, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Дмитрий Медведев прокомментировал заявление Владимира Зеленского о возможности проведения всеукраинского референдума по территориальным вопросам, передает РИА «Новости».

    По мнению Медведева, подобная инициатива со стороны Киева станет демонстративным вызовом для США и затормозит переговоры по урегулированию конфликта на Украине, чего и добивается «киевский клоун».

    «Этот наркоман-фюрер показал Белому дому средний палец. Сколько еще ты будешь терпеть это, Америка?» – написал в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) Медведев.

    Ранее Владимир Зеленский предложил вынести вопрос о будущем Донбасса на всеукраинское обсуждение. Кроме того, он поставил условие для проведения новых выборов на Украине в течение 90 дней – Запад должен обеспечить безопасность хода голосования.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя требования украинских властей от Запада гарантий безопасности выборов, назвала ситуацию уникальной. Дипломат не припомнила примеров, когда страна просила бы другие государства обеспечить проведение выборов, но при этом не признавалась бы в утрате независимости и суверенитета.

    Президент России Владимир Путин отметил, что Россия хотела бы достичь договоренностей с Украиной, включая территориальные вопросы, но сейчас это невозможно юридически со стороны Киева.

    11 декабря 2025, 15:35
    ЕК признала намерение изъять активы России для выхода из сложной ситуации в экономике

    @ IMAGO/Guido Schiefer/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия признала планы по экспроприации российских активов для поддержки экономики Евросоюза.

    Во время брифинга в Брюсселе представитель ЕК Балаш Уйвари отметил, что конфликт на Украине оказывает влияние не только на эту страну, но и на ситуацию в Европе, передает ТАСС.

    «Резонно утверждать, что использование статьи 122 обоснованно, поскольку оно позволит Евросоюзу забрать ресурсы, которые помогут ему выйти из сложной экономической ситуации, в которой ЕС оказался сейчас», – сказал он.

    Он пояснил, что статья 122 Соглашения о Европейском союзе позволяет принять решение об экспроприации не единогласно, а квалифицированным большинством голосов.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что любые попытки конфисковать российские активы в Европе получат жесткий и неизбежный ответ со стороны России.

    Министр заявил, что желание европейских стран завладеть российскими золотовалютными резервами связано с истощением их финансовых ресурсов для продолжения боевых действий на Украине.

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала экспроприацию российских активов ключевым актом для защиты Евросоюза.

    11 декабря 2025, 16:30
    Мерц стал худшим

    Канцлер Германии Фридрих Мерц стал самым ненавидимым канцлером в истории страны, за исключением Адольфа Гитлера, однако и это не точно. Бунтуя против него, граждане Германии в буквальном смысле борются за свое будущее.

    11 декабря 2025, 17:07
    Сенатор США Грэм призвал захватывать российские танкеры с нефтью
    @ Mattie Neretin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) предложил применять захват танкеров, как у побережья Венесуэлы, к российским судам из так называемого теневого флота.

    Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм, внесенный в России в перечень террористов и экстремистов, призвал к захвату российских нефтяных танкеров, которые он назвал частью «теневого флота». Об этом он написал в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Он поддержал недавний захват нефтяного танкера у побережья Венесуэлы Соединенными Штатами, отметив, что полностью одобряет действия президента США Дональда Трампа.

    Грэм в своей публикации заявил: «Эта модель может быть легко перенесена на незаконный теневой танкерный флот (России)». По его мнению, подобное решение станет эффективным средством борьбы с обходом санкций через альтернативные схемы поставок энергоносителей.

    Американский президент Дональд Трамп подтвердил задержание танкера у берегов Венесуэлы военными США и заявил о наличии весомых причин для такого решения.

    Глава МИД России Сергей Лавров выразил надежду, что власти США разъяснят основания задержания танкера с венесуэльской нефтью у побережья Венесуэлы.

    Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес назвал захват танкера американскими военными пиратством и поддержал позицию Венесуэлы.


    11 декабря 2025, 14:41
    Карлсон назвал Россию самым выгодным союзником для США

    Карлсон: Россия лучше всего подходит на роль самого близкого союзника США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский журналист Такер Карлсон высказал мнение, что Россия могла бы быть самым близким и выгодным союзником для Соединенных Штатов.

    Заявление Карлсона появилось в видеоролике, опубликованном в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает ТАСС.

    «Если смотреть исключительно через призму того, что хорошо для Соединенных Штатов с учетом слогана America First, то наиболее очевидным вариантом стала бы Россия», – заявил он. По словам Карлсона, Россия обладает огромными запасами полезных ископаемых, а также значительными ресурсами нефти, газа и золота.

    Журналист особо отметил, что России принадлежит самая крупная армия на европейском континенте и значительные производственные мощности. По его мнению, именно Россия могла бы предоставить реальную помощь США во время конфликта, а также место для размещения американских авиабаз.

    Ранее Карлсон назвал президента России Владимира Путина самым популярным лидером в мире. Он также назвал Путина самым эффективным лидером современности.

    12 декабря 2025, 01:21
    США депортировали украинских блогеров Захара и Ангелину Павелко

    Tекст: Денис Тельманов

    Популярные украинские блогеры были вынуждены срочно уехать из США с тремя чемоданами, двумя ручными кладями, тремя посылками и собакой.

    Популярные украинские блогеры Захар и Ангелина Павелко были депортированы из США, передает РИА «Новости»

    В своем видеоролике в TikTok Ангелина рассказала: «Нас депортировали из США. У нас был ровно один день, просто чтобы собрать свои вещи и покинуть эту территорию».

    В ролике Павелко отметила, что на сбор вещей у них был всего день, а с собой они увезли три чемодана, две ручные клади и три посылки весом примерно 25 килограммов, а также собаку.

    Место следующего пребывания блогеры не озвучили, подписав его в видео вопросительными знаками.

    На совместный аккаунт Захара и Ангелины в TikTok подписаны более 1,5 млн человек, на аккаунт Ангелины – около 1,3 млн подписчиков.

    По информации газеты Washington Post, ранее посол Украины в США Ольга Стефанишина сообщала о подготовке масштабной депортации украинцев из страны, называя цифру порядка 80 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, число заявлений на временное убежище в России от граждан 24 недружественных стран за девять месяцев 2025 года достигло 2 762, больше всего таких заявлений подают украинцы.

    Почти 200 тыс. украинцев, въехавших в США с 2022 года, оказались под угрозой потери правового статуса из-за задержек с его продлением при администрации Дональда Трампа.

    Депортированные из США украинцы не остаются на родине, среди них есть мужчины призывного возраста, которые не собираются воевать и будут уклоняться от этого, используя любую возможность.

    12 декабря 2025, 07:19
    Фон дер Ляйен потребовала от Трампа не вмешиваться в выборы в ЕС
    @ Daniel Torok/Zuma/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости защищать суверенитет европейских избирателей, выступив против вмешательства внешних сил в политические процессы.

    Урсула фон дер Ляйен обратилась к президенту США Дональду Трампу с требованием не вмешиваться в выборы на территории Европы, сообщает РИА «Новости».

    В беседе с Politico фон дер Ляйен подчеркнула, что европейцы самостоятельно выбирают своих лидеров.

    «Послушайте, в целом, когда речь идет о выборах, решать, кто станет лидером страны, не нам, а народу этой страны. Это совершенно ясно. Это суверенитет избирателей, и его необходимо защищать», – сказала она.

    До этого Белый дом обнародовал стратегию национальной безопасности США, которая призывает европейские страны брать на себя ответственность за оборону и подчеркивает разногласия между США и Европой по вопросам политики в отношении конфликта на Украине.

    Ранее экс-глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что план Трампа по украинскому урегулированию показал неэффективность стратегии «попустительства» Евросоюза.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что в ЕС выступили против изменения границ Украины, как предлагает план Трампа.

    11 декабря 2025, 15:21
    Мисс Финляндия-2025 лишилась титула за расизм

    Мисс Финляндия-2025 Сара Джафче лишилась титула после расистской публикации

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Скандал вокруг расистской публикации в соцсетях привел к отказу Сары Джафче от титула Мисс Финляндия-2025, который теперь передан Таре Лехтонен.

    Мисс Финляндия 2025 Сара Джафче приняла решение отказаться от титула на фоне обвинений в расизме, передает РИА «Новости». Поводом для скандала стала публикация в соцсетях, где она разместила свою фотографию с прищуренными глазами и подписью «ем с китайцем». Это вызвало волну критики и обвинения в расизме и высмеивании азиатской внешности.

    На пресс-конференции, которую транслировали финские СМИ, Джафче заявила, что совместно с организацией Miss Suomi приняла решение о сложении титула Мисс Финляндия.

    «Этим поступком я хочу показать, насколько серьезно мы относимся к ситуации, и что расизм ни в коем случае не приемлем», - заявила Джафче и принесла публичные извинения за свои действия.

    Титул победительницы конкурса теперь перейдет к Таре Лехтонен, занявшей второе место. Ее коронация состоялась на этой же пресс-конференции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Финляндии чернокожую девушку подвергли травле за несоответствие национальным традициям.

    До этого в Финляндии обанкротилась компания Arctic International, где отмечались расизм и случаи настоящего рабства.

    Сейчас в стране зафиксирован рекордный уровень преступлений на почве ненависти, от которых чаще всего страдают граждане России и Эстонии.

    12 декабря 2025, 09:08
    Трамп предупредил о риске Третьей мировой войны из-за Украины

    Трамп: «Игры» на Украине могут привести к Третьей мировой войне

    Tекст: Вера Басилая

    Ситуация на Украине может привести к Третьей мировой войне, если стороны не прекратят «игры» и не начнут переговоры, заявил президент США Дональд Трамп.

    Президент США Дональд Трамп предупредил о риске начала Третьей мировой войны в случае эскалации ситуации на Украине, передает РИА «Новости».

    На одном из мероприятий в Белом доме он заявил, что подобные вещи могут выйти из-под контроля. По его словам, он на днях «кого-то» предупредил, что конфликт может перейти критическую черту.

    «Я говорил на днях, если все продолжат играть в такие игры, вы закончите Третьей мировой войной. А мы не хотим увидеть такое», – отметил президент США.

    Трамп объяснил, что США вовлечены в украинскую тему только с точки зрения переговоров, но не напрямую в конфликт, настаивая на необходимости урегулирования. Он считает, что Вашингтон находился близко к заключению сделки и с Россией, и с Украиной. По мнению Трампа, Киев и Европа рассчитывают на участие США для разрешения ситуации.

    Он также призвал оценивать складывающуюся обстановку максимально трезво. Американский лидер не стал уточнять, к кому он адресовал свои слова об угрозе мировой войны. По опубликованным ранее сообщениям, Трамп находится на связи с представителями нынешней администрации США в онлайн-режиме. С президентом России Владимиром Путиным Трамп последний раз разговаривал 16 октября, что стало их восьмым контактом в этом году; новых бесед пока не планируется, об этом сообщил Кремль в декабре.

    Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что обсуждал урегулирование конфликта на Украине с лидерами Франции, Британии и Германии в жесткой форме.

    Дональд Трамп требовал от них оказать давление на Владимира Зеленского.

    Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Трамп сильно разочарован ходом переговоров по Украине.

    Украинская сторона передала администрации США новый вариант мирного плана, включающий 20 пунктов.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Британия, Франция и Германия сознательно препятствуют урегулированию ситуации на Украине.

    11 декабря 2025, 18:52
    Польский генерал захотел сжечь Калининград

    Польский генерал Громадзинский: Мы можем сжечь Калининград

    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший командующий Европейским корпусом Ярослав Громадзинский оценил возможность удара по Калининградской области в контексте потенциальных угроз со стороны России.

    Польша и другие страны НАТО рассматривают возможность нанесения удара по Калининградской области, ссылаясь на гипотетическую угрозу со стороны России, рассказал бывший командующий Европейским корпусом генерал Ярослав Громадзинский в интервью порталу Fakt, сообщает РИА «Новости».

    По его словам, долгое время Калининградское направление воспринималось военными как укрепленный бункер, но ситуация, по мнению генерала, требует более жестких сигналов.

    «Сегодня нужно четко сказать русским: Мы можем туда зайти, и вы должны это учитывать», – заявил Громадзинский. Он считает, что Польша вместе с союзниками по НАТО должны создавать для Москвы серьезные стратегические дилеммы, которые могли бы ослабить возможные планы России.

    Громадзинский подчеркнул, что Варшава не стремится прибегать к «крайним мерам», однако предупредил о готовности жестко ответить при необходимости. По его словам, «если будем вынуждены это сделать, то сделаем это с полной решимостью – на расстоянии 300 километров всё сожжем, а на дистанции 900 километров подожжем». Генерал подчеркнул, что это должно восприниматься как ясное предупреждение Москве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, другой польский генерал Вальдемар Скшипчак ранее заявил, что Варшаве нужно захватить Калининград и России нельзя размещать там свои войска.

    Позже в Калининграде по требованию российских властей закрылось польское консульство.

    А в ноябре стало известно. что Эстония намерена закупить в Южной Корее ракетные системы и осложнить обстановку на Северо-Западе России.

    11 декабря 2025, 19:25
    Вучич сообщил главе ЕК о получении «послания из Москвы»
    Вучич сообщил главе ЕК о получении «послания из Москвы»
    @ Felix Zahn/photothek.net/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Совет ЕС опубликовал протокольную запись, в которой президент Сербии Александр Вучич сообщил председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен о получении «послания из Москвы».

    «Я получил послание из Москвы, которое…», – сказал Вучич во время выхода к журналистам, находясь рядом с фон дер Ляйен и главой Евросовета Антониу Коштой, передает ТАСС. В этот момент фон дер Ляйен перебила Вучича. «Да, да, давайте подождем, пока мы пройдем туда, мой друг», – сказала она.

    Разъяснения по поводу содержания послания, а также комментарии Еврокомиссии и Белграда по итогам визита не были предоставлены.

    Ранее Вучич выразил в Брюсселе приверженность Сербии к вступлению в ЕС.

    11 декабря 2025, 13:35
    Лавров назвал слова Каллас по Украине явкой с повинной

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава МИД России Сергей Лавров осудил европейских политиков за поддержку антироссийской политики и обвинил их в легализации неонацизма на Украине.

    Заявления западных «идеологов войны с Россией», в том числе главы дипслужбы ЕС Каи Каллас, относительно урегулирования конфликта на Украине фактически являются явкой с повинной, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

    На круглом столе для послов Лавров сослался на слова Каллас, заявившей, что Киеву не нужно быстрое завершение конфликта, а также напомнил о высказывании экс-главы разведки Германии Бруно Каля, который ранее предположил, что конфликт должен продолжаться несколько лет, чтобы Европа успела нарастить военный потенциал.

    По словам Лаврова, «идеологи войны с Россией» открыто заявляют, что поддержка киевского режима мотивируется борьбой за европейские ценности. Министр назвал их доводы фактическим признанием поощрения неонацизма на Украине.

    Он также отметил, что в европейских странах одобряют героизацию преступников, признанных таковыми на Нюрнбергском трибунале, а на Украине вводятся расистские практики и запреты на русский язык, притеснения русской культуры, СМИ и православной церкви.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кая Каллас заявила, что Евросоюз не будет настаивать на уступках от Киева в вопросе мира. Каллас также отметила, что Россия за последние 100 лет напала более чем на 19 стран, а ни одна из этих стран не нападала на Россию.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила возмущение словами Каллас о том, что у России нет стремления к миру и Европа якобы сделала Украину максимально сильной.

    11 декабря 2025, 22:17
    В Белом доме заявили о разочаровании Трампа Украиной и Россией

    Левитт: Трамп очень разочарован ходом переговоров по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    США примут участие во встрече в Париже по Украине, если посчитают ее полезной, президент США Дональд Трамп разочарован обеими сторонами конфликта, он не хочет «встреч ради встреч», заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

    Во время регулярного брифинга для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что США отправят своего представителя на встречу в Париже 13 декабря, если сочтут это полезным, передает ТАСС. По ее словам, решение о присутствии еще не принято, а отправка делегата состоится только в случае, если появится реальная возможность достичь мирного соглашения.

    Ливитт подчеркнула, что президент США Дональд Трамп крайне разочарован обеими сторонами конфликта и больше не поддерживает встречи ради встреч.

    «Он не хочет разговоров. Он хочет действий», – заявила Ливитт.

    Она также подтвердила, что президент полностью осведомлен о недавнем ответе Киева на американский план по урегулированию ситуации на Украине.

    Axios со ссылкой на источники ранее сообщил, что в субботу в Париже планируется обсуждение мирного плана представителями США, Украины, Франции, Германии и Британии.

    Ранее украинская сторона передала администрации США новый вариант мирного плана из 20 пунктов.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не получала новых предложений по урегулированию конфликта на Украине от Владимира Зеленского и западноевропейских стран.

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия рассматривает главным приоритетом достижение гарантированного и устойчивого долгосрочного мира на Украине, а не временное перемирие.

    11 декабря 2025, 21:08
    Генсек НАТО Рютте признал военную мощь России

    Рютте подчеркнул значительную военную мощь России как угрозу

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил, что быстрые решения Москвы и переход к военной экономике создают непосредственную угрозу альянсу.

    Военная мощь России в настоящее время является значительной, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, передает ТАСС. Он отметил, что «колоссальные вложения в оборонный бюджет позволили Москве перейти к военной экономике и ускорить процесс принятия решений, поскольку в России отсутствует та бюрократия, что существует в странах НАТО».

    «Именно поэтому они представляют непосредственную угрозу», – сказал Рютте журналистам в Берлине. По его словам, создание системы гарантий безопасности для Украины должно стать сигналом Москве, что она не сможет повторить подобные действия, зная о готовности разрушительного ответа со стороны альянса.

    Рютте подчеркнул, что этот вопрос находится среди главных приоритетов НАТО на сегодняшний день.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в пятницу Марк Рютте призвал европейские страны увеличить свои оборонные бюджеты для защиты от возможного конфликта с Россией.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия полностью готова к потенциальному военному столкновению с НАТО и сможет ответить немедленно.

    До этого президент Владимир Путин также подчеркнул, что Россия не собирается начинать военный конфликт с европейскими государствами, но готова к любому развитию событий.

    11 декабря 2025, 12:38
    FT: США пообещали Украине создать самую передовую буферную зону

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон предлагал Киеву создать передовую демилитаризованную буферную зону при условии отвода украинских войск с Донбасса, по примеру границы между КНДР и Южной Кореей, сообщает газета Financial Times.

    По данным Financial Times, США предлагали предоставить Киеву гарантии безопасности и создать «самую высокотехнологичную демилитаризованную буферную зону» в обмен на вывод украинских войск из Донбасса, передает РИА «Новости».

    Издание пишет, что об этом якобы заявил министр армии США Дэн Дрисколл во время переговоров в Киеве, где присутствовали европейские дипломаты и украинские чиновники. По данным СМИ, этот визит был организован по поручению президента США Дональда Трампа.

    Дрисколл сообщил, что администрация Трампа готова обеспечить Украине гарантированную безопасность в рамках сделки, вместе с «самой высокотехнологичной демилитаризованной зоной в мире». Он также подчеркнул, что США обеспечат «самую сильную линию в мире». По информации газеты, собеседники из числа европейских послов были ошеломлены инициативой Вашингтона, а украинские представители выразили обеспокоенность ситуацией.

    Американская сторона, отмечает издание, настаивает на создании зоны, подобной демилитаризованной зоне между КНДР и Южной Кореей.

    Ранее Washington Post указывала, что такой вариант, включающий «корейскую модель», также обсуждается как один из возможных сценариев урегулирования конфликта на Украине.

    Идея о создании буферной зоны между Россией и Украиной предполагает участие военных не из стран НАТО и помощь США в наблюдении.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что после окончания конфликта Украина должна стать буферным государством между Россией и НАТО.

    Президент России Владимир Путин назвал условие для завершения конфликта на Украине. «Войска Украины уйдут из занимаемых ими территорий, вот тогда и прекратятся боевые действия. Не уйдут – мы добьемся этого вооруженным путем», – заявил президент России.

    11 декабря 2025, 23:21
    Фон дер Ляйнен назвала срок в неделю решающим для финансирования Украины

    Tекст: Денис Тельманов

    Принятие решений по вопросам новых финансовых программ для Украины назначено на заседание Европейского совета в Брюсселе 18 и 19 декабря.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети X подчеркнула, что наступающая неделя станет ключевой для согласования европейской финансовой поддержки Украины, передает РИА «Новости».

    Она также пояснила, что обсуждается вопрос об обеспечении финансирования Киева на 2026-2027 годы.

    Фон дер Ляйен заявила: «Я проинформировала лидеров о нашей работе по обеспечению финансирования Украины на 2026-2027 годы. Наши предложения находятся на рассмотрении, и чувство срочности очевидно для всех. Предстоящая неделя будет решающей».

    Соглашение может включать предоставление Украине кредита на сумму от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро, возврат средств ожидается после окончания конфликта и вероятной выплаты Москвой компенсаций.

    Еврокомиссия при этом предлагает использовать замороженные российские активы, что ранее подвергалось критике со стороны МИД России как «воровство активов».

    После начала спецоперации на Украине страны G7 и ЕС заморозили почти 300 миллиардов евро золотовалютных резервов России, большая часть которых размещается на европейских счетах, включая 180 миллиардов в Euroclear.

    Согласно заявлениям Еврокомиссии, с января по ноябрь 2025 года Украина уже получила 18,1 миллиарда евро из доходов по этим активам.

    Верховная рада Украины недавно утвердила бюджет страны на 2026 год с дефицитом в 1,9 триллиона гривен. По оценке депутата Разумкова, фактическая обеспеченность бюджета крайне низкая, и Киеву может не хватить средств уже в феврале.

    Существовавшие бюджеты Украины на 2024 и 2025 годы также формировались с рекордными дефицитами и несколько раз корректировались с увеличением военных расходов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз планирует принять новый закон с чрезвычайными полномочиями для обхода вето Венгрии на продление антироссийских санкций.

    В Будапеште появились плакаты с изображением Урсулы фон дер Ляйен и Владимира Зеленского на фоне коррупционных скандалов в ЕС и на Украине.

    Урсула фон дер Ляйен назвала экспроприацию российских активов важнейшим шагом для защиты Евросоюза.

