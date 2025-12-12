  • Новость часаКремль выразил сомнения относительно скорректированного Украиной плана США
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Экономист объяснил задачу иска Банка России к Euroclear
    Украина предложила устроить свободную экономическую зону в Донбассе
    Лукьянов напомнил биографию отца генсека НАТО Рютте
    Минобороны заявило о планах Украины взорвать «грязную бомбу» «под чужим флагом»
    Опубликовано видео сдачи в плен украинских военных в Димитрове
    Стало известно о согласии Киева создать буферную зону в Донбассе
    Фон дер Ляйен потребовала от Трампа не вмешиваться в выборы в ЕС
    В Госдуме предложили создать аналог комсомола для подростков
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Трамп формирует свой совет директоров многополярного мира

    Отсутствие Европы в списке Трампа вынудит европейские страны считать, что Трамп рассматривает Россию как ведущую силу с правом на сферу влияния в Европе и, соответственно, окончательно похоронит трансатлантические отношения. Сама же Россия может не согласиться на участие в «Ключевой пятерке» – Москву вполне устраивают ШОС и БРИКС.

    0 комментариев
    Антон Крылов Антон Крылов Гниющий Евросоюз остается ключевым политическим игроком планеты

    Оторванность европейских политиков от реального мира выглядит, конечно, упадочно и наводит на мысль о скором финале евросоюзного проекта, но не будем забывать, что советские СМИ десятилетиями писали о загнивающем Западе, а в итоге Советский Союз рухнул первым.

    3 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Цинизм США может сработать на благо России

    Запад как коллективная сущность проиграл войну с Россией. Но Соединенные Штаты, отделив себя от «коллективного Запада» и сбросив европейский балласт, все еще намерены выйти из этой войны в статусе победителя или как минимум выгодоприобретателя.

    6 комментариев
    12 декабря 2025, 11:20 • Экономика

    Почему у россиян под подушкой накопилась рекордная сумма наличных

    Почему у россиян под подушкой накопилась рекордная сумма наличных
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Ольга Самофалова

    Россияне накопили под подушкой рекордный объем рублевой наличности. Учитывая дорогие кредиты, крепкий рубль и геополитическую неопределенность стратегия сберечь на черный день, причем в рублях, в целом рациональная. Однако экономике страны нужно совсем иное. Что нужно сделать, чтобы сбережения не лежали мертвым грузом, а работали на экономику России?

    Россияне накопили рекордный объем рублевой наличности. В октябре 2025 года он достиг 16,4 трлн рублей, что стало максимальным показателем с ноября 2023 года, согласно данным Банка России. При этом объем наличных сбережений в иностранной валюте сократился и составил 7,7 трлн рублей (в октябре против сентября). Объем наличных долларов незначительно вырос до 94,9 млрд долларов (рост на 0,8 млрд по сравнению с сентябрем).

    Рост накоплений россиян под подушкой эксперты объясняют несколькими причинами, которые наложились друг на друга.

    «С середины 2023 года высокие ставки и всплеск инфляционных ожиданий сделали наличные и краткосрочные депозиты удобным временным «парковочным» инструментом. Люди и бизнес получили приток доходов на фоне индексации зарплат, роста прибыли в отдельных отраслях, поддержки бюджета, но часть этих денег не пошла в долгосрочные вложения из-за неопределенности, санкций, закрытых внешних инструментов и ограниченного предложения понятных и надежных продуктов внутри страны. В результате свободные средства зависают на банковских счетах и в наличной форме. Плюс сохраняется привычка держать запас на руках после ковида, банковских турбуленций 2022 года и периодических новостей о санкциях и блокировках, что подталкивает к простому решению снять и положить дома. Блокировки счетов со стороны ЦБ также стали одним из триггеров запастись наличкой», – объясняет Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

    «Люди не несут деньги в банки, так как не понимают, зачем им это делать, и не понимают, какими инструментами воспользоваться, чтобы безопасно и без риска защитить их от инфляции», – отмечает Егор Зиновьев, аналитик инвестиционной компании «Цифра брокер».

    Однако в целом такая динамика укладывается в «историческую норму»: наличность традиционно составляет около 7–8% ВВП, а текущие значения близки к этому уровню, замечает Ярослав Кабаков, директор по стратегии ИК «Финам».

    Рост наличных сам по себе не является негативным явлением – и даже несет свои плюсы. «Во-первых, это индикатор накопленных сбережений домохозяйств – а значит, будущего потенциала спроса. Если часть этих 16,4 трлн рублей в какой-то момент пойдет на крупные покупки, ремонт, автомобили, жилье – это даст импульс рознице, строительству, услугам, а через них и ВВП. Во-вторых, высокая денежная подушка делает население устойчивее к шокам и снижает риск массовых неплатежей по кредитам, что важно для стабильности банков», – говорит Чернов.

    С точки зрения рубля это тоже не худший сигнал, так как люди держат значительную долю сбережений именно в нацвалюте, а не полностью уходят в валюту или квазивалютные активы, добавляет эксперт.

    Однако, конечно, когда деньги лежат мертвым грузом, они не работают на экономику, и в этом главный негативный эффект от такой ситуации.

    «Деньги не инвестируются в производство, развитие бизнеса или финансовые инструменты, которые могли бы приносить доход и создавать новые рабочие места. Если наличные хранятся без использования, это означает упущенную выгоду и для их владельцев

    из-за инфляции, которая хоть и замедляется, но остается выше 6%, и высоких ставок по депозитам до 15,62%. Такой объем наличных средств, лежащих без движения, действительно может замедлять внутренний спрос, поскольку они не тратятся на товары и услуги. С точки зрения экономической активности было бы целесообразно направить эти средства в оборот», – говорит Зиновьев.

    Однако говорить о жестком тормозе рано, потому что пока одновременно растут и расходы, и кредитование, замечает Чернов.

    Вопрос в том, не пора ли начать тратить эти деньги? Однако это во многом зависит от ожиданий россиян и уверенности в завтрашнем дне.

    «С точки зрения самих россиян, сегодняшняя стратегия выглядит вполне логичной. Высокая ключевая ставка делает рублевые активы в целом привлекательными, но не каждый готов разбираться в фондах, облигациях, структурных продуктах и брать на себя рыночный риск. Хранить деньги в наличных и на коротких рублевых счетах при этом проще, прозрачно и психологически комфортно. На фоне укрепления рубля к доллару в этом году рублевая форма сбережений вообще перестала выглядеть заведомо проигрышной. До тех пор, пока неопределенность высока, население будет стремиться держать под рукой ликвидный резерв и тратить осторожно», – говорит Чернов.

    Но экономике, конечно, нужно другое. Однако задача властей на ближайшие годы не в том, чтобы заставить эти деньги уйти с рук, а в том, чтобы создать условия, при которых часть этой подушки сама захочет переместиться в инвестиции и потребление, считает Чернов.

    Чтобы наличка не лежала мертвым грузом, а работала на экономику, должно появиться больше понятных и простых способов вложить деньги в экономику страны.

    «Это могут быть длинные вклады с гарантированной ставкой, облигации с понятными условиями, государственные программы совместного накопления, пенсионные продукты, налоговые льготы на долгосрочные инвестиции. Если в 2026 году ставки продолжат плавно опускаться, инфляция стабилизируется, а государство и бизнес предложат более разнообразные инструменты для сбережений, то часть наличности естественным образом вернется в банковскую систему без жестких административных мер», – считает Чернов.

    В 2026 году ожидается снижение базовой процентной ставки, что может сделать депозиты менее привлекательными и подтолкнуть людей к поиску других способов вложений или к потреблению, говорит Зиновьев. Например, Минфин планирует запустить маркетинговую кампанию для продвижения фондового рынка среди граждан, а также усилить взаимодействие с правоохранительными органами для защиты розничных инвесторов.

    «Стимулом может стать введение новых налоговых стимулов для долгосрочных вложений в ценные бумаги (нулевая ставка НДФЛ при владении более пяти лет) и упрощение продажи акций высокотехнологичного сектора экономики. В частности, Госдума предложила поддерживать компании, выходящие на IPO, налоговыми стимулами. Прогресс в мирном урегулировании украинского конфликта, хотя пока и без прорывных договоренностей, тоже может снизить общую неопределенность и повысить инвестиционную активность», – считает Зиновьев.

    Главное
    Минобороны заявило о причастности USAID к тестированию фармпрепаратов на украинцах
    Пашинян проехал на велосипеде по центру Москвы
    Ким Чен Ын отметил рост престижа КНДР после освобождения Курской области
    Financial Times назвала Дженсена Хуанга человеком года
    Стало известно о намерении Трампа пересмотреть отношение к марихуане в США
    Украинских блогеров депортировали из США
    В русском языке появились 90 новых слов и выражений

    Почему у россиян под подушкой накопилась рекордная сумма наличных

    Россияне накопили под подушкой рекордный объем рублевой наличности. Учитывая дорогие кредиты, крепкий рубль и геополитическую неопределенность стратегия сберечь на черный день, причем в рублях, в целом рациональная. Однако экономике страны нужно совсем иное. Что нужно сделать, чтобы сбережения не лежали мертвым грузом, а работали на экономику России? Подробности

    Перейти в раздел

    В Европе появился новый лидер конфронтации с Россией

    Газета ВЗГЛЯД представляет ноябрьский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». По сравнению с октябрем в первой десятке произошли серьезные изменения: Британия уступила лидерство Германии, показатели враждебности северных стран Европы резко выросли, а США и Чехия опустились на шестое и седьмое места соответственно. Какие еще тенденции показывает обновленный рейтинг? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия открыла путь к последним «крепостям» ВСУ в Донбассе

    Российская армия взяла в ходе СВО очередной значимый рубеж – освобожден город Северск, и тем самым открылась прямая дорога на Славянск и Краматорск. Как была проведена эта операция, за что Владимир Путин лично поблагодарил командующего Южной группировкой российских войск и почему происходящее имеет не только военное, но и политическое значение? Подробности

    Перейти в раздел

    «Дело Бутягина» изменит российско-польские отношения

    Варшавский суд арестовал российского археолога Александра Бутягина, которого задержали польские спецслужбы по запросу Украины. Киев обвиняет ученого в «уничтожении культурного наследия» во время раскопок в Крыму. В Москве назвали обвинения абсурдными. В экспертной среде отметили научный вклад Бутягина в мировую археологию и предположили ответные шаги Москвы. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Мерц стал худшим

      Канцлер Германии Фридрих Мерц стал самым ненавидимым канцлером в истории страны, за исключением Адольфа Гитлера, однако и это не точно. Бунтуя против него, граждане Германии в буквальном смысле борются за свое будущее.

    • США все-таки подкинули Зеленскому денег

      В оборонном бюджете США на 2026 год, который утвердила Палата представителей, все-таки предусмотрены ассигнования на Украину, хотя ранее президент Дональд Трамп заявлял, что с финансированием Киева покончено. Как это понимать?

    • Лариса Долина «участвовала в спецоперации»

      Лариса Долина считала, что, продавая свою квартиру, участвовала в спецоперации по поимке преступников. В итоге ее дело стало определяющим для всей страны, поэтому вердикт Верховного суда по жалобе Полины Лурье стал важен для миллионов.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Когда ставить елку в декабре 2025: удачные дни по приметам и календарю года Огненной Лошади

      Подготовка к встрече года Огненной Лошади требует особого внимания к деталям, ведь этот знак символизирует мощную энергию огня, действие и стремление к порядку. Выбор правильного дня для установки новогодней елки – это не просто дань традиции, а осознанный ритуал. Он позволяет гармонично подготовить дом к празднику, привлечь благополучие и избежать хаотичной спешки в последние дни уходящего года. Продуманный подход создает фундамент для того, чтобы энергия стремительной и удачливой Лошади наполнила ваш дом с самого начала.

    • Как написать письмо Деду Морозу в 2025 году: адреса, образцы, сроки отправки

      Традиция писать письма Деду Морозу остается одной из главных новогодних традиций для детей и взрослых. В 2025 году отправить послание зимнему волшебнику можно несколькими способами: через Почту России, специальные ящики в городских парках или онлайн.

    • Как подключить «Алису» в 2025 году: инструкции для телефона, компьютера и телевизора

      Голосовой помощник «Алиса» является одним из самых популярных устройств данного класса на российском рынке. Как установить и подключить данную систему искусственного интеллекта на разных устройствах, с какими проблемами можно столкнуться во время ее использования и что нужно сделать для их разрешения?

    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации