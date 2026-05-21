ВСУ 107 раз за сутки атаковали Белгородскую область

«За минувшие сутки ВСУ 107 раз атаковали территорию Белгородской области. Ударам со стороны врага подверглись Алексеевский, Белгородский, Борисовский, Валуйский, Волоконовский, Грайворонский, Краснояружский, Новооскольский, Ракитянский, Ровеньский, Шебекинский округа», – написал глава региона в своем Telegram-канале.

В результате массированных атак восемь человек получили различные ранения, один из пострадавших был госпитализирован. Ситуацию с оказанием помощи каждому раненому руководитель области взял под личный контроль.

Кроме того, Шуваев сообщил трагическую новость о смерти мирного жителя. Мужчина, который 18 мая подорвался на взрывном устройстве в Шебекинском округе, скончался в больнице от полученных травм. Губернатор выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в селе Новая Нелидовка Белгородского округа из-за детонации украинского беспилотника погиб местный житель.

Днем ранее украинские военные нанесли удары по тринадцати населенным пунктам региона.

До этого в Шебекинском округе в результате атаки вражеского дрона на грузовой автомобиль скончался водитель.